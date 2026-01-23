Многие наши корабли движутся в сторону Ирана, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что корабли ВМС Штатов движутся в направлении Ирана.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, передает Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что Штаты внимательно следят за действиями Ирана.

Также лидер США заявил, что остановил 837 казней в четверг. По его словам, большинство из них - это молодые мужчины, которых должны были повесить.

Он заявил, что предупредил власти Ирана, что если казни состоятся, то США нанесут удар, который будет сильнее, чем предыдущая атака на ядерные объекты.

"За час до того, как это должно было произойти, они отменили это. И они действительно сказали, что отменили, а не отложили", - рассказал он.

По словам Трампа, он бы хотел избежать конфликта.

"У нас много кораблей, которые движутся в том направлении, на всякий случай. Большая флотилия идет в том направлении, и мы посмотрим, что произойдет. Большие силы. У нас большие силы, идущие в Иран", - добавил президент США.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".

