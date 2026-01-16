На обнародованной НАБУ записи я разговаривала со "слугой" Копытиным, - Тимошенко

Юлия Тимошенко заявила, что разговор, обнародованный НАБУ, был с нардепом "Слуги народа" Копытиным.

Об этом она заявила во время судебного заседания в ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Запись НАБУ

В материалах Копытин "залегендован" как Мазура.

По ее словам, в НАБУ есть производство в отношении него и на него оказывается давление.

"Господин Копытин напросился ко мне на несколько встреч и сказал о том, что не хочет быть во фракции "Слуга народа" и не хочет работать с большинством и президентом. Он много раз предлагал сотрудничать. ...

Абсолютно точно Копытин был заинтересован в том, чтобы закрыть свое дело. ... Я абсолютно жестко заявляю, что Копытин, чтобы освободить себя от ответственности, передал НАБУ, чтобы это было скомпилировано и не соответствовало действительности, и показать свою заслугу перед НАБУ", - отметила парламентарий.

Тимошенко настаивает на проведении экспертизы, чтобы доказать, что запись разговора была "скомпилирована" НАБУ и Копытиным.

Читайте: Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали: из-за этого она не сможет внести 50 млн грн залога

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

Читайте также: Тимошенко понимала, что "слугам" придется создать с ней коалицию из-за нехватки голосов, - депутат