Возвращаемся из Давоса с договоренностями о новом пакете ПВО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о достигнутых в Давосе договоренностях по усилению противовоздушной обороны Украины.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале по итогам визита в Давос, передает Цензор.НЕТ.

"Давос. Поддержка для Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины.

Возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимой ПВО для защиты наших людей", - написал он.

Что предшествовало?

22 января на полях саммита в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом.

Президент Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры были "очень хорошими".

В свою очередьпрезидент Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Давосе 22 января "продуктивной и содержательной".

Кроме того, в Давосе президент Владимир Зеленский встретился с представителями международного бизнеса, финансовых учреждений и энергетических компаний.

