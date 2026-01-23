Навроцький і Зеленський можуть зустрітися найближчими вихідними

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що незабаром зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це Навроцький розповів журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Нова зустріч

За словами польського президента, зустріч може відбутися вже цими вихідними.

Він зауважив, що питання України і російських атак важливі для Польщі з точки зору безпеки.

Також читайте: Польща як мало хто інший усвідомлює загрозу з боку РФ,- Навроцький

"Я зустрінуся з президентом Зеленським в межах іншого формату. Гадаю, найближчими вихідними", – сказав Навроцький.

Роковини вторгнення РФ

Водночас Навроцький зазначив, що не планує відвідувати Україну у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте: Навроцький та Туск поділили ролі у підтримці Польщі для України

"Що стосується річниці, я не планую їхати до Києва чи України", – сказав він.

Що передувало?