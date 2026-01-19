ВАКС розглядав арешт майна Тимошенко: заставу вона має внести до середи

Вищий антикорупційний суд розглядав клопотання прокурора САП про арешт майна лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів.

Що відомо?

Прокурор САП під час засідання клопотав про проведення засідання у закритому режимі, пояснивши це необхідністю захисту персональних даних та таємниці слідства.

Суддя ВАКС підтримав це рішення, водночас захист Тимошенко виступив проти цього.

"Хай вся країна бачить, яке майно є насправді", - зазначив адвокат Готін.

Тимошенко заявила, що мусить до середи сплатити 33,3 млн грн застави.

"В екстреному порядку зараз проводиться судове засідання. Для того, щоб арештувати рахунки, майно та не дати внести заставу до середи. Це означає, що в четвер цей злочинець і терорист (каже вона про прокурора. - Ред.) вноситиме нове клопотання про зміну запобіжного заходу щодо арешту", - наголосила лідерка "Батьківщини".

Відомо, що суд оголосив перерву до 13:30 20 січня.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.

Яке майно у бабці-візочниці?
Вона ж безхатченко, жебрачка та ніща як церковна щуриха.
19.01.2026 11:28 Відповісти
33 грн. у власній кишені бачили? Так ото для неї 33 млн.грн.! Було б смішно,як би не було так гірко...
19.01.2026 11:18 Відповісти
Так вона ж ніщеброд - все майно вже переписане і перезакладене
19.01.2026 11:20 Відповісти
19.01.2026 11:16 Відповісти
" Зреліща" замість тепла і світла!....
Для " лошаріків"...!
Класична схема " переводу стрілок"...!
До влади в " правосуддя" немає питань?!...
19.01.2026 11:17 Відповісти
Це точно. Питань до панів Баканова і Наумова і не тільки їх немає https://www.youtube.com/watch?v=itHvZWdf4Gg Не замічаємо ?!
Зате аж про 40 тис доларів у сейфі Юлії Тимошенко чуємо. Гудить все тут. А якщо був агент під прикриттям, то чому не фіксували передачу грошей...
19.01.2026 11:35 Відповісти
Pro bono publico, - у розумінні ЗЄ.
19.01.2026 12:35 Відповісти
Бабця Юля невгамовна, може вже досить, де вона, там скандал і корупція.
19.01.2026 11:17 Відповісти
Перша ходка - пробна
19.01.2026 11:23 Відповісти
Ну любі мої,яке майно може бути у професійної злодійки революціонерки,яка все своє життя боролася проти зубожіння наріду?Хіба що інвалідний візок,фото Лазаренка та любовне листування з її соратником Шуфричем?
19.01.2026 11:26 Відповісти
"Сваїх нє брасаєм!" - лозунг зелених мародерів при владі на чолі з голобородьком.
19.01.2026 11:45 Відповісти
Так Вона сама заявляла, що перерахувала доньці 4 млн. у.е. !
Невже Женька спустила все на вітер ???
19.01.2026 11:58 Відповісти
Та то все Зятьок Шон Карр "прокаркав" та й утік на той світ.Залишив бідних жінку й тещу голодранками.Ото правду люди кажуть-"Зять-аби взять."
19.01.2026 14:34 Відповісти
Можна взнати де і коли заявляла? Чи можеш тільки виперди кидати!
19.01.2026 15:07 Відповісти
Аж смішно, як юлєфобське бидло любить рахувати чужі статки.
19.01.2026 15:05 Відповісти
 
 