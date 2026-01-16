"Слуга" Копитін на закиди Тимошенко про співпрацю з НАБУ: "Не беру участі в політичних іграх"

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Копитін відкинув звинувачення лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко у його нібито співпраці з НАБУ та тиску антикорупційного органу на нього. За словами нардепки, той записував її, щоб потім скомпрометувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Копитін написав у своєму телеграм-каналі.

Заява "слуги"

"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів. Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких я не маю жодного відношення", - стверджує Копитін.

Нардеп зазначив, що "не бере участі в політичних іграх і тим паче – не коментує дії правоохоронних органів".

"Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання", - додав він.

Нагадаємо, раніше Тимошенко під час суду заявила, що на записі, оприлюдненому НАБУ, вона розмовляє із нардепом Копитіним.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.

