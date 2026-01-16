"Слуга" Копитін на закиди Тимошенко про співпрацю з НАБУ: "Не беру участі в політичних іграх"
Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін відкинув звинувачення лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко у його нібито співпраці з НАБУ та тиску антикорупційного органу на нього. За словами нардепки, той записував її, щоб потім скомпрометувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Копитін написав у своєму телеграм-каналі.
Заява "слуги"
"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів. Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких я не маю жодного відношення", - стверджує Копитін.
Нардеп зазначив, що "не бере участі в політичних іграх і тим паче – не коментує дії правоохоронних органів".
"Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання", - додав він.
Нагадаємо, раніше Тимошенко під час суду заявила, що на записі, оприлюдненому НАБУ, вона розмовляє із нардепом Копитіним.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.
ответ: колебался вместе с линией партии
Потікавші з України за допомогою УДО і ДПСУ, за наказом зеленського, особи з посади ГПУ та з ВРУ, цьому підтвердження!!!!
Ось і вся херня малята, що творять зеленський з приблудами95 в Україні на користь ******!! КабМіндічі з урядовими істотами і далі допомагають ****** знищувати Українців!!!
Берут банду
Все молчат
Находят слабое звено
Освобождают от ответственности
Или предлагают условный срок
И подозреваемый сдает всю банду
Все в мире давно уже придумано
И Юля это знает как никто
Она может хоть соловьем петь - уже не поможет
Ее песенка спета
Копитін - вже давненько є звичайною ''шісткою'' Буданова для його афер (просто тепер засвітився публічно).
Буданов всього лиш підсунув свою ''ляльку'' НАБУ і САП.
Ця афера Буданова з Копитіним має дві цілі:
1. Заставити банду Юльки Тимошенко - подешевше продаватись - за потрібні для банди Вови Зеленського голосування у Верховній Раді (бо ''розкатала губу'' останнім часом Юлька - все більше хоче).
2. Інформаційним шумом по корупційному кейсу Юльки Тимошенко - перебити інформаційний шум - по корупційному кейсу друзів Зеленського - Міндіча-Єрмака-Чернишова-Цукерманів.