За Тимошенко начали вносить залог, - СМИ
За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов, начали вносить залог.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники.
Известно, что Тимошенко должна внести залог до 21 января.
Так, по данным издания, по состоянию на утро 20 января внесено 13,65 млн грн. Из них 5 млн грн внес Сергей Витальевич Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Владимировна Фетисова, которые связаны с одним из главных спонсоров "Батькивщины", нардепом Константином Бондаревым.
Рабчук является бывшим руководителем банка "Велес", ликвидированного в 2020 году. Бенефициарным владельцем банка был народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев.
Также Рабчук вместе с Бондаревым является совладельцем благотворительного фонда "Доброе сердце родины".
Оксана Фетисова является основателем и экс-директором ООО "ТД БОНДАРЕВ", конечным бенефициарным владельцем которого также является Константин Бондарев.
Адвокат Тимошенко Титаренко пока не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.
носять мішками...
«Внутреннее кубло: начнем с Тимошенко. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества народного депутата и главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Суд также отказал защите в открытом заседании дела. Следующее заседание состоится 20 января в 13:30. Важно отметить, что до конца среды Тимошенко должна внести залог в 33 млн грн. Я не могу без слез смотреть на видео, где Тимошенко плачет о том, что у нее нет 770 тыс долларов. Напомню вам, что на Западе ее называют Мисс 11 миллиардов долларов - это примерно ее состояние, учитывая, что западные разведки считают, что она получала процент-долю все 10 лет действия своего преступного газового контракта с Россией. Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/»
1. Шукають серед знайомих людей, які можуть мати легальні доходи...
2. Пропонують внести заставу - хто скільки може...
3. За це передають готівку + % за транзакцію...
І всі задоволені: Юлька не показує свої статки, а ті хто вносив - отримують певний відсоток і готівку у сумі застави...
Бо вОна .....
І є за що , і вже не "перша ходка"