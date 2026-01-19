РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Смена режима в Иране
2 058 27

"Геноцид в цифровой темноте": По меньшей мере 16,5 тыс. протестующих убиты в Иране, - The Times

Иранский режим убил более 15 тысяч протестующих

Во время протестов в Иране режим убил не менее 16,5 тыс. человек и ранил более 330 тыс. человек. Один из врачей назвал это "геноцидом под прикрытием цифровой темноты", поскольку в стране фиксируются массовые отключения интернета и телефонной связи.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Полное отключение связи и интернета в течение последних десяти дней оставило десятки тысяч иранцев без какого-либо представления о том, живы ли их близкие или мертвы, поскольку режим пытался подавить протесты", - говорится в материале.

Считается, что большинство жертв были моложе 30 лет.

Данные, полученные из восьми крупных офтальмологических больниц и 16 отделений неотложной помощи, свидетельствуют, что количество погибших колеблется от 16 500 до 18 000 человек. Количество раненых оценивают в 330-360 тыс. Большинство иранцев пострадали в течение двух дней самых интенсивных столкновений с силовиками.

Один из врачей заявил, что во время протестов в 2022 году власти использовали преимущественно резиновые пули и дробовики, а сейчас - оружие военного образца, в частности - автоматы и пулеметы.

Читайте также: Вашингтон ввел санкции против иранских силовиков за подавление протестов

Очевидцы рассказали журналистам, что КВИР целились людям в головы, а снайперы стреляли людям в затылок.

Также врачи рассказали, что от 700 до 1000 протестующих потеряли один глаз. Зафиксировано не менее 7000 травм глаз.

Известно, что силовики также запрещают переливание крови раненым, а пациентов вытаскивают прямо из операционных.

Власти отключают связь и интернет, активистам удалось завезти в страну терминалы Starlink, однако силовики проводят рейды и ищут устройства.

Среди погибших - студенты, художники, спортсмены. 

Читайте: Трамп об аятолле Хаменеи: Он больной человек, пришло время искать новое руководство в Иране

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

Читайте: После жесткого разгона протестов в Иране города накрыла "жуткая тишина", - WSJ

Автор: 

Иран (2144) протест (5951) убийство (6669)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
подякуйте рудому за обіцяну допомогу, яка "вже в дорозі"
показать весь комментарий
19.01.2026 10:02 Ответить
+8
Ще одну війну Трамп закінчив?!
Завдяки його обіцянкам загинули люди.
Дайте йому за це Нобелівську премію миру!
показать весь комментарий
19.01.2026 10:06 Ответить
+6
Мало того, саме цей рудий підор й підбурював повстанців захоплювати адмінбудівлі, нападати на силовиків. Через що так багато загиблих та поранених. Люди повірили, що шати допоможуть, а руде ***** їх злило.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подякуйте рудому за обіцяну допомогу, яка "вже в дорозі"
показать весь комментарий
19.01.2026 10:02 Ответить
цікаво інше, шо таке надали аятолам кацапи, шо поклало старлінки?
Штати в курсі?
показать весь комментарий
19.01.2026 10:03 Ответить
"цікаво інше, шо таке надали аятолам кацапи, шо поклало старлінки?"

где это написано? как раз старлинки и работают.
"Влада вимикає зв'язок та інтернет, активістам вдалося завезти до країни термінали Starlink, проте силовики проводять рейди та шукають пристрої.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:28 Ответить
Сергій Ауслендер із посиланням на ізраїльську розвідку розповів у своєму відео
Ауслендеру є довіра
показать весь комментарий
19.01.2026 10:30 Ответить
до речі, у цьому ж відео, Ауслендер стверджує, шо хамас під час підготовки та здіснення атаки 07.10 не використовував у т.ч. старлінки через їхню вразливість
саме тому хамас юзав дротовий зв'язок, який своєчасно не виявила ізраїльська розвідка
показать весь комментарий
19.01.2026 10:32 Ответить
"не використовував у т.ч. старлінки через їхню вразливість"

