Возвращаемся из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВО, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о достигнутых в Давосе договоренностях по усилению противовоздушной обороны Украины.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале по итогам визита в Давос, передает Цензор.НЕТ.
"Давос. Поддержка для Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины.
Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей", - написал он.
Что предшествовало?
- 22 января на полях саммита в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом.
- Президент Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры были "очень хорошими".
- В свою очередьпрезидент Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Давосе 22 января "продуктивной и содержательной".
- Кроме того, в Давосе президент Владимир Зеленский встретился с представителями международного бизнеса, финансовых учреждений и энергетических компаний.
Потужно... І все?
Бо в твоїх обов'язках хабезпечити ЗСУ всім необхідни для захисту України! Відосиками з шащликами Україну не захистити!
Україна.
Гроші призначені для захисту енергетики - Міндічу і Ко.
Гроші на виготовлення ракет "Рожевий Фламінго" - Міндічу.
Гроші за рекет бізнесу та торгівлю санкціями РНБО - Баканову.
Гроші за неіснуючу електроенергію з сонячних електростанцій - Шурмі.
І двушечка на мацкву!
жуля не давала,
не давала кажу, а тільки пропонувала... - нема діла і її чоловік не рогатий.