Новости Подозрение Тимошенко
5 086 28

На обнародованной НАБУ записи я разговаривала со "слугой" Копытиным, - Тимошенко

С кем разговаривала Тимошенко на записях НАБУ? Она ответила

Юлия Тимошенко заявила, что разговор, обнародованный НАБУ, был с нардепом "Слуги народа" Копытиным.

Об этом она заявила во время судебного заседания в ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Запись НАБУ

В материалах Копытин "залегендован" как Мазура.

По ее словам, в НАБУ есть производство в отношении него и на него оказывается давление.

"Господин Копытин напросился ко мне на несколько встреч и сказал о том, что не хочет быть во фракции "Слуга народа" и не хочет работать с большинством и президентом. Он много раз предлагал сотрудничать. ...

Абсолютно точно Копытин был заинтересован в том, чтобы закрыть свое дело. ... Я абсолютно жестко заявляю, что Копытин, чтобы освободить себя от ответственности, передал НАБУ, чтобы это было скомпилировано и не соответствовало действительности, и показать свою заслугу перед НАБУ", - отметила парламентарий.

Тимошенко настаивает на проведении экспертизы, чтобы доказать, что запись разговора была "скомпилирована" НАБУ и Копытиным.

Читайте: Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали: из-за этого она не сможет внести 50 млн грн залога

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

Читайте также: Тимошенко понимала, что "слугам" придется создать с ней коалицию из-за нехватки голосов, - депутат

Тимошенко Юлия (24609) Копытин Игорь (12)
+11
НевиноватаяЯ - он сам прийшов!!!
16.01.2026 10:56 Ответить
+10
Жюля чесний та відкритий політик!
То, всьо, вороги України.
Особисто копитін і набу.
Цікаво, жюлькіне кодло набере 5+ відсотків?
16.01.2026 10:53 Ответить
+8
І як завжди, ця стара шльондра відразу здала поплічника.
16.01.2026 10:57 Ответить
в ліжку ?
16.01.2026 10:52 Ответить
Ну, не обов'язково всі "слуги", збоченці...
16.01.2026 10:54 Ответить
💯
є ще Бур'яна Безгула
16.01.2026 10:57 Ответить
В ліжку з безуглой!
16.01.2026 11:38 Ответить
Збоченці всі, не всі герантофіли.
16.01.2026 11:30 Ответить
Жюля чесний та відкритий політик!
То, всьо, вороги України.
Особисто копитін і набу.
Цікаво, жюлькіне кодло набере 5+ відсотків?
16.01.2026 10:53 Ответить
Йде зачистка конкурентів слуг на майбутніх,(можливих) виборах ,Тимошнко перша "жертва."
16.01.2026 10:55 Ответить
А кому вона, конкурент?
Її прихильники, зникли, завдяки біології.
16.01.2026 11:40 Ответить
НевиноватаяЯ - он сам прийшов!!!
16.01.2026 10:56 Ответить
в ліжко 🛌
16.01.2026 11:06 Ответить
Так це за сценарієм НАБУ, Тимошенко під ПРИКРИТТЯМ, виявляла у ВРУ отих зрадників із служок, які наносять, разом з *******, шкоду Україні??? У аброхамія і стефанчуків з корнієнком та разумковим і опозажопників, срачка(діарея) від страху за такі масові злочини служок у ВРУ з 2019 року!!
Он воно що, махалич… Тимошенко виявила організоване злочинне угрупуванням у ВРУ від служок зеленського!!
16.01.2026 10:56 Ответить
І як завжди, ця стара шльондра відразу здала поплічника.
16.01.2026 10:57 Ответить
Копитному по до поплічників Йулі як до неба рачки...

а от Зе-слуги йому за "не хочу бути у фракції "Слуга народу" та не хочу працювати з більшістю і президентом" не те що копита, а і роги обламають
16.01.2026 11:09 Ответить
Зеля зрадник, хабарник, корупціонер і не патріот України. Він зняв міни, Залужного, Малюка, Кривоноса, Марченка та інших. І проти Тимошенко він ніхто, і начхати їй на його зелену банду повну зрадників і торгашів.
16.01.2026 10:59 Ответить
Десь в якомусь інтерв'ю, зараз не пригадаю, Ющенко говорив, що жЮлька давно підписала у ***** якийсь папер про те шо вона працює на кацапів.
16.01.2026 11:01 Ответить
Ющенко: найбільша моя помилка це тимошенко.
тимошенко це 100% чиста хімічна проблема, це пустота та брехня у політиці (с)

https://www.youtube.com/watch?v=oDNsRnja9TE
16.01.2026 11:09 Ответить
Так, і це теж. Але він там конкретно говорив, що вона працює на кацапів.
16.01.2026 11:24 Ответить
Це її Копитін спонукав? А вона така легковірна, як її дружок Мертвечук.
16.01.2026 11:02 Ответить
як прем'єр найбільше за всіх вбивала ЗСУ саме ювт
згадайте, хто дотичний та тоді служив у війську
16.01.2026 11:03 Ответить
Дивлюся трансляцію!
Поводиться, як баба базарна - перебиває, підскакує, ображає НАБУ !
Юлька - хамка !!!
16.01.2026 11:04 Ответить
Де мої милиці?
16.01.2026 11:10 Ответить
на шибиницю кремлівську зозулю 🔥🔥🔥
16.01.2026 11:10 Ответить
Копитіна я охмуряла - але це виявився засланий козачок НАБУ - Тимошенко
16.01.2026 11:15 Ответить
А є різниця з ким воно балакало?
16.01.2026 11:20 Ответить
І​​гор Володимирович Копитін (нар. 12 лютого 1981, м. Легніца, Польща ) - український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання (Слуга Народу )
16.01.2026 11:22 Ответить
Тєлєгіна. копитін...
Якісь конячі прізвища...
16.01.2026 11:28 Ответить
уж на сковороде....
16.01.2026 11:40 Ответить
"Павлік морозов" Копитін здав "буржуйку" Тимошенко своєму ЧК.
16.01.2026 11:41 Ответить
 
 