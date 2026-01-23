Новости Встреча Трампа и Зеленского
Зеленский рассказал о деталях разговора с Трампом в Давосе: ПВО, гарантии безопасности, Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позитивной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе и сообщил о готовности ключевых договоренностей по гарантиям безопасности для Украины.

Усиление ПВО 

По словам президента, во время встречи он поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

"И я думаю, что США вернутся с положительным результатом. Когда результат будет в Украине, тогда я обязательно об этом скажу", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности

Также, по его словам, стороны обсудили гарантии безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что соответствующий договор уже готов к подписанию.

"Главная договоренность о гарантиях безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа даты и места. Мы готовы подписать такой важный для нас, уверен, что это исторический документ", - заявил он.

Зеленский добавил, что документ потребует ратификации в Конгрессе США и Верховной Раде Украины, поэтому впереди еще много процедурных шагов.

"План процветания"

Отдельно президент сообщил, что во время разговора речь шла и о так называемом "плане процветания". По его словам, пакет документов еще не готов, однако стороны видят перспективу положительного результата.

"Очень важно понимать источники финансирования. Они должны быть понятными и прозрачными, потому что на этом фундаменте будет восстанавливаться Украина в последующие годы", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, во время переговоров поднимали вопрос Донбасса. По словам президента, это ключевая тема, которую и в дальнейшем будут обсуждать, в частности в рамках встреч в формате с участием трех сторон в Абу-Даби.

Топ комментарии
Ось й Зе почав висловлюватись кремлівськими наративами - "питання Донбасу"!!!!
Немає ніякого "питання Донбасу", є окупація України!!! Президент як гарант конституції (ну по Закон має їм бути) не повинен займатись підміною поняття.
А Крим?! Що з Кримом, вже навіть не обговорюють!!!
Зеленський- зрадник.
23.01.2026 11:26 Ответить
А наступальне озброєння для звільнення окупованих територій?
23.01.2026 11:10 Ответить
гарантії безпеки від США в обмін на підтримку окупації Штатами Гренландії
потужно
тіко тоді усі європейські гроші та європейська підтримка тю-тю
шпагат....
23.01.2026 11:08 Ответить
Все готово на 98%
23.01.2026 11:02 Ответить
Задовбав своїми угодами. Зеленський, Верховний Гавнокомандувач, HELP Запоріжжя!!!
23.01.2026 11:09 Ответить
Ще буде 99,,,потім 99,1...99,2,,,,,,99,3%а шо Запріжжя?? Вова Європу захищає
23.01.2026 11:11 Ответить
а тим часом сумки з кешем продовжують поступати в оп з митниці енергоатому влк тцк ..навіщо це припиняти щастя. вічна війна вічна влада
23.01.2026 12:04 Ответить
І хто проти цього той капітулянт
23.01.2026 12:06 Ответить
залишилось:
1% українці хоуть жити
1% кацапи хочуть всіх українців вбити
23.01.2026 11:10 Ответить
А тепер хочу в США злітати, ну позязя - потужний 😸
23.01.2026 11:05 Ответить
питання донбасу буде закрито до підписання документів... саме цим вже більше року займається другий "гарант"...
23.01.2026 11:06 Ответить
23.01.2026 11:08 Ответить
Ну то гроші європейські та підтримка це поки Україна воює..а потім це все скінчиться
23.01.2026 11:13 Ответить
без європейських грошиків м'яко кажучи потужно хєровато буде
23.01.2026 11:18 Ответить
Але це факт.грошиків європейських не буде...тай саму європу опустять нижче плінтуса...Зеля не на того поставив
23.01.2026 11:23 Ответить
дик, тр же погодився на пропозицію Рюте отримати у власність землю під військовими базами США і необмежену військову присутність і усіляку розбудову військової компоненти: в ітозі win-win situation, адже заздалегідь захищатися від імперії зла... та китаю це влучно і ЄС самотужки цей захист ну не те, щоб не можливо, а дуже дуже важко забезпечити.
23.01.2026 11:51 Ответить
це ще не фініш
далі буде
23.01.2026 12:44 Ответить
Не можна сердити пуйла
23.01.2026 11:24 Ответить
перекладаю на людську:

після війни. При умові, що трамп не передумає, а сенат проголосує
23.01.2026 11:16 Ответить
Значить будем воювати вічно..?так
23.01.2026 11:26 Ответить
Один вже підписував
23.01.2026 11:28 Ответить
Той "один" правильно підписував. Він виграв час, а тим часом зміцнював армію і якби нарід у 19му не повівся на кацапську пропаганду на 22й армія б була готова.
23.01.2026 11:53 Ответить
Меморандум про гарантії безпеки, це повна назва Будапешту. Ніщо не змусить США щось виконувати, немає механізмів.
23.01.2026 11:32 Ответить
....механизм окресленний на папері, має привезти в дію той, хто обіцяв, погодився... але... взяв да і передумав, втратив апетит і що далі?
Чи підзабули про печеньки на Майдані від нуланд, ббайки про будемо допомагати скільки потрібно - скільки зможемо... і в ітозі дирка від бубліка.

Висновок: тільки зброя і розбудова сил оборони України здатна бути гарантом.

Тому, замість сладких співів і запевнень, потрібна зброя ще на вчора і підтримка... якщо друзі України не хочуть зненацька стати наступною жертвою: пу свої плани не скриває...
а ...Аляску... пу теж включить до своєї ісконної...адже движуха для пу понад усе... і якщо б населення імперії зла не поділяло ці хатєлкі, то і війни б не було.
23.01.2026 12:05 Ответить
Голобородько вирішив продовжувати всовувати наріду у вуха папірець, точно такий як "Будапештський меморандум"? Тільки тоді віддали ядерку і купу стратегічного озброєння, а сьогодні хоче за папірець віддати наші землі? Але про що я пишу? Навіщо йому піклуватися про ці землі? Великим показником є те, де сьогодні знаходятьсмя його батьки і доня. А вони в Ізраїлі. Ось і все, що потрібно знати про патриотизм Голобородька.
23.01.2026 11:44 Ответить
Нащо нам План процвітання, коли в нас повним ходом вже сьомий рік Кінець епохі бєднасті під незламним керівництвом ЗЕлупи? Да такий потужний, кінець, що ще трохи і від країни може нічого не лишитися...
23.01.2026 12:42 Ответить
"Главная договоренность о гарантиях безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа даты и места.

зеленый ЖДУН ........
трампон ОБЕЩАЛ ЗА СУТКИ РАЗРУЛИТЬ проблему

ждать осталось недолго
23.01.2026 12:59 Ответить
 
 