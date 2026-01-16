На оприлюдненому НАБУ записі я розмовляла зі "слугою" Копитіним, - Тимошенко

Юлія Тимошенко заявила, що розмова, оприлюднена НАБУ, була із нардепом "Слуги народу" Копитіним.

Про це вона заявила під час судового засідання у ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Запис НАБУ

У матеріалах Копитіна "залегендовано" як Мазура.

За її словами, у НАБУ є провадження щодо нього та на нього здійснюється тиск.

"Пан Копитін напросився до мене на кілька зустрічей та сказав про те, що не хоче бути у фракції "Слуга народу" та не хоче працювати з більшістю і президентом. Він багато разів пропонував співпрацювати. ...

Абсолютно точно Копитін був зацікавлений в тому, щоб закрити свою справу. ... Я абсолютно жорстко заявляю, що Копитін, щоб себе звільнити від відповідальності, передав НАБУ, щоб це було компільовано та не відповідало дійсності та показати свою заслугу перед НАБУ", - зазначила парламентарка.

Тимошенко наполягає на проведені експертизи, щоб довести, що запис розмови був "скомпільованим" НАБУ та Копитіним.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

