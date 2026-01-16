"Слуга" Копитін на закиди Тимошенко про співпрацю з НАБУ: "Не беру участі в політичних іграх"

Слуга народу Копитін заперечив звинувачення Тимошенко

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін відкинув звинувачення лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко у його нібито співпраці з НАБУ та тиску антикорупційного органу на нього. За словами нардепки, той записував її, щоб потім скомпрометувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Копитін написав у своєму телеграм-каналі.

Заява "слуги"

"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів. Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких я не маю жодного відношення", - стверджує Копитін.

Нардеп зазначив, що "не бере участі в політичних іграх і тим паче – не коментує дії правоохоронних органів".

"Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко: застава 33,3 млн грн. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Тимошенко під час суду заявила, що на записі, оприлюдненому НАБУ, вона розмовляє із нардепом Копитіним.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня  ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн. 

Читайте також: Про розмову "слуги" Копитіна із Тимошенко нам нічого не відомо, - Арахамія

Топ коментарі
из анкеты члена кпсс: участвовали ли вы в какаих-то отклонения?
ответ: колебался вместе с линией партии
16.01.2026 20:52 Відповісти
16.01.2026 21:51 Відповісти
Постаріла стара лисиця, постаріла і втратила хватку. В старі добрі часи ця бандерша спроваджувала зубатих конкурентів , кого на кічу, а кого і на той світ, а тут нікчемна сявка обвела пристарілу лисицю кругом пальця. Абідна аднака!
16.01.2026 21:05 Відповісти
Тут он прав. Он "слуга хз кого" и совсем не политик.
16.01.2026 20:50 Відповісти
16.01.2026 22:23 Відповісти
"Ах.евшиє слуги!!" - подумала "газова принцеса".
16.01.2026 20:54 Відповісти
О, ще один ...уксус. Так от, якщо все як ти кажеш, то збирай покльопи і ...в суд. Чого ти, котику...Без надлишкових понтів, є практика, все є . Чи стрьом?
16.01.2026 20:57 Відповісти
вОна хотіла скористатись моментом, але цей "момент" виявився клейом і вОна попалась, повернули проти неї.
16.01.2026 21:52 Відповісти
Уся свора осіб від ****** у ВРУ, з тиМошенниці та прислужок аброхамія-зеленського та опозажопними, системно наносять шкоду, з 2019 року, Національним інтересам України на користь ******!!!
Потікавші з України за допомогою УДО і ДПСУ, за наказом зеленського, особи з посади ГПУ та з ВРУ, цьому підтвердження!!!!
Ось і вся херня малята, що творять зеленський з приблудами95 в Україні на користь ******!! КабМіндічі з урядовими істотами і далі допомагають ****** знищувати Українців!!!
16.01.2026 21:06 Відповісти
Такая практика используется в демократических странах уже давно
Берут банду
Все молчат
Находят слабое звено
Освобождают от ответственности
Или предлагают условный срок
И подозреваемый сдает всю банду
Все в мире давно уже придумано
И Юля это знает как никто
Она может хоть соловьем петь - уже не поможет
Ее песенка спета
16.01.2026 21:08 Відповісти
Всі вони там з одного г...а зроблені .
16.01.2026 21:10 Відповісти
😁 А таки ухилився від прямої відповіді! І досить професійно! А я тут читаю коментарі, що він не політик. Так і не визнав прямо, чи заклав Йулю, чи ні. 😊
16.01.2026 21:25 Відповісти
досить таки виважена відповідь: і не промовчав і нічого не сказав і патетикою підправив
16.01.2026 21:37 Відповісти
цікаво, "політичний бокс" чи "політичне дзюдо" теж вважаються "політичними іграми" типу "політичний волейбол" чи "політичний преферанс" - чи це вже силовий спорт?
16.01.2026 21:45 Відповісти
Копитнув Тимошенко - далеко піде
16.01.2026 21:48 Відповісти
Слуги народу- павліки морозови
16.01.2026 23:48 Відповісти
Порядні люди в політику не йдуть .
16.01.2026 22:10 Відповісти
"шустрий мальчик" (с)
16.01.2026 22:14 Відповісти
Не беру участі в політичних іграх, виключно у полiтичної простiтуцiї.
16.01.2026 23:21 Відповісти
Вор у вона дубинку вкрав
16.01.2026 23:33 Відповісти
Все значно прозаїчніше і банальніше - просто звичайний ''політичний бізнес'' з обидвох сторін.
Копитін - вже давненько є звичайною ''шісткою'' Буданова для його афер (просто тепер засвітився публічно).
Буданов всього лиш підсунув свою ''ляльку'' НАБУ і САП.
Ця афера Буданова з Копитіним має дві цілі:
1. Заставити банду Юльки Тимошенко - подешевше продаватись - за потрібні для банди Вови Зеленського голосування у Верховній Раді (бо ''розкатала губу'' останнім часом Юлька - все більше хоче).
2. Інформаційним шумом по корупційному кейсу Юльки Тимошенко - перебити інформаційний шум - по корупційному кейсу друзів Зеленського - Міндіча-Єрмака-Чернишова-Цукерманів.
16.01.2026 23:49 Відповісти
Те, що Юля любить шахер-махер не є новиною. Цікавим є те які вона переслідувала цілі. Невже від Путіна якусь халтурку взяла?
17.01.2026 05:22 Відповісти
 
 