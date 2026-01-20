Европе следует иметь вооруженную армию, но не альтернативу НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением, что Европа должна иметь собственную хорошо вооруженную армию, но подчеркнул, что это не должно создавать альтернативу НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Европа - отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию. Это не значит, что можно разрушать или нужно НАТО. Ни в коем случае. Вооруженные силы Европы - это отдельно. А Украина, безусловно, может стать одним из фундаментальных вкладов в укрепление такой армии, если лидеры поддержат эту идею", - заявил Зеленский во время онлайн-общения с журналистами.

Президент также подчеркнул важность обмена опытом и технологиями с западными партнерами.

"Без нашего опыта во время войны некоторые страны даже не знали бы, как их оружие реально работает. Не все работает очень хорошо, но они его переделывают благодаря нашим процессам и нашим инженерам. Мы им очень помогаем", - добавил он.