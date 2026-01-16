О разговоре "слуги" Копытина с Тимошенко нам ничего не известно, - Арахамия

В "Слуге народа" ничего не знают о разговоре нардепа Копытина с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.

Что известно

Ранее Тимошенко во время суда заявила, что на записи, обнародованной НАБУ, она разговаривает с нардепом Копытиным.

"Нам об этом (разговоре Копытина с Тимошенко. - Ред.) ничего не известно. Все, что можем сказать об Игоре Копытине, опираясь на статистику его посещений пленарных заседаний и участия в голосованиях, что он является одним из самых дисциплинированных депутатов и патриотом своей фракции", - отметил Арахамия.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

