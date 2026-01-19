РУС
Новости Подозрение Тимошенко
1 171 13

ВАКС рассматривал арест имущества Тимошенко: залог она должна внести до среды

Дело Тимошенко: ВАКС рассматривал арест имущества

Высший антикоррупционный суд рассматривал ходатайство прокурора САП об аресте имущества лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

Прокурор САП во время заседания ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме, объяснив это необходимостью защиты персональных данных и тайны следствия.

Судья ВАКС поддержал это решение, в то же время защита Тимошенко выступила против этого.

"Пусть вся страна видит, какое имущество есть на самом деле", - отметил адвокат Готин.

Тимошенко заявила, что должна до среды уплатить 33,3 млн грн залога.

"В экстренном порядке сейчас проводится судебное заседание. Для того, чтобы арестовать счета, имущество и не дать внести залог до среды. Это означает, что в четверг этот преступник и террорист (говорит она о прокуроре. - Ред.) будет вносить новое ходатайство об изменении меры пресечения в отношении ареста", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Известно, что суд объявил перерыв до 13:30 20 января.

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.

Тимошенко Юлия (24619) арест имущества (301) Антикоррупционный суд (1349)
Топ комментарии
+6
Яке майно у бабці-візочниці?
Вона ж безхатченко, жебрачка та ніща як церковна щуриха.
19.01.2026 11:28 Ответить
+5
Так вона ж ніщеброд - все майно вже переписане і перезакладене
19.01.2026 11:20 Ответить
+3
33 грн. у власній кишені бачили? Так ото для неї 33 млн.грн.! Було б смішно,як би не було так гірко...
19.01.2026 11:18 Ответить
19.01.2026 11:16 Ответить
" Зреліща" замість тепла і світла!....
Для " лошаріків"...!
Класична схема " переводу стрілок"...!
До влади в " правосуддя" немає питань?!...
19.01.2026 11:17 Ответить
Це точно. Питань до панів Баканова і Наумова і не тільки їх немає https://www.youtube.com/watch?v=itHvZWdf4Gg Не замічаємо ?!
Зате аж про 40 тис доларів у сейфі Юлії Тимошенко чуємо. Гудить все тут. А якщо був агент під прикриттям, то чому не фіксували передачу грошей...
19.01.2026 11:35 Ответить
Бабця Юля невгамовна, може вже досить, де вона, там скандал і корупція.
19.01.2026 11:17 Ответить
19.01.2026 11:18 Ответить
19.01.2026 11:20 Ответить
Перша ходка - пробна
19.01.2026 11:23 Ответить
Ну любі мої,яке майно може бути у професійної злодійки революціонерки,яка все своє життя боролася проти зубожіння наріду?Хіба що інвалідний візок,фото Лазаренка та любовне листування з її соратником Шуфричем?
19.01.2026 11:26 Ответить
19.01.2026 11:28 Ответить
А майно миндича хоть арестовали?
19.01.2026 11:33 Ответить
"Сваїх нє брасаєм!" - лозунг зелених мародерів при владі на чолі з голобородьком.
19.01.2026 11:45 Ответить
Так Вона сама заявляла, що перерахувала доньці 4 млн. у.е. !
Невже Женька спустила все на вітер ???
19.01.2026 11:58 Ответить
 
 