УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14004 відвідувача онлайн
Новини Підозра Тимошенко
18 119 65

На оприлюдненому НАБУ записі я розмовляла зі "слугою" Копитіним, - Тимошенко

Юлія Тимошенко заявила, що розмова, оприлюднена НАБУ, була із нардепом "Слуги народу" Копитіним.

Про це вона заявила під час судового засідання у ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Запис НАБУ

У матеріалах Копитіна "залегендовано" як Мазура.

За її словами, у НАБУ є провадження щодо нього та на нього здійснюється тиск.

"Пан Копитін напросився до мене на кілька зустрічей та сказав про те, що не хоче бути у фракції "Слуга народу" та не хоче працювати з більшістю і президентом. Він багато разів пропонував співпрацювати. ...

Абсолютно точно Копитін був зацікавлений в тому, щоб закрити свою справу. ... Я абсолютно жорстко заявляю, що Копитін, щоб себе звільнити від відповідальності, передав НАБУ, щоб це було компільовано та не відповідало дійсності та показати свою заслугу перед НАБУ", - зазначила парламентарка.

Тимошенко наполягає на проведені експертизи, щоб довести, що запис розмови був "скомпільованим" НАБУ та Копитіним.

Читайте: Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували: через це вона не зможе внести 50 млн грн застави

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

Читайте також: Тимошенко розуміла, що "слугам" доведеться робити з нею коаліцію через брак голосів, - депутат

Автор: 

Тимошенко Юлія (4713) Копитін Ігор (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Жюля чесний та відкритий політик!
То, всьо, вороги України.
Особисто копитін і набу.
Цікаво, жюлькіне кодло набере 5+ відсотків?
показати весь коментар
16.01.2026 10:53 Відповісти
+25
І як завжди, ця стара шльондра відразу здала поплічника.
показати весь коментар
16.01.2026 10:57 Відповісти
+24
НевиноватаяЯ - он сам прийшов!!!
показати весь коментар
16.01.2026 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в ліжку ?
показати весь коментар
16.01.2026 10:52 Відповісти
Ну, не обов'язково всі "слуги", збоченці...
показати весь коментар
16.01.2026 10:54 Відповісти
💯
є ще Бур'яна Безгула
показати весь коментар
16.01.2026 10:57 Відповісти
В ліжку з безуглой!
показати весь коментар
16.01.2026 11:38 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2026 11:58 Відповісти
Цей чувак, до речі, там ще доволі притомний, в тому кодлі із зрадників і відвертих хапуг що називає себе "Слуги народу". Просто з сексуальним життям в ного проблеми, хоча звісно, нормальна людина давно б втікла з такого "колективу"
показати весь коментар
16.01.2026 14:14 Відповісти
Збоченці всі, не всі герантофіли.
показати весь коментар
16.01.2026 11:30 Відповісти
В ліжку з старою відьмою Бздюлею Мошонкою? Один мій знайомий казав в такому випадку : якщо в мене на неї встане, я його відрубаю.
показати весь коментар
16.01.2026 14:20 Відповісти
Ну у шуфрича ж стояло...
показати весь коментар
16.01.2026 15:43 Відповісти
Йде зачистка конкурентів слуг на майбутніх,(можливих) виборах ,Тимошнко перша "жертва."
показати весь коментар
16.01.2026 10:55 Відповісти
А кому вона, конкурент?
Її прихильники, зникли, завдяки біології.
показати весь коментар
16.01.2026 11:40 Відповісти
Ну ще не всі. Декого смерть ще по туалетах шукає.
показати весь коментар
16.01.2026 11:47 Відповісти
Оскільки слуги підіслали "Павліка Морозова" ,значить розчищають шлях до "перемоги". Політична боротьба вона жорстока. Це вас не примушували вивчати історію КПРС
показати весь коментар
16.01.2026 11:49 Відповісти
Чому перша? Зєрмачня активно топить Порошенка всілякими санкціями та фіктивними кримінальними справами, котрих понавідкривали вже більше 140.
Також Залужного, виславши його в Британію, але побачили, що він і там не втрачає своєї популярності, перевели, а по-суті запхали його так, що вже і не чути. Зєрмачий кагал діє методично і цілеспрямовано по зачистці політичної поляни.
показати весь коментар
16.01.2026 11:55 Відповісти
Також Залужного, виславши його в Британію, але побачили, що він і там не втрачає своєї популярності, перевели, а по-суті запхали його так, що вже і не чути.
Ой не могу,розсмішили. ))
Залужного вислали тимчасово у Британію, щоб весь негатив за загледіть заплановані поразки та втрати територій "ляльководами війни" прийняв на себе Сирський,а не Залужний.Періодично ЗМІ витягує Залужного на світ божий,щоб люди про нього не забули,так що ви про нього не хвилюйтесь.Перед майбутніми виборами він вам ще набридне.
показати весь коментар
16.01.2026 21:32 Відповісти
НевиноватаяЯ - он сам прийшов!!!
показати весь коментар
16.01.2026 10:56 Відповісти
в ліжко 🛌
показати весь коментар
16.01.2026 11:06 Відповісти
Так це за сценарієм НАБУ, Тимошенко під ПРИКРИТТЯМ, виявляла у ВРУ отих зрадників із служок, які наносять, разом з *******, шкоду Україні??? У аброхамія і стефанчуків з корнієнком та разумковим і опозажопників, срачка(діарея) від страху за такі масові злочини служок у ВРУ з 2019 року!!
Он воно що, махалич… Тимошенко виявила організоване злочинне угрупуванням у ВРУ від служок зеленського!!
показати весь коментар
16.01.2026 10:56 Відповісти
І як завжди, ця стара шльондра відразу здала поплічника.
показати весь коментар
16.01.2026 10:57 Відповісти
Копитному по до поплічників Йулі як до неба рачки...

