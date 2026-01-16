Про розмову "слуги" Копитіна із Тимошенко нам нічого не відомо, - Арахамія

У "Слузі народу" нічого не знають про розмову нардепа Копитіна із лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це заявив голова фракції Давид Арахамія.

Що відомо?

Раніше Тимошенко під час суду заявила, що на записі, оприлюдненому НАБУ, вона розмовляє із нардепом Копитіним.

"Нам про це (розмову Копитіна з Тимошенко. - Ред.) нічого не відомо. Все, що можемо сказати про Ігоря Копитіна, опираючись на статистику його відвідувань пленарних засідань та участі у голосуваннях, що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції", - зазначив Арахамія.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