так это, наверное, вразливість к взлому и доступе к информации. просто погасить старлинк довольно сложно
показать весь комментарий
19.01.2026 10:45 Ответить
Ну таке буває, коли неадекватно оцінюєш ситуацію і надто віриш в чиюсь допомогу. Не вони перші, не вони й останні.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:07 Ответить
Мало того, саме цей рудий підор й підбурював повстанців захоплювати адмінбудівлі, нападати на силовиків. Через що так багато загиблих та поранених. Люди повірили, що шати допоможуть, а руде ***** їх злило.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:15 Ответить
рудий допоміг аятолам виявити усіх незгідних/непокірних для їхньої страти
от цікаво, це він сам додумав, чи то йому його друг ***** так підказав зробити?
показать весь комментарий
19.01.2026 10:17 Ответить
"рудий підор й підбурював повстанців захоплювати адмінбудівлі"

у него опыт есть "как захватить капитолий", с прошлых выборов
показать весь комментарий
19.01.2026 10:30 Ответить
Ще одну війну Трамп закінчив?!
Завдяки його обіцянкам загинули люди.
Дайте йому за це Нобелівську премію миру!
показать весь комментарий
19.01.2026 10:06 Ответить
Нехай іранці порахують жертв в Україні від їхніх шахедів та балістичних ракет. Протести у Ірані зумовлені погіршенням іранської економіки, а аж ніяк не засудженням війни в Україні. Тож вважаю це відплатою Ірану за його допомогу москалям. А москалі нехай подивляться на те скільки жертв у Ірані, помножать на 100 і чекають... Вони наступні.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:12 Ответить
якби Штати та Ізраїль забаранили аятол, то у ***** зникли б можливості отримувати дрони та ракети від ірану у подвльшому
нам було б троха легше
а наразі....
показать весь комментарий
19.01.2026 10:14 Ответить
Не факт. Замість Хусейна у Іраку з'явилась Ісламська Держава. І Ірані також достатньо ісламських фундаменталістів, які на заміну аятолам оберуть ще більш радикальних очільників.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:21 Ответить
нахіба Ізраїлю такий новий гемор?
була історична можливість відновити світську державу
натомість ніт...
показать весь комментарий
19.01.2026 10:22 Ответить
От якби вони вийшли проти війни в Україні ось так і їх повбивали, щоб це змінило? Ви їм лайк поставили б? І все? Прості люди нічого не вирішать без лідера - як би в оточенні іранського диктатора був зрадник, який би розколов правлячу еліту (як пригожин в кацапії), вбив диктатора і очолив переворот, тоді б був результат. А поки еліта поважає і боїться диктатора - нічого не вийде.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:21 Ответить
Якби вони вийшли проти війни в Україні вони могли б розраховувати на моє співчуття. А так, мені геть фіолетово скільки їх загине. Для мене це розплата за підтримку росії.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:23 Ответить
І що б змінив ваш лайк в цій ситуації? Всім теж фіолетово на ваші лайки...
показать весь комментарий
19.01.2026 10:46 Ответить
Ось так загинули іранці від рук власного диктатора. Українці гинуть від рук сусідського диктатора лише за те, що свого часу доля подарувала щасливий випадок втекти з його тенета! Проти диктаторів треба діяти силою - найкраще стравлювати їх між собою. Трамп має подолати спочатку іранського, потім кацапського, а згодом і китайського. З Богом!
показать весь комментарий
19.01.2026 10:13 Ответить
Кого ще не кинув трампон?
показать весь комментарий
19.01.2026 10:13 Ответить
свого друга *****
показать весь комментарий
19.01.2026 10:15 Ответить
Може треба у відповідь ******* іранських дипломатів у цивілізованих країнах та їх посольства?
показать весь комментарий
19.01.2026 10:17 Ответить
Допомога від Трампа застрягла в дорозі? Тепер на совісті Дональда та його виборців кров цих сміливих протестувальників.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:19 Ответить
Трамп, звичайно, мав лупити по Ірану, а не дурню молоти про Гренландію, але протести все ж таки почалися незалежно від того і він уже постфактум на них реагував...
показать весь комментарий
19.01.2026 10:33 Ответить
Влада україни може це повторити, у випадуку чого.
показать весь комментарий
19.01.2026 10:41 Ответить
Все що треба знати про іржавого гандона ