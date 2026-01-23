Навроцький і Зеленський можуть зустрітися найближчими вихідними

Навроцький може зустрітися із Зеленським

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що незабаром зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це Навроцький розповів журналістам на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Нова зустріч

За словами польського президента, зустріч може відбутися вже цими вихідними.

Він зауважив, що питання України і російських атак важливі для Польщі з точки зору безпеки.

"Я зустрінуся з президентом Зеленським в межах іншого формату. Гадаю, найближчими вихідними", – сказав Навроцький.

Роковини вторгнення РФ

Водночас Навроцький зазначив, що не планує відвідувати Україну у четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ.

"Що стосується річниці, я не планую їхати до Києва чи України", – сказав він.

І толку, що Голобородько з кимось зустрінеться? Всі його зустрічі за 7 років показали, що він приносить тільки горе і піар своєї мародерної команди і жодного факту, щоб щось було на користь України.
23.01.2026 10:32 Відповісти
ще одну книжку "Документи Волинського злочину" передасть?
23.01.2026 10:35 Відповісти
23.01.2026 10:54 Відповісти
Хоч кудись аби злиняти з країни мрій
23.01.2026 11:06 Відповісти
 
 