"Слуга" Копытин на упреки Тимошенко о сотрудничестве с НАБУ: "Не участвую в политических играх"
Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин отверг обвинения лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в его якобы сотрудничестве с НАБУ и давлении антикоррупционного органа на него. По словам нардепа, тот записывал ее, чтобы потом скомпрометировать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Копытин написал в своем телеграм-канале.
Заявление "слуги"
"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и обвинений в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов. Меня пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым я не имею никакого отношения", - утверждает Копытин.
Нардеп отметил, что "не участвует в политических играх и тем более – не комментирует действия правоохранительных органов".
"Последовательно поддерживаю курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институтов. Именно правовая процедура, а не публичные заявления или намеки, должна давать ответы на все вопросы", - добавил он.
Напомним, ранее Тимошенко во время суда заявила, что на записи, обнародованной НАБУ, она разговаривает с нардепом Копытиным.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.
ответ: колебался вместе с линией партии
Потікавші з України за допомогою УДО і ДПСУ, за наказом зеленського, особи з посади ГПУ та з ВРУ, цьому підтвердження!!!!
Ось і вся херня малята, що творять зеленський з приблудами95 в Україні на користь ******!! КабМіндічі з урядовими істотами і далі допомагають ****** знищувати Українців!!!
Берут банду
Все молчат
Находят слабое звено
Освобождают от ответственности
Или предлагают условный срок
И подозреваемый сдает всю банду
Все в мире давно уже придумано
И Юля это знает как никто
Она может хоть соловьем петь - уже не поможет
Ее песенка спета