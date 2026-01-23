Новости Трамп угрожает Ирану
Многие наши корабли движутся в сторону Ирана, - Трамп

Трамп заявил, что США направили корабли в сторону Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что корабли ВМС Штатов движутся в направлении Ирана.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Трамп отметил, что Штаты внимательно следят за действиями Ирана. 

Также лидер США заявил, что остановил 837 казней в четверг. По его словам, большинство из них - это молодые мужчины, которых должны были повесить. 

Он заявил, что предупредил власти Ирана, что если казни состоятся, то США нанесут удар, который будет сильнее, чем предыдущая атака на ядерные объекты.

Читайте: "Геноцид в цифровой темноте": По меньшей мере 16,5 тыс. протестующих убиты в Иране, - The Times

"За час до того, как это должно было произойти, они отменили это. И они действительно сказали, что отменили, а не отложили", - рассказал он.

По словам Трампа, он бы хотел избежать конфликта.

"У нас много кораблей, которые движутся в том направлении, на всякий случай. Большая флотилия идет в том направлении, и мы посмотрим, что произойдет. Большие силы. У нас большие силы, идущие в Иран", - добавил президент США.

Читайте: Поражает, как украинцы живут без тепла и то, что они делают, чтобы выжить, - Трамп

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Читайте также: Цены на нефть выросли на фоне ослабления протестов в Иране

Топ комментарии
+16
Як завжди обнадіїв, повірили, наїбав. Саме страшне що як з гуся вода.
23.01.2026 09:13 Ответить
+10
Американці як гімна в рот набрали. Мабуть подобається як цей дід із колись демократичної держави створив посміховисько.
23.01.2026 09:38 Ответить
+7
Рухаются, рухаются.
Тудой сюдой тудой сюдой (одес.) тудой сюдой - онанізм ім. Трампа.
23.01.2026 09:11 Ответить
Прямо як Україна в ЄС.
23.01.2026 09:11 Ответить
А вфд цього пече чи підгарає?
23.01.2026 09:13 Ответить
Рухаются, рухаются.
Тудой сюдой тудой сюдой (одес.) тудой сюдой - онанізм ім. Трампа.
23.01.2026 09:11 Ответить
Дукже переживаю, щоб скоріше Голобородько повернувся до України, бо він може затопити всі ці кораблі. Вчора ж кричав і лякав - що затопить все, що буде пропливати біля Гренландії. А він, бігаючи по кцапській сцені і їх саунах не вивчив і не знає, які прапори належать якій країни, яка то країна на карті Гненландія чи Іран, просто може вдарити і пустити кораблі на дно. Нам ще тільки цього не вистачало.
23.01.2026 10:51 Ответить
А в бік Мурманська чи Владівостока коли?
23.01.2026 09:12 Ответить
Спочатку най до Новосрассіська
23.01.2026 09:58 Ответить
В бік мурманська і владивостока мають рухатися кораблі, створені на студії "квартал 95". Єдине підприємство, що випускало військові катери в Києві " Кузня на Рибацькому", що належала Порошенку, "патріотичні" 73% під брехню Голобородька і "патріотичного" медведчуковсько-коломойського телеканалу "1+1" просто знищили. Знищили і виробництво САУ "Богдана", бо вони "сирі" і нікому не потрібні, як і катери. (сьогодні за гроші Данії відновили). Так брехали пропагандони наріду. А разом з цим знищили і випуск тягачів на заводі "Богдан" для ЗСУ і санітарні машини, які до цього часу служать нашим хлопцям. Ну то де ті нові катери, авіаносці, тягачі, санітарні машини від "95 кварталу"??? А ще крім цього знищили виробництво єдиних вантажних автомобілів на заводі КРАЗ, купуючи МАЗи. То це мудрий нарід???
23.01.2026 11:59 Ответить
Як завжди обнадіїв, повірили, наїбав. Саме страшне що як з гуся вода.
показать весь комментарий
23.01.2026 09:13 Ответить
Американці як гімна в рот набрали. Мабуть подобається як цей дід із колись демократичної держави створив посміховисько.
показать весь комментарий
23.01.2026 09:38 Ответить
А Українці не набрали,теж подобається?
23.01.2026 09:46 Ответить
Трамп однією рукою робить мир, іншою війну. У нього біполярочка.
23.01.2026 09:13 Ответить
до чого тут "біполярочка"? ви хоч би поцікавилисьи що це таке, перед тим як писати...
23.01.2026 10:47 Ответить
Я цікавилась, тому й поставила діагноз маніакально-депресивний синдром.
23.01.2026 11:13 Ответить
так яким боком біполярочка до трумпа?
23.01.2026 12:41 Ответить
Біполярочка - це і є маніакально - депресивний психоз.
23.01.2026 12:44 Ответить
так де в нього проявляється біполярний розлад в чому? те що він кончений нарцис і ****** то зовсім інше питання, він не веде себе як шизофренік, він чітко й послідовно робить вску дичину...
23.01.2026 13:31 Ответить
А до чого тут шизофренік? Бачу ви ще той знаток по психічних розладах.
23.01.2026 13:48 Ответить
Взагалі-то, перед тим, як комусь радити поцікавитись, треба самому хочаб знати елементарні ознаки питання, а не вумнічати.
Ось це і називається - ефект Даннінга- Крюгера.
23.01.2026 13:56 Ответить
так ефект Даннінга- Крюгера це саме про Вас! Ви так і не відповіли де у діях трумпа прявляється біполярний розлад?
23.01.2026 14:00 Ответить
Чому я повинна щось пояснювати людині, яка мені робить зауваження, а сама плутає тепле з мʼяким.
23.01.2026 14:19 Ответить
Театр абсурду.
23.01.2026 09:13 Ответить
двіжуха та понти
23.01.2026 09:15 Ответить
23.01.2026 09:20 Ответить
Поява авіаносців зробила не потрібними лінкори. Поява брандерів зробить не потрібними авіаносці?
23.01.2026 09:21 Ответить
Поява Трампа зробила непотрібним .... ВСЕ 🤔
23.01.2026 09:24 Ответить
Брандери не вчора придумали... Авіаносці самі по собі не ходять, у них ескорту дофіга та трошки+авіагрупа. Це треба дуже-дуже багато тих катерів пускати, щоб хоча б частина пробилася...
23.01.2026 09:44 Ответить
Зброя стає на порядки дешевша, зі значно простішими технологіями, якщо порівнювати з протикорабельними ракетами.
23.01.2026 10:14 Ответить
У кораблів супроводу є скорострільні артустановки. Навіть сотню брандерів вони покришать ще на підході.
23.01.2026 11:46 Ответить
Це всього лишень питання часу, коли на дно піде перший авіаносець, скільки б "скорострільних установок" де не стояло.
23.01.2026 11:47 Ответить
росії добре: авіаносців немає, а той єдиний, що є, на дно і без брандерів сам піде.
23.01.2026 11:49 Ответить
А вже проводились випробування? Наближені, так сказать, до вже існуючої реальності? З десятками брандерів?
24.01.2026 14:05 Ответить
Так. Останнім часом чуєте про наші успішні атаки на русняві бойові кораблі?
24.01.2026 14:30 Ответить
Трамп не вважає лінкори непотрібними
23.01.2026 09:45 Ответить
Авіаносна група має як протиторпедний захист так і проти крилатих ракет, тому не все так однозначно, друге ніхто не заходить прямо в зону ураження удари йдуть з досить значної відстані.
23.01.2026 10:42 Ответить
Час покаже. Зовсім недавно танки вважались ультимативною зброєю. І щось не помітно масивних танкових "клинів".
23.01.2026 11:18 Ответить
Яка мразота, десятки тисяч страчених та покалічених а воно туди сюди флот ганяє.
23.01.2026 09:42 Ответить
Думаю шоу з Гренландією це відволікання кацапів і китайозів від Ірану. Буде ліквідація режиму ******** та взяття Ірану під контроль США. Або я зебіл😜
23.01.2026 09:55 Ответить
Тих, кого Ви назвали - він міг би ще рік тому поставити на коліна, просто зробивши санкції не "дирявими", та надавши нам томагавки. Навіщо такі складності з відволіканням, з червоним килимом на Алясці? Не забагато чести диктаторам?
23.01.2026 10:02 Ответить
Трамп чітко говорив - для закінчення війни потрібне усунення режиму зеленського, бо бєніна макака не збирається закінчувати війну, макака наиаійні наживається. Мудрий народ обєднався навколо Лідора, а Трампа послав подалі. Кому надавати Томагавки?
23.01.2026 10:06 Ответить
Мені завжди був незрозумілим термін "закінчити війну" , коли це відноситься до сторони - жертви агресії. Це як? Підписати капітуляцію? це безвідносно до персоналій, при Пороху Зеленський верещав, чому "не закінчили війну".
23.01.2026 10:17 Ответить
Про не капітуляцію треба було думати перед вибором в 2019. А зараз цугцванг
23.01.2026 10:20 Ответить
Так і не зрозумів, який механізм "закінчити війну".
23.01.2026 10:21 Ответить
Ну виходячи з Вашого тексту, томагавки треба надати саме Ху?лу, а він вже нам їх "поверне в якості репарацій". Вам там в Ольгіно розцінки з Нового року хоч підвищили, нє?
23.01.2026 10:35 Ответить
як ви заїбали з тими томагавками! ну дали б наприклад сотню чи дві (тисячу ніхто не дасть), що б це змінило? НІЧОГО!
23.01.2026 10:50 Ответить
Що, навіть якби всі 100 впали на Кремль?
23.01.2026 10:55 Ответить
а хто буде хоча б одним бити по кремлю? не пишіть дурниць!
23.01.2026 12:32 Ответить
ЗСУ буде бити по кремлю. І не тільки по кремлю, а по всім болотам .
23.01.2026 14:23 Ответить
Бачу у вас і зі спілкуванням теж проблеми. Матюкати дописувачів та принижувати їхню думку - це така манера поведінки?
23.01.2026 14:22 Ответить
Ну зі скидкою на ППО винесли б 20-30 ТЕЦ на кислобздійні? Що б це змінило? Спитайте зокрема, жителів Харкова чи Києва.
24.01.2026 14:07 Ответить
не винесли б, але нехай буде так, винесли 20-30 ТЕЦ, і що? кацапи й далі б воювали начеб-то нічого не сталося! ви десь у паралельній реальності?
24.01.2026 19:42 Ответить
За вашою логікою, взагалі вже треба було давно капітулювати.?
Підірвали НПЗ, і що? ***** і далі воює. Підірвали танкери, і що? ***** і далі воює. Винос інфраструктури ворога привзводить до зменшення його матеріальної бази.
25.01.2026 13:23 Ответить
за моєю логікою де **** власні ракети, не сотня, а тисячі за 4 роки повномасштабної війни!
25.01.2026 15:27 Ответить
Там де і все інше. В 19-му році "мудрий нарід" вирішив жити весело.
25.01.2026 16:16 Ответить
так чого ж тоді рота взагалі про ті тамагавки відкривати, чи ті хто може їх надати не бачили і не бачать всієї ***** що тут відбувається!
25.01.2026 17:01 Ответить
Чтобы сбросить режим в Иране - бомбить не достаточно. Даже если старец горы умрет.
23.01.2026 10:02 Ответить
Великі сили. У нас великі сили, що йдуть до Ірану"

