Зеленский рассказал о деталях разговора с Трампом в Давосе: ПВО, гарантии безопасности, Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе и сообщил о готовности ключевых договоренностей по гарантиям безопасности для Украины.

Усиление ПВО

По словам президента, во время встречи он поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

"И я думаю, что США вернутся с положительным результатом. Когда результат будет в Украине, тогда я обязательно об этом скажу", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности

Также, по его словам, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что соответствующий договор уже готов к подписанию.

"Главная договоренность о гарантиях безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа даты и места. Мы готовы подписать такой важный для нас, уверен, что это исторический документ", - заявил он.

Зеленский добавил, что документ потребует ратификации в Конгрессе США и Верховной Раде Украины, поэтому впереди еще много процедурных шагов.

"План процветания"

Отдельно президент сообщил, что во время разговора речь шла и о так называемом "плане процветания". По его словам, пакет документов еще не готов, однако стороны видят перспективу положительного результата.

"Очень важно понимать источники финансирования. Они должны быть понятными и прозрачными, потому что на этом фундаменте будет восстанавливаться Украина в последующие годы", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время переговоров поднимали вопрос Донбасса. По словам президента, это ключевая тема, которую и в дальнейшем будут обсуждать, в частности в рамках встреч в формате с участием трех сторон в Абу-Даби.

Встреча Зеленского и Трампа