ВАКС рассматривал арест имущества Тимошенко: залог она должна внести до среды
Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство прокурора САП об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Прокурор САП во время заседания ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, объяснив это необходимостью защиты персональных данных и тайны следствия.
Судья ВАКС поддержал это решение, в то же время защита Тимошенко выступила против этого.
"Пусть вся страна видит, какое имущество есть на самом деле", - отметил адвокат Готин.
Тимошенко заявила, что должна до среды уплатить 33,3 млн грн залога.
"В экстренном порядке сейчас проводится судебное заседание. Для того, чтобы арестовать счета, имущество и не дать внести залог до среды. Это означает, что в четверг этот преступник и террорист (говорит она о прокуроре. - Ред.) будет вносить новое ходатайство об изменении меры пресечения в отношении ареста", - подчеркнула лидер "Батькивщины".
Известно, что суд объявил перерыв до 13:30 20 января.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.
Для " лошаріків"...!
Класична схема " переводу стрілок"...!
До влади в " правосуддя" немає питань?!...
Зате аж про 40 тис доларів у сейфі Юлії Тимошенко чуємо. Гудить все тут. А якщо був агент під прикриттям, то чому не фіксували передачу грошей...
злодійкиреволюціонерки,яка все своє життя боролася проти зубожіння наріду?Хіба що інвалідний візок,фото Лазаренка та любовне листування з її соратником Шуфричем?
Вона ж безхатченко, жебрачка та ніща як церковна щуриха.
Невже Женька спустила все на вітер ???