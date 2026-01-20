1 592 24

Европе следует иметь вооруженную армию, но не альтернативу НАТО, - Зеленский

евросоюз, ес

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением, что Европа должна иметь собственную хорошо вооруженную армию, но подчеркнул, что это не должно создавать альтернативу НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Европа - отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию. Это не значит, что можно разрушать или нужно НАТО. Ни в коем случае. Вооруженные силы Европы - это отдельно. А Украина, безусловно, может стать одним из фундаментальных вкладов в укрепление такой армии, если лидеры поддержат эту идею", - заявил Зеленский во время онлайн-общения с журналистами.

Президент также подчеркнул важность обмена опытом и технологиями с западными партнерами.

"Без нашего опыта во время войны некоторые страны даже не знали бы, как их оружие реально работает. Не все работает очень хорошо, но они его переделывают благодаря нашим процессам и нашим инженерам. Мы им очень помогаем", - добавил он.

Европа (2363) Зеленский Владимир (24057) НАТО (10574)
Топ комментарии
+12
Нахрена українцям проблеми Європи, члєнограй? Де фламінги,падло?
20.01.2026 14:25 Ответить
+11
" Розумний!... Аж страшно!"...
Європі поради дає!...
20.01.2026 14:24 Ответить
+5
Зєленскій презідент міііра! (©)

Як же воно всіх задовбало(
20.01.2026 14:34 Ответить
20.01.2026 14:24 Ответить
Європейську армію а НАТО/США\ відійде на другий план - Зеля
20.01.2026 14:24 Ответить
Нахрена українцям проблеми Європи, члєнограй? Де фламінги,падло?
20.01.2026 14:25 Ответить
З набором особового складу будуть проблеми 🤔
20.01.2026 14:25 Ответить
Вся зброя світу безглузда, якщо немає яєць натиснути на гачок.
20.01.2026 14:25 Ответить
Вооруженные Силы Европы , состоящие на 80+% из мобилизованных. Зеленский поделится, как там и шо, с его то опытом.
20.01.2026 14:28 Ответить
Якщо на Європу по-дорослому кинеться щось на кшталт русні (+ китайські "добровольці"), однією професійною армією не обійдешся. І ми побачимо аналоги наших "бусіков" на вулицях Берліну та Варшави.
20.01.2026 14:34 Ответить
Кого там в том Берлине бусифицировать будут?) Арабов и африканцев? Так они местным тцкашниках такое Аллах Акбар устроят, что руснявая оккупация им раем покажется. Я там 10лет назад немцев найти на улице не мог, слиневаюсь что сейчас из стало больше)
20.01.2026 15:08 Ответить
І будуть у них свої "недоторкані", і будуть німці волати "а чому це нас, а не тих чорнодупих?"
Якщо до масштабної війни дійде, все це ще побачимо.
Як побачили штурми Верхнього Ларса руснявими ухилянтами у 2022-му.
20.01.2026 15:15 Ответить
20.01.2026 14:34 Ответить
Полководцю!
Майже Моше Даян!
Ааааа, ні, майже срарь Леонід!

https://nmsk.org.ua/uploads/2014/08/1398149889_300.evriycev-kopiya.jpg
20.01.2026 14:39 Ответить
В тебе в армії 500+ тисяч сзч і ти щось радиш Європі?! Чи нанюханий чи просто вареник..
20.01.2026 14:44 Ответить
В Україні вже накерував, тепер пішов Європі вуха асфальтом закладати.
20.01.2026 14:48 Ответить
Яке воно дебільне і мерзотне зелене непорозуміння
20.01.2026 14:49 Ответить
Найвеличніший професіонал в геополітичній сфері, "нєсравнєнньій"
20.01.2026 14:51 Ответить
Хералісімус зеленський її очолить!
20.01.2026 14:54 Ответить
https://t.me/spravagromad/50649 Майор ЗСУ, комбат Олексій ПЕТРОВ (Шалений Кіт):
Сьогодні - 4 роки найвідомішому номеру Зеленського - «Травневі шашлики».
Озираючись назад, щоразу задаєш собі купу питань, і кожне з них починається зі слова… «якби ж».
- Якби ж Зеленський не поперся в січні 2022 року кататися на лижах в Буковелі, а навпаки, вирішив перевірити стан справ на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, то…
- Якби ж він не свистів на всю країну про ті довбані травневі шашлики (блювати ними будемо ще багато поколінь), а вніс у Верховну Раду затверджену власним підписом пропозицію про запровадження воєнного положення в окремих областях, то…
- Якби ж він послухав слова Голови ЦРУ, який особисто прилетів тоді в Київ, аби ознайомити президента України із трагедією, яка насувається. І не просто послухав, а порадився б із власними військовими про певний перелік дій на… випередження, то… Бо якщо тобі кажуть, що по вулиці начебто їздить банда грабіжників, то не зайвим буде дістати карабін з сейфу та докупити ще набоїв. Знадобиться чи ні, Бог зна, але якщо що… ти готовий.
І ще напевне ще з десяток інших «якби ж».
Але для всього цього, потрібно було лише одне. А саме, згадати, що ти президент країни, а не шоумен. На жаль, друга маска перемогла. На шоу ума вистачило, а на те, аби «дістати карабін з сейфу та спорядити всі магазини набоями», ні…
Який результат тієї політичної імпотенції? Аби отримати відповідь на це питання, варто прийти на будь-який цвинтар та подивиться на власні очі. Тут (на фото) похований мій бойовий побратим, Жека «Олівер» А ще десятки тих, кого я не знав і ніколи вже не узнаю. Так, їх вбили окупанти. Але якби ж тоді, у січні 2022 року, дехто згадав, що він Верховний Головнокомандувач країни, а не шоумен який вміє гарно читати написаний текст, то всі вони… і ще десятки (якщо вже не сотні) тисяч українців напевне б мали додатковий ШАНС залишитись в живих.
20.01.2026 15:01 Ответить
Ты с этой войной разберись. Ещё Европу собрался защищать. Они не идиоты в отличии от тебя шашлычника. Договоряться быстрее чем ты успеешь сказать патужно.
20.01.2026 15:02 Ответить
Мабуть скоро Мерц, Макрон, Стармер будуть стояти по стійці струнко і доповідатимуть "самому" Зеленському.)
20.01.2026 15:27 Ответить
Ніфіга та Європа не тямить. Беріть приклад з Найпотужнішого і починайте врешті стелити асфальт до білозасрашки, щоб не погрузили кцапські танки.
20.01.2026 15:54 Ответить
Видно добре натрамбував волохатого носа перед Давосом, коксові сухарики вистукують об зелені шмаркаки на морозному повітрі як буси у аборигена
20.01.2026 18:59 Ответить
Та хто ще у світі звертає увагу на цього безтолкового олуха!
20.01.2026 20:43 Ответить
Порадіст
20.01.2026 20:47 Ответить
 
 