а от Зе-слуги йому за "не хочу бути у фракції "Слуга народу" та не хочу працювати з більшістю і президентом" не те що копита, а і роги обламають
показати весь коментар
16.01.2026 11:09 Відповісти
а може він хотів з двох рук брати, або торгуватись, типа там мені більше дають, то перебий ставку і проголосую так як треба тому хто більше дасть.
показати весь коментар
16.01.2026 11:56 Відповісти
подвійний агент?!!
можна сказати - ПарноКопитний

показати весь коментар
16.01.2026 12:07 Відповісти
Зеля зрадник, хабарник, корупціонер і не патріот України. Він зняв міни, Залужного, Малюка, Кривоноса, Марченка та інших. І проти Тимошенко він ніхто, і начхати їй на його зелену банду повну зрадників і торгашів.
показати весь коментар
16.01.2026 10:59 Відповісти
Десь в якомусь інтерв'ю, зараз не пригадаю, Ющенко говорив, що жЮлька давно підписала у ***** якийсь папер про те шо вона працює на кацапів.
показати весь коментар
16.01.2026 11:01 Відповісти
Ющенко: найбільша моя помилка це тимошенко.
тимошенко це 100% чиста хімічна проблема, це пустота та брехня у політиці (с)

https://www.youtube.com/watch?v=oDNsRnja9TE
показати весь коментар
16.01.2026 11:09 Відповісти
Так, і це теж. Але він там конкретно говорив, що вона працює на кацапів.
показати весь коментар
16.01.2026 11:24 Відповісти
ненавиджу цю політичну хвойду з часів Ющенка. Підлішоі людини не бачила !
показати весь коментар
16.01.2026 14:01 Відповісти
Ющенко: найбільша моя помилка це тимошенко.
А Тишенко каже,що зробила помилку,поступившись кандидатством на користь Юща.
Ющ по суті,теж поц ще той.Армію при ньому теж спускали з молотка,корупцію ніхто не приборкував.Всі успіхи по рівню життя,підйом економіки не його заслуги,а Тимошенко.
показати весь коментар
16.01.2026 21:37 Відповісти
Це її Копитін спонукав? А вона така легковірна, як її дружок Мертвечук.
показати весь коментар
16.01.2026 11:02 Відповісти
як прем'єр найбільше за всіх вбивала ЗСУ саме ювт
згадайте, хто дотичний та тоді служив у війську
показати весь коментар
16.01.2026 11:03 Відповісти
Дивлюся трансляцію!
Поводиться, як баба базарна - перебиває, підскакує, ображає НАБУ !
Юлька - хамка !!!
показати весь коментар
16.01.2026 11:04 Відповісти
Так вона і є хабалка. І саме за це її обожнювало бидло.
показати весь коментар
16.01.2026 11:49 Відповісти
Коли вам будуть справу "шити", ви теж спокійно сидіти не будете. Обвинувачений має право на захист
показати весь коментар
16.01.2026 14:16 Відповісти
Де мої милиці?
показати весь коментар
16.01.2026 11:10 Відповісти
