"Слуга" Копытин на упреки Тимошенко о сотрудничестве с НАБУ: "Не участвую в политических играх"

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин отверг обвинения лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в его якобы сотрудничестве с НАБУ и давлении антикоррупционного органа на него. По словам нардепа, тот записывал ее, чтобы потом скомпрометировать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Копытин написал в своем телеграм-канале.

Заявление "слуги"

"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и обвинений в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов. Меня пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым я не имею никакого отношения", - утверждает Копытин.

Нардеп отметил, что "не участвует в политических играх и тем более – не комментирует действия правоохранительных органов".

"Последовательно поддерживаю курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институтов. Именно правовая процедура, а не публичные заявления или намеки, должна давать ответы на все вопросы", - добавил он.

Напомним, ранее Тимошенко во время суда заявила, что на записи, обнародованной НАБУ, она разговаривает с нардепом Копытиным.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.

Читайте также: О разговоре "слуги" Копытина с Тимошенко нам ничего не известно, - Арахамия