США должны "испытать НАТО", применив статью 5 для защиты южной границы от нелегальной иммиграции, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам следовало бы испытать НАТО, применив статью 5 Североатлантического договора для защиты южной границы страны.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех и требует совместного ответа.

"Возможно, нам следовало испытать НАТО: применить статью 5 и заставить НАТО прибыть сюда и защитить нашу южную границу от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество пограничников для выполнения других задач", - написал Трамп.

США хотят приобрести Гренландию

Его заявление появилось после комментариев, в которых он выразил недовольство уровнем поддержки США со стороны НАТО, а также на фоне критики со стороны лидеров Европейского Союза в отношении намерений Вашингтона приобрести Гренландию.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что США нуждаются в контроле над Гренландией из соображений безопасности.

"Все, что мы просим, это получить Гренландию, включая права и собственность, потому что для ее защиты нужна собственность, а защитить ее на условиях аренды невозможно", - сказал президент США.

Миграционная политика США

К слову, США расширили список стран с запретом на въезд.

Согласно документу, дополнительные ограничения на въезд введены для граждан следующих государств:

Буркина-Фасо;

Мали;

Нигер;

Южный Судан;

Сирия.

Эти страны дополнили перечень из 12 государств, гражданам которых ранее уже был запрещен или существенно ограничен въезд в Америку.