на шибиницю кремлівську зозулю 🔥🔥🔥
показати весь коментар
16.01.2026 11:10 Відповісти
Копитіна я охмуряла - але це виявився засланий козачок НАБУ - Тимошенко
показати весь коментар
16.01.2026 11:15 Відповісти
А є різниця з ким воно балакало?
показати весь коментар
16.01.2026 11:20 Відповісти
І​​гор Володимирович Копитін (нар. 12 лютого 1981, м. Легніца, Польща ) - український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання (Слуга Народу )
показати весь коментар
16.01.2026 11:22 Відповісти
В Лєгніці більше проживає Українців ніж поляків, там є укр школа і церква.
показати весь коментар
16.01.2026 14:04 Відповісти
Тєлєгіна. копитін...
Якісь конячі прізвища...
показати весь коментар
16.01.2026 11:28 Відповісти
уж на сковороде....
показати весь коментар
16.01.2026 11:40 Відповісти
"Павлік морозов" Копитін здав "буржуйку" Тимошенко своєму ЧК.
показати весь коментар
16.01.2026 11:41 Відповісти
так проти Копитіна ніяких справ НАБУ не веде, тож йому нема потреби закривати якусь справу. Тобто Йуля дала в штангу, а може просто відверти ссить в очі як зазвичай
показати весь коментар
16.01.2026 11:49 Відповісти
Раніше вона казала, що на запису взагалі не вона. 😁

Дуже нагадує кацапську тактику.

Чекаю версію про іспанського диспетчера та те, що Копитін сам собі давав хабаря.
показати весь коментар
16.01.2026 11:52 Відповісти
https://novosti-n.org/ua/news/Tymoshenko-zayavyla-shho-na-plivkah-NABU-ne-yiyi-golos-330819 Тимошенко заявила, що на "плівках НАБУ" - не її голос
показати весь коментар
16.01.2026 12:49 Відповісти
Аваков також крутив плівки привселюдно
показати весь коментар
16.01.2026 12:45 Відповісти
Ага, ми і повірили в компіляцію, особливо на фоні продемонстрованої НАБУ звукодоріжки
показати весь коментар
16.01.2026 12:53 Відповісти
Григян, она же Тимошенко 30 лет ****** бабки.)))))
показати весь коментар
16.01.2026 12:59 Відповісти
По Юлі-воровці давно тюрма плаче. Ми то пам'ятаємо як з путлєром хіхікала. Його вказівку і виконувала, паралізувати владу і створити хаос.
показати весь коментар
16.01.2026 13:15 Відповісти
Не можна паралізувати двічі, того хто вже паралізован
показати весь коментар
16.01.2026 14:18 Відповісти
Ми то пам'ятаємо як з путлєром хіхікала.
Хосподі,що ви робите на політичному форумі,за вами дитячий садок плаче.Ющ увів літак,на якому збиралась Тимошенко у москву домовлятись за газ.Ій довелось шукати інший.Про це впізнав пуйло і просміявся з цього.Дуже сумніваюсь,що в подібній сітуації,якщо би у вас сперли літак,ви би не поглузували з свого кривдника.

