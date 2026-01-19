ВАКС рассматривал арест имущества Тимошенко: залог она должна внести до среды

Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство прокурора САП об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов.

Что известно

Прокурор САП во время заседания ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, объяснив это необходимостью защиты персональных данных и тайны следствия.

Судья ВАКС поддержал это решение, в то же время защита Тимошенко выступила против этого.

"Пусть вся страна видит, какое имущество есть на самом деле", - отметил адвокат Готин.

Тимошенко заявила, что должна до среды уплатить 33,3 млн грн залога.

"В экстренном порядке сейчас проводится судебное заседание. Для того, чтобы арестовать счета, имущество и не дать внести залог до среды. Это означает, что в четверг этот преступник и террорист (говорит она о прокуроре. - Ред.) будет вносить новое ходатайство об изменении меры пресечения в отношении ареста", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Известно, что суд объявил перерыв до 13:30 20 января.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.

