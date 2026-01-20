Зеленский о подозрении Тимошенко от НАБУ: Я бы не сравнивал это со временами Януковича

Президент Владимир Зеленский прокомментировал дело лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.



"Я бы с временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, чтобы там был пакетик из "Новой почты". А если серьезно, то не вижу, как это связано с выборами в Украине", - сказал он.

По словам Зеленского, судя по тому, что он увидел в видео от НАБУ, было желание, вероятно, "что-то сделать с монобольшинством".

"Это не первый раз, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", - добавил глава государства.

Подозрение Юлии Тимошенко

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.

