За Тимошенко начали вносить залог, - СМИ

За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов, начали вносить залог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на источники.

Известно, что Тимошенко должна внести залог до 21 января.

Так, по данным издания, по состоянию на утро 20 января внесено 13,65 млн грн. Из них 5 млн грн внес Сергей Витальевич Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Владимировна Фетисова, которые связаны с одним из главных спонсоров "Батькивщины", нардепом Константином Бондаревым.

Рабчук является бывшим руководителем банка "Велес", ликвидированного в 2020 году. Бенефициарным владельцем банка был народный депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев.

Также Рабчук вместе с Бондаревым является совладельцем благотворительного фонда "Доброе сердце родины".

Оксана Фетисова является основателем и экс-директором ООО "ТД БОНДАРЕВ", конечным бенефициарным владельцем которого также является Константин Бондарев.

Адвокат Тимошенко Титаренко пока не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.