орешник по трамповски? может кто-то испугается, может нет
23.01.2026 10:36 Ответить
То мабуть скоро Ірану прилетить? Хоча Трампушка може полякати і повернути флот назад.
23.01.2026 10:47 Ответить
Дональд відчув, що капут близько...
23.01.2026 10:54 Ответить
Кому капут близько? Що Буданов запросив його на каву в Ялту?
23.01.2026 11:00 Ответить
Дивне співпадіння - американській "демократії" не подобаються диктаторські режими в країнах з великими запасами нафти.
23.01.2026 13:28 Ответить
Бльо... У вас ще методички 1970х років залишились?
25.01.2026 13:24 Ответить
Це звичайна випадковість:Ірак,Лівія,Венесуела,Іран.Ну дуже вже америкоси переймаються долею простих громадян перелічених мною країн,а нафта просто приємний бонус )))
25.01.2026 16:59 Ответить
Тобто перераховані вами країни були собі мирними демократіями, з прозорим виборчим правом та відсутністю диктатури, не творили ***** і не воювали з сусідами? Може вже вистачить цих пересмикувань та натягувань сови на глобус?
25.01.2026 22:45 Ответить
Яким боком ситуація в цих країнах стосується штатів???Окрім запасів нафти.Тампон спати не може,так переймається долею простих громадян перелічених країн).Такі ж самі як і орки,котрі полізли в Україну знищувати "нациків та фашистів".А в Гренландії диктатори табунами ходять.
26.01.2026 10:15 Ответить
 
 