Зеленский рассказал о деталях разговора с Трампом в Давосе: ПВО, гарантии безопасности, Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе и сообщил о готовности ключевых договоренностей по гарантиям безопасности для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Усиление ПВО
По словам президента, во время встречи он поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.
"И я думаю, что США вернутся с положительным результатом. Когда результат будет в Украине, тогда я обязательно об этом скажу", - отметил Зеленский.
Гарантии безопасности
Также, по его словам, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что соответствующий договор уже готов к подписанию.
"Главная договоренность о гарантиях безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа даты и места. Мы готовы подписать такой важный для нас, уверен, что это исторический документ", - заявил он.
Зеленский добавил, что документ потребует ратификации в Конгрессе США и Верховной Раде Украины, поэтому впереди еще много процедурных шагов.
"План процветания"
Отдельно президент сообщил, что во время разговора речь шла и о так называемом "плане процветания". По его словам, пакет документов еще не готов, однако стороны видят перспективу положительного результата.
"Очень важно понимать источники финансирования. Они должны быть понятными и прозрачными, потому что на этом фундаменте будет восстанавливаться Украина в последующие годы", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, во время переговоров поднимали вопрос Донбасса. По словам президента, это ключевая тема, которую и в дальнейшем будут обсуждать, в частности в рамках встреч в формате с участием трех сторон в Абу-Даби.
Встреча Зеленского и Трампа
- Напомним, президент Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Давосе 22 января "продуктивной и содержательной".
- В пятницу, 23 января, ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ в ОАЭ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1% українці хоуть жити
1% кацапи хочуть всіх українців вбити
потужно
тіко тоді усі європейські гроші та європейська підтримка тю-тю
шпагат....
далі буде
після війни. При умові, що трамп не передумає, а сенат проголосує
Немає ніякого "питання Донбасу", є окупація України!!! Президент як гарант конституції (ну по Закон має їм бути) не повинен займатись підміною поняття.
А Крим?! Що з Кримом, вже навіть не обговорюють!!!
Зеленський- зрадник.
Чи підзабули про печеньки на Майдані від нуланд, ббайки про будемо допомагати скільки потрібно - скільки зможемо... і в ітозі дирка від бубліка.
Висновок: тільки зброя і розбудова сил оборони України здатна бути гарантом.
Тому, замість сладких співів і запевнень, потрібна зброя ще на вчора і підтримка... якщо друзі України не хочуть зненацька стати наступною жертвою: пу свої плани не скриває...
а ...Аляску... пу теж включить до своєї ісконної...адже движуха для пу понад усе... і якщо б населення імперії зла не поділяло ці хатєлкі, то і війни б не було.
зеленый ЖДУН ........
трампон ОБЕЩАЛ ЗА СУТКИ РАЗРУЛИТЬ проблему
ждать осталось недолго