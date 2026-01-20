Зеленский о подозрении Тимошенко от НАБУ: Я бы не сравнивал это со временами Януковича

Зеленский прокомментировал подозрение Юлии Тимошенко

Президент Владимир Зеленский прокомментировал дело лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов.

Что известно

"Я бы с временами Януковича не сравнивал. По крайней мере, я не помню, чтобы там был пакетик из "Новой почты". А если серьезно, то не вижу, как это связано с выборами в Украине", - сказал он.

По словам Зеленского, судя по тому, что он увидел в видео от НАБУ, было желание, вероятно, "что-то сделать с монобольшинством".

"Это не первый раз, и не последний. Все хотят каким-то образом влиять на монобольшинство", - добавил глава государства.

Читайте: За Тимошенко начали вносить залог, - СМИ

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
  • 16 января ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко – залог в 33,3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга" Копытин на упреки Тимошенко о сотрудничестве с НАБУ: "Не участвую в политических играх"

Топ комментарии
+19
Янукович просто шльопер, порівніючи зі мною
показать весь комментарий
20.01.2026 14:15 Ответить
+12
Звичайно. Навіть Вітя - "Хам" не був такий нахабний.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:21 Ответить
+10
Так.
Це Рівень Набагато Потужніше.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:16 Ответить
так що там з Міндічем і К?
жиди повернули вкрадені гроші Україні чи розигрують нову виставу?
показать весь комментарий
20.01.2026 16:46 Ответить
Тимошенко промахнулась - старієм - тепер буде як хлопчик/дівчинка/ для биття
показать весь комментарий
20.01.2026 14:15 Ответить
Звичайно що нічого порівнювати, за нинішніх репресій плюючи на закон віджимають майно,бізнес,садять в тюрми та навіть вбивають при чому все це безкарно, братва сама в шоці від цих одморозків.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:24 Ответить
Цікаво, кого з олігархів (їх не так багато) пощипав режим ЗЕлупи Янелоха ?
показать весь комментарий
20.01.2026 14:30 Ответить
В нашій країні тільки одне не змінюється Юля у всьому винна,усі прези такі потужні ось тільки ВОНА їм заважає
показать весь комментарий
20.01.2026 14:45 Ответить
Чим і скористався ворог:гризнею у середовищі демократів: перед виборами команда ЄС всерйоз сприймала команду Батьківщини,як основного свого конкурента,в той час,як росіяни стрімко нарощували вплив і рейтинг сн через змі по ТБ і соцмережах.Аж поки не стало ясно,тоді зрозуміли.Але вже було пізно.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:40 Ответить
Той рідкий випадок коли я погоджуюсь з ЗЕ
показать весь комментарий
20.01.2026 14:47 Ответить
Все правильно: зевлада-покрутіше щось,порівняно з владою пр.Пр-віддихає.
Бсф врахувало помилки пр у проекті сн.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:02 Ответить
Зеленський на зустрічі запевнив Тимошенко, що розслідування про її корупційні дії буде блоковано і не перейде в фазу судового переслідування і оголошення вироку. Він закликав її продовжувати політичну діяльність і приймати участь у наступних виборах.
показать весь комментарий
20.01.2026 16:15 Ответить
На вручення підозри зеленський особисто дав дозвіл після доповіді НАБУ і САП і після прослуховування записів, бо та хотіла доламати монобільшість.
показать весь комментарий
20.01.2026 17:44 Ответить
хор примар : юля ,юля - це ж було ! окурок покликав...
показать весь комментарий
20.01.2026 20:05 Ответить
В якому вагоні Юзік їхав ?
показать весь комментарий
20.01.2026 20:49 Ответить
знов зозулі голос чути в лісі.....
показать весь комментарий
20.01.2026 23:24 Ответить
Яка нахєр монобільшість?За всі роки найбільша кількість корупціонерів,хабарників,зрадників.Ну а Юля?Як казав Ляшко це та ще зозуля.
Монобільшість це ще те лайно на шиї українського народу.Привів це лайно ЗЕленський.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:55 Ответить
 
 