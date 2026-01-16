На оприлюдненому НАБУ записі я розмовляла зі "слугою" Копитіним, - Тимошенко
Юлія Тимошенко заявила, що розмова, оприлюднена НАБУ, була із нардепом "Слуги народу" Копитіним.
Про це вона заявила під час судового засідання у ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
Запис НАБУ
У матеріалах Копитіна "залегендовано" як Мазура.
За її словами, у НАБУ є провадження щодо нього та на нього здійснюється тиск.
"Пан Копитін напросився до мене на кілька зустрічей та сказав про те, що не хоче бути у фракції "Слуга народу" та не хоче працювати з більшістю і президентом. Він багато разів пропонував співпрацювати. ...
Абсолютно точно Копитін був зацікавлений в тому, щоб закрити свою справу. ... Я абсолютно жорстко заявляю, що Копитін, щоб себе звільнити від відповідальності, передав НАБУ, щоб це було компільовано та не відповідало дійсності та показати свою заслугу перед НАБУ", - зазначила парламентарка.
Тимошенко наполягає на проведені експертизи, щоб довести, що запис розмови був "скомпільованим" НАБУ та Копитіним.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
Народний депутат Ігор Копитін, який наприкінці серпня 2024 року, втрапив у ДТП, має посвідчення Головного управління розвідки Міноборони та водія-військовослужбовця. А на авто, яким користується посадовець, видано оперативний талон. На ці обставини звернув увагу розслідувач «Української правди» Михайло Ткач.
Як зазначається, водій Копитіна представлявся поліцейським співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому Ткач звернув увагу, що в соцмережах депутата є багато фото з очільником ГУР Кирилом Будановим.
«На момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із дніпровською реєстрацією, а у матеріалах правоохоронців зазначається справжній номерний знак авто вже з київською реєстрацією», - зауважив журналіст.