1 898 21

Про розмову "слуги" Копитіна із Тимошенко нам нічого не відомо, - Арахамія

Копитін розмовляв із Тимошенко: у Слузі народу прокоментували

У "Слузі народу" нічого не знають про розмову нардепа Копитіна із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив голова фракції Давид Арахамія.

Що відомо?

Раніше Тимошенко під час суду заявила, що на записі, оприлюдненому НАБУ, вона розмовляє із нардепом Копитіним.

"Нам про це (розмову Копитіна з Тимошенко. - Ред.) нічого не відомо. Все, що можемо сказати про Ігоря Копитіна, опираючись на статистику його відвідувань пленарних засідань та участі у голосуваннях, що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції", - зазначив Арахамія.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

Тимошенко Юлія Арахамія Давид Слуга народу Копитін Ігор
Засраний засланець !
16.01.2026 13:35 Відповісти
Зате всім добре відомо, що з безталанного діджея агрохімії такий самий політик як із х#я молоток.
16.01.2026 13:45 Відповісти
Ні сном ні духом - і за конверти нігуя не чув - урод!
16.01.2026 13:44 Відповісти
Засланець чи засранець?
16.01.2026 13:29 Відповісти
казачок..
засланий..
16.01.2026 13:47 Відповісти
Аброхамія сам то не мєсний, і «палітікай нє інтєрєсуються», бо одразу поперед себе виставляє своїх дітей, що всі накрадені ним гроші в офшорах та крипті з 2019 року, це «не його», і він про це не ЗНАЄ,як і гроші від голосування у ВРУ!!!! ДОБРЕ, що Західні Партнери, знають про цю істоту з Сумськогопітомніка сруськіх, все, що він так тупо намагається замовчувати!! Стефанчуки з корнієнком та служки зелупня і разумкова, отримали нервову діарею, тому, аж поопухали!!
16.01.2026 14:07 Відповісти
тобто з Арахамчмком ВАНА розмовляла окремо без Коптиного - "найбільш дисциплінованого депутата і патріота своєї фракції", який чомусь "не хоче бути у фракції "Слуга народу" та не хоче працювати з більшістю і президентом Джерело: https://censor.net/ua/n3595755"
16.01.2026 13:32 Відповісти
а чи правду сказав копитін, шо раніше йому та іншим депутатам за голосування у вру платили менше, аніж йому запропонувала ювт?!
запитайте но цього "патріота" фракції
16.01.2026 13:33 Відповісти
Поцрєот....
16.01.2026 13:35 Відповісти
Зеля може готувати вибори президента

Порошенко під санкціями,
Юля за гратами
16.01.2026 13:36 Відповісти
"що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції"
А має бути патріотом виборців...
16.01.2026 13:39 Відповісти
В що, тебе шмаркача про слідчі дії повинні персонально попереджати? Воно зовсім знахабніло чи інтернетом користуватися не навчилося
16.01.2026 13:44 Відповісти
16.01.2026 13:44 Відповісти
16.01.2026 13:51 Відповісти
16.01.2026 15:32 Відповісти
Сам не раз казав шо в слугах почався Броунівський рух - хочуть ломанутися в різні сторони - то чим ви їх стримували?
16.01.2026 13:53 Відповісти
16.01.2026 13:45 Відповісти
16.01.2026 13:54 Відповісти
Цікаве їбало, як кажуть в народі "інтєлєктуальне"! 🤣
16.01.2026 13:59 Відповісти
Допоможіть визначитися до якого виду мавп належить ця тваринка, бо про таку у школі не розповідали!
16.01.2026 14:03 Відповісти
Позвольте, позвольте. Если из него плохой, то как им груши околачивают?
16.01.2026 15:34 Відповісти
Садіть уже воровку Юльку. Давно заслужила. Тільки за ті ракети, що рашці передала заа бабло і яки сиплються нам на голови, давно треба було посадити.
16.01.2026 13:54 Відповісти
"неизвестно" - між іншим, одне слово. Вчіть граматику!
16.01.2026 14:36 Відповісти
 
 