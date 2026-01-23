Трамп поддерживает идею зоны свободной торговли между США и Украиной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский обсуждал с Дональдом Трампом вопрос зоны свободной торговли.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Обсуждали этот вопрос. Президент Трамп поддерживает эту идею. Я думаю, для нашего бизнеса это будет положительное решение, посмотрим потом детали.

Но мы благодарны за такое предложение. Трамп еще раз подтвердил, что Украина это получит", - пояснил президент.

Что предшествовало?

Ранее Стив Виткофф рассказал, что Дональд Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов.