Його вказівку і виконувала, паралізувати владу і створити хаос.
Яким чином?Таку херню несете.Вона такий хаос у країну внесла,що коли керувала економікою за часів Ющенка,то це врем'я визнано найкращим для українців.
показати весь коментар
16.01.2026 21:47 Відповісти
25 лет все депутаты продажные продавались и получали доплаты за нужные голосования от власти и оппозиции.
Во власть идут чтобы заработать на свой карман на 4 поколения вперёд.
Деньги берут от монополий, энергетики, госкомпаний, где сидят свои люди в наблюдательных советах как потужный лещенко!
Подставили бабу юлю или нет, не важно, потому что система продажная и гнилая, НАЗК ничего не видит уже 8 лет, получая миллионные зарплаты.
Для госслужащих созданы одни пряники, а кнута небыло никогда.
Все дела выборочные и заказные и заканчиваются тем, что жертва откупается от правоохранительных органов и судов с прокурорами.
Вот так и живём, вы воруйте, а мы потом у вас отбирем..
показати весь коментар
16.01.2026 13:21 Відповісти
копитІН - путІН,сралІН,члєнІН.срань кацапська.
показати весь коментар
16.01.2026 13:26 Відповісти
Яке їхало, таке здибало.
показати весь коментар
16.01.2026 13:34 Відповісти
Ну и тварь, то це не я, то вже "розмовляла". Пол жопы из гроба торчит, а все никак не успокоится
показати весь коментар
16.01.2026 14:01 Відповісти
У Копитіна є посвідчення ГУР , відповідно до якого депутат має військове звання капітан

Народний депутат Ігор Копитін, який наприкінці серпня 2024 року, втрапив у ДТП, має посвідчення Головного управління розвідки Міноборони та водія-військовослужбовця. А на авто, яким користується посадовець, видано оперативний талон. На ці обставини звернув увагу розслідувач «Української правди» Михайло Ткач.
Як зазначається, водій Копитіна представлявся поліцейським співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому Ткач звернув увагу, що в соцмережах депутата є багато фото з очільником ГУР Кирилом Будановим.

«На момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із дніпровською реєстрацією, а у матеріалах правоохоронців зазначається справжній номерний знак авто вже з київською реєстрацією», - зауважив журналіст.
показати весь коментар
16.01.2026 14:11 Відповісти
З копит цієї бабці вже давно пора здирати підкови!
показати весь коментар
16.01.2026 14:15 Відповісти
Да хватит тут умничать и называть ее шлендрой ! Мау свою назови А насчёт Набу и сап Буданоа Кого эти деятнли посадили за всю войну ? Миндича Цукермана Ермака или хоть одного еврея из своего циркового зелёного болота .Кого ?
показати весь коментар
16.01.2026 14:57 Відповісти
Зеленский думают что за него будут голосовать ?Да ни одна собака не проголосует !!!!!!!!
показати весь коментар
16.01.2026 15:01 Відповісти
Паганялово "мазурик". 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.01.2026 15:53 Відповісти
Чому загримів під фанфари Малюк? Тому що провалив провокацію Єрмакозеленського в Одесі (компрометація мера точно таким способом, як тепер Ю.В.Тимошенко). Тому завдання всіх цих різношерстних гнидюків - переконати "бидло" (тобто український народ) у правоті нинішніх узурпаторів.
показати весь коментар
16.01.2026 17:28 Відповісти
Цю стару суку вже давно пора на смітник історії. А краще за грати.
показати весь коментар
17.01.2026 09:15 Відповісти
 
 