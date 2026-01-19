ВАКС розглядав арешт майна Тимошенко: заставу вона має внести до середи

Вищий антикорупційний суд розглядав клопотання прокурора САП про арешт майна лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів.

Що відомо?

Прокурор САП під час засідання клопотав про проведення засідання у закритому режимі, пояснивши це необхідністю захисту персональних даних та таємниці слідства.

Суддя ВАКС підтримав це рішення, водночас захист Тимошенко виступив проти цього.

"Хай вся країна бачить, яке майно є насправді", - зазначив адвокат Готін.

Тимошенко заявила, що мусить до середи сплатити 33,3 млн грн застави.

"В екстреному порядку зараз проводиться судове засідання. Для того, щоб арештувати рахунки, майно та не дати внести заставу до середи. Це означає, що в четвер цей злочинець і терорист (каже вона про прокурора. - Ред.) вноситиме нове клопотання про зміну запобіжного заходу щодо арешту", - наголосила лідерка "Батьківщини".

Відомо, що суд оголосив перерву до 13:30 20 січня.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.

