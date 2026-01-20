Новости
За Тимошенко начали вносить залог, - СМИ

За Тимошенко начали вносить залог: что известно?

За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов, начали вносить залог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники.

Известно, что Тимошенко должна внести залог до 21 января.

Так, по данным издания, по состоянию на утро 20 января внесено 13,65 млн грн. Из них 5 млн грн внес Сергей Витальевич Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Владимировна Фетисова, которые связаны с одним из главных спонсоров "Батькивщины", нардепом Константином Бондаревым.

Рабчук является бывшим руководителем банка "Велес", ликвидированного в 2020 году. Бенефициарным владельцем банка был народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев.

Также Рабчук вместе с Бондаревым является совладельцем благотворительного фонда "Доброе сердце родины".

Оксана Фетисова является основателем и экс-директором ООО "ТД БОНДАРЕВ", конечным бенефициарным владельцем которого также является Константин Бондарев.

Адвокат Тимошенко Титаренко пока не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.

почали вносити..
носять мішками...
20.01.2026 12:47 Ответить
А скільки вніс її чоловік?
20.01.2026 12:44 Ответить
Мертвечук і деркач за наказом ******, дали команду своїм агентам дати грошей з ОБЩАКА, на жульку тиМошенницю!!
«Внутреннее кубло: начнем с Тимошенко. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества народного депутата и главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Суд также отказал защите в открытом заседании дела. Следующее заседание состоится 20 января в 13:30. Важно отметить, что до конца среды Тимошенко должна внести залог в 33 млн грн. Я не могу без слез смотреть на видео, где Тимошенко плачет о том, что у нее нет 770 тыс долларов. Напомню вам, что на Западе ее называют Мисс 11 миллиардов долларов - это примерно ее состояние, учитывая, что западные разведки считают, что она получала процент-долю все 10 лет действия своего преступного газового контракта с Россией. Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/»
20.01.2026 12:50 Ответить
стара скнара разкупорила кубишку
20.01.2026 12:41 Ответить
Чого це ти так? Вона колись не дала тобі милостиню на чекушку?
20.01.2026 14:24 Ответить
А скільки вніс її чоловік?
20.01.2026 12:44 Ответить
"Добрі" люди вже несуть - світ не без добрих людей
20.01.2026 12:46 Ответить
Звісно, не всі ж клінічні юлєфоби.
20.01.2026 14:01 Ответить
почали вносити..
носять мішками...
20.01.2026 12:47 Ответить
Вагонами
20.01.2026 14:02 Ответить
возками возять
20.01.2026 16:15 Ответить
Збираємо на отаку "Заставу" і на гонорар виконавцю? Давайте вже номер карти!
20.01.2026 12:47 Ответить
Кому з олігархів? Можеш назвати, розумнику? Мільярдерів в країні не так багато.
20.01.2026 14:04 Ответить
Про кого новина, розумнику?
20.01.2026 14:30 Ответить
Мертвечук і деркач за наказом ******, дали команду своїм агентам дати грошей з ОБЩАКА, на жульку тиМошенницю!!
«Внутреннее кубло: начнем с Тимошенко. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества народного депутата и главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Суд также отказал защите в открытом заседании дела. Следующее заседание состоится 20 января в 13:30. Важно отметить, что до конца среды Тимошенко должна внести залог в 33 млн грн. Я не могу без слез смотреть на видео, где Тимошенко плачет о том, что у нее нет 770 тыс долларов. Напомню вам, что на Западе ее называют Мисс 11 миллиардов долларов - это примерно ее состояние, учитывая, что западные разведки считают, что она получала процент-долю все 10 лет действия своего преступного газового контракта с Россией. Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/»
20.01.2026 12:50 Ответить
Суцільна пропагандонська брехня, розрахована на осіб з відсутністю мозку
20.01.2026 14:05 Ответить
на зміну "заставі ілліча" прийшла "застава тімошонки" )) хоч нове кіно знімай ))
20.01.2026 12:55 Ответить
Верениця людей з мішками грошей перекрила Хрещатик. Зашибісь в нас країна. За корупцію чи підкуп можна відкупитися грошима. А за вбивство чи згвалтування потрібно вбити чи згвалтувати когось? Зате якщо відправив поштою комусь труси чи банку вареня відчитайся обов'язково перед податковою і заплати податок зі 100 гривень бо влада визнає тебе злосним злочинцем. А ще влада вводить проти українців нові правила і побори за користування автомобілями від введення ТО і заміни водійських прав до підвищення страховки до європейського рівня. Мовляв цього вимагає Європа. А ще Європа вимагає щоб корупціонерів відпускали під заставу вкрадених же грошей. А чи потрібна нам така Європа де мільярдерам можна все а з голого обстрижуть волосся і шкіру здеруть?
20.01.2026 12:56 Ответить
Який же ти смішний з своїми претензіями
20.01.2026 14:07 Ответить
Яйценюх -Юля, Юля, але грошіків не дам, сам поізносився, не так багато і з того паркану отримав...А збирають усім світом, сам януковощ отримав смс-ку...збираємо на лабутени, Вітюха треба чутка грошиків...
20.01.2026 13:00 Ответить
Як вноситься застава?
1. Шукають серед знайомих людей, які можуть мати легальні доходи...
2. Пропонують внести заставу - хто скільки може...
3. За це передають готівку + % за транзакцію...

І всі задоволені: Юлька не показує свої статки, а ті хто вносив - отримують певний відсоток і готівку у сумі застави...
20.01.2026 13:01 Ответить
Ти бачив її декларацію про статки? Перевірену, до речі, під мікроскопом. Якщо ні, то не звизди
20.01.2026 14:09 Ответить
ща бабульки понесуть вовину тисячу )))
20.01.2026 13:11 Ответить
Ось це і є посилання - Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, адвокат Тимошенко Микола Титаренко та канцелярія ВАКС у коментарі "УП"? 🤓👀
20.01.2026 13:21 Ответить
Якби ішак потрапив у в'язницю, то б скільки за нього внесли застави мені цікаво?
20.01.2026 13:37 Ответить
Призначати заставу, чи ні, вирішує суд. А які в країни "суди" та "судді", люди з розумом добре знають.
20.01.2026 14:11 Ответить
І понесли зубажілі свої по пів вареники за свою багіню!
Бо вОна .....
20.01.2026 14:13 Ответить
А тобі не все рівно? Готувався б краще вносити за свого "бога"
20.01.2026 14:18 Ответить
Як на мене - ней би сиділа
І є за що , і вже не "перша ходка"
20.01.2026 14:43 Ответить
 
 