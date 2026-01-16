На обнародованной НАБУ записи я разговаривала со "слугой" Копытиным, - Тимошенко
Юлия Тимошенко заявила, что разговор, обнародованный НАБУ, был с нардепом "Слуги народа" Копытиным.
Об этом она заявила во время судебного заседания в ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Запись НАБУ
В материалах Копытин "залегендован" как Мазура.
По ее словам, в НАБУ есть производство в отношении него и на него оказывается давление.
"Господин Копытин напросился ко мне на несколько встреч и сказал о том, что не хочет быть во фракции "Слуга народа" и не хочет работать с большинством и президентом. Он много раз предлагал сотрудничать. ...
Абсолютно точно Копытин был заинтересован в том, чтобы закрыть свое дело. ... Я абсолютно жестко заявляю, что Копытин, чтобы освободить себя от ответственности, передал НАБУ, чтобы это было скомпилировано и не соответствовало действительности, и показать свою заслугу перед НАБУ", - отметила парламентарий.
Тимошенко настаивает на проведении экспертизы, чтобы доказать, что запись разговора была "скомпилирована" НАБУ и Копытиным.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
є ще Бур'яна Безгула
То, всьо, вороги України.
Особисто копитін і набу.
Цікаво, жюлькіне кодло набере 5+ відсотків?
Її прихильники, зникли, завдяки біології.
Он воно що, махалич… Тимошенко виявила організоване злочинне угрупуванням у ВРУ від служок зеленського!!
а от Зе-слуги йому за "не хочу бути у фракції "Слуга народу" та не хочу працювати з більшістю і президентом" не те що копита, а і роги обламають
тимошенко це 100% чиста хімічна проблема, це пустота та брехня у політиці (с)
https://www.youtube.com/watch?v=oDNsRnja9TE
згадайте, хто дотичний та тоді служив у війську
Поводиться, як баба базарна - перебиває, підскакує, ображає НАБУ !
Юлька - хамка !!!
Якісь конячі прізвища...