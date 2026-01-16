РУС
Подозрение Тимошенко
1 537 18

"Слуга" Копытин на упреки Тимошенко о сотрудничестве с НАБУ: "Не участвую в политических играх"

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин отверг обвинения лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в его якобы сотрудничестве с НАБУ и давлении антикоррупционного органа на него. По словам нардепа, тот записывал ее, чтобы потом скомпрометировать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Копытин написал в своем телеграм-канале.

Заявление "слуги"

"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и обвинений в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов. Меня пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым я не имею никакого отношения", - утверждает Копытин.

Нардеп отметил, что "не участвует в политических играх и тем более – не комментирует действия правоохранительных органов".

"Последовательно поддерживаю курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институтов. Именно правовая процедура, а не публичные заявления или намеки, должна давать ответы на все вопросы", - добавил он.

Напомним, ранее Тимошенко во время суда заявила, что на записи, обнародованной НАБУ, она разговаривает с нардепом Копытиным.

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн. 

НАБУ (4833) Тимошенко Юлия (24615) Копытин Игорь (14)
Топ комментарии
+9
из анкеты члена кпсс: участвовали ли вы в какаих-то отклонения?
ответ: колебался вместе с линией партии
показать весь комментарий
16.01.2026 20:52 Ответить
+4
Тут он прав. Он "слуга хз кого" и совсем не политик.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:50 Ответить
+3
"Ах.евшиє слуги!!" - подумала "газова принцеса".
показать весь комментарий
16.01.2026 20:54 Ответить
Тут он прав. Он "слуга хз кого" и совсем не политик.
показать весь комментарий
16.01.2026 20:50 Ответить
из анкеты члена кпсс: участвовали ли вы в какаих-то отклонения?
ответ: колебался вместе с линией партии
показать весь комментарий
16.01.2026 20:52 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2026 22:23 Ответить
"Ах.евшиє слуги!!" - подумала "газова принцеса".
показать весь комментарий
16.01.2026 20:54 Ответить
О, ще один ...уксус. Так от, якщо все як ти кажеш, то збирай покльопи і ...в суд. Чого ти, котику...Без надлишкових понтів, є практика, все є . Чи стрьом?
показать весь комментарий
16.01.2026 20:57 Ответить
Постаріла стара лисиця, постаріла і втратила хватку. В старі добрі часи ця бандерша спроваджувала зубатих конкурентів , кого на кічу, а кого і на той світ, а тут нікчемна сявка обвела пристарілу лисицю кругом пальця. Абідна аднака!
показать весь комментарий
16.01.2026 21:05 Ответить
вОна хотіла скористатись моментом, але цей "момент" виявився клейом і вОна попалась, повернули проти неї.
показать весь комментарий
16.01.2026 21:52 Ответить
Уся свора осіб від ****** у ВРУ, з тиМошенниці та прислужок аброхамія-зеленського та опозажопними, системно наносять шкоду, з 2019 року, Національним інтересам України на користь ******!!!
Потікавші з України за допомогою УДО і ДПСУ, за наказом зеленського, особи з посади ГПУ та з ВРУ, цьому підтвердження!!!!
Ось і вся херня малята, що творять зеленський з приблудами95 в Україні на користь ******!! КабМіндічі з урядовими істотами і далі допомагають ****** знищувати Українців!!!
показать весь комментарий
16.01.2026 21:06 Ответить
Такая практика используется в демократических странах уже давно
Берут банду
Все молчат
Находят слабое звено
Освобождают от ответственности
Или предлагают условный срок
И подозреваемый сдает всю банду
Все в мире давно уже придумано
И Юля это знает как никто
Она может хоть соловьем петь - уже не поможет
Ее песенка спета
показать весь комментарий
16.01.2026 21:08 Ответить
Всі вони там з одного г...а зроблені .
показать весь комментарий
16.01.2026 21:10 Ответить
😁 А таки ухилився від прямої відповіді! І досить професійно! А я тут читаю коментарі, що він не політик. Так і не визнав прямо, чи заклав Йулю, чи ні. 😊
показать весь комментарий
16.01.2026 21:25 Ответить
досить таки виважена відповідь: і не промовчав і нічого не сказав і патетикою підправив
показать весь комментарий
16.01.2026 21:37 Ответить
цікаво, "політичний бокс" чи "політичне дзюдо" теж вважаються "політичними іграми" типу "політичний волейбол" чи "політичний преферанс" - чи це вже силовий спорт?
показать весь комментарий
16.01.2026 21:45 Ответить
Копитнув Тимошенко - далеко піде
показать весь комментарий
16.01.2026 21:48 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2026 21:51 Ответить
Порядні люди в політику не йдуть .
показать весь комментарий
16.01.2026 22:10 Ответить
"шустрий мальчик" (с)
показать весь комментарий
16.01.2026 22:14 Ответить
 
 