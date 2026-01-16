РУС
Новости Подозрение Тимошенко
О разговоре "слуги" Копытина с Тимошенко нам ничего не известно, - Арахамия

Копытин разговаривал с Тимошенко: в Слуге народа прокомментировали

В "Слуге народа" ничего не знают о разговоре нардепа Копытина с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.

Что известно

Ранее Тимошенко во время суда заявила, что на записи, обнародованной НАБУ, она разговаривает с нардепом Копытиным.

"Нам об этом (разговоре Копытина с Тимошенко. - Ред.) ничего не известно. Все, что можем сказать об Игоре Копытине, опираясь на статистику его посещений пленарных заседаний и участия в голосованиях, что он является одним из самых дисциплинированных депутатов и патриотом своей фракции", - отметил Арахамия.

Читайте также: Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали: из-за этого она не сможет внести 50 млн грн залога

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

Читайте также: Тимошенко понимала, что "слугам" придется создать с ней коалицию из-за нехватки голосов, - депутат

Тимошенко Юлия (24609) Арахамия Давид (1010) Слуга народа (2714) Копытин Игорь (12)
Топ комментарии
+6
Ні сном ні духом - і за конверти нігуя не чув - урод!
16.01.2026 13:44 Ответить
+5
"що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції"
А має бути патріотом виборців...
16.01.2026 13:39 Ответить
+5
Зате всім добре відомо, що з безталанного діджея агрохімії такий самий політик як із х#я молоток.
16.01.2026 13:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Засланець чи засранець?
16.01.2026 13:29 Ответить
Засраний засланець !
16.01.2026 13:35 Ответить
казачок..
засланий..
16.01.2026 13:47 Ответить
Аброхамія сам то не мєсний, і «палітікай нє інтєрєсуються», бо одразу поперед себе виставляє своїх дітей, що всі накрадені ним гроші в офшорах та крипті з 2019 року, це «не його», і він про це не ЗНАЄ,як і гроші від голосування у ВРУ!!!! ДОБРЕ, що Західні Партнери, знають про цю істоту з Сумськогопітомніка сруськіх, все, що він так тупо намагається замовчувати!! Стефанчуки з корнієнком та служки зелупня і разумкова, отримали нервову діарею, тому, аж поопухали!!
16.01.2026 14:07 Ответить
тобто з Арахамчмком ВАНА розмовляла окремо без Коптиного - "найбільш дисциплінованого депутата і патріота своєї фракції", який чомусь "не хоче бути у фракції "Слуга народу" та не хоче працювати з більшістю і президентом Джерело: https://censor.net/ua/n3595755"
16.01.2026 13:32 Ответить
а чи правду сказав копитін, шо раніше йому та іншим депутатам за голосування у вру платили менше, аніж йому запропонувала ювт?!
запитайте но цього "патріота" фракції
16.01.2026 13:33 Ответить
Поцрєот....
показать весь комментарий
Зеля може готувати вибори президента

Порошенко під санкціями,
Юля за гратами
показать весь комментарий
"що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції"
А має бути патріотом виборців...
А має бути патріотом виборців...
16.01.2026 13:39 Ответить
В що, тебе шмаркача про слідчі дії повинні персонально попереджати? Воно зовсім знахабніло чи інтернетом користуватися не навчилося
16.01.2026 13:44 Ответить
16.01.2026 13:51 Ответить
Сам не раз казав шо в слугах почався Броунівський рух - хочуть ломанутися в різні сторони - то чим ви їх стримували?
16.01.2026 13:53 Ответить
16.01.2026 13:54 Ответить
Цікаве їбало, як кажуть в народі "інтєлєктуальне"! 🤣
16.01.2026 13:59 Ответить
Допоможіть визначитися до якого виду мавп належить ця тваринка, бо про таку у школі не розповідали!
16.01.2026 14:03 Ответить
Садіть уже воровку Юльку. Давно заслужила. Тільки за ті ракети, що рашці передала заа бабло і яки сиплються нам на голови, давно треба було посадити.
16.01.2026 13:54 Ответить
"неизвестно" - між іншим, одне слово. Вчіть граматику!
16.01.2026 14:36 Ответить
 
 