Европе следует иметь вооруженную армию, но не альтернативу НАТО, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский согласился с мнением, что Европа должна иметь собственную хорошо вооруженную армию, но подчеркнул, что это не должно создавать альтернативу НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Европа - отдельный континент, который должен иметь свою отдельную сильную армию. Это не значит, что можно разрушать или нужно НАТО. Ни в коем случае. Вооруженные силы Европы - это отдельно. А Украина, безусловно, может стать одним из фундаментальных вкладов в укрепление такой армии, если лидеры поддержат эту идею", - заявил Зеленский во время онлайн-общения с журналистами.
Президент также подчеркнул важность обмена опытом и технологиями с западными партнерами.
"Без нашего опыта во время войны некоторые страны даже не знали бы, как их оружие реально работает. Не все работает очень хорошо, но они его переделывают благодаря нашим процессам и нашим инженерам. Мы им очень помогаем", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Європі поради дає!...
Якщо до масштабної війни дійде, все це ще побачимо.
Як побачили штурми Верхнього Ларса руснявими ухилянтами у 2022-му.
Як же воно всіх задовбало(
Майже Моше Даян!
Ааааа, ні, майже срарь Леонід!
Сьогодні - 4 роки найвідомішому номеру Зеленського - «Травневі шашлики».
Озираючись назад, щоразу задаєш собі купу питань, і кожне з них починається зі слова… «якби ж».
- Якби ж Зеленський не поперся в січні 2022 року кататися на лижах в Буковелі, а навпаки, вирішив перевірити стан справ на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, то…
- Якби ж він не свистів на всю країну про ті довбані травневі шашлики (блювати ними будемо ще багато поколінь), а вніс у Верховну Раду затверджену власним підписом пропозицію про запровадження воєнного положення в окремих областях, то…
- Якби ж він послухав слова Голови ЦРУ, який особисто прилетів тоді в Київ, аби ознайомити президента України із трагедією, яка насувається. І не просто послухав, а порадився б із власними військовими про певний перелік дій на… випередження, то… Бо якщо тобі кажуть, що по вулиці начебто їздить банда грабіжників, то не зайвим буде дістати карабін з сейфу та докупити ще набоїв. Знадобиться чи ні, Бог зна, але якщо що… ти готовий.
І ще напевне ще з десяток інших «якби ж».
Але для всього цього, потрібно було лише одне. А саме, згадати, що ти президент країни, а не шоумен. На жаль, друга маска перемогла. На шоу ума вистачило, а на те, аби «дістати карабін з сейфу та спорядити всі магазини набоями», ні…
Який результат тієї політичної імпотенції? Аби отримати відповідь на це питання, варто прийти на будь-який цвинтар та подивиться на власні очі. Тут (на фото) похований мій бойовий побратим, Жека «Олівер» А ще десятки тих, кого я не знав і ніколи вже не узнаю. Так, їх вбили окупанти. Але якби ж тоді, у січні 2022 року, дехто згадав, що він Верховний Головнокомандувач країни, а не шоумен який вміє гарно читати написаний текст, то всі вони… і ще десятки (якщо вже не сотні) тисяч українців напевне б мали додатковий ШАНС залишитись в живих.