Зеленский о подозрении Тимошенко от НАБУ: Я бы не сравнивал это со временами Януковича
Президент Владимир Зеленский прокомментировал дело лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Я бы с временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, чтобы там был пакетик из "Новой почты". А если серьезно, то не вижу, как это связано с выборами в Украине", - сказал он.
По словам Зеленского, судя по тому, что он увидел в видео от НАБУ, было желание, вероятно, "что-то сделать с монобольшинством".
"Это не первый раз, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", - добавил глава государства.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.
жиди повернули вкрадені гроші Україні чи розигрують нову виставу?
Це Рівень Набагато Потужніше.
Бсф врахувало помилки пр у проекті сн.
Монобільшість це ще те лайно на шиї українського народу.Привів це лайно ЗЕленський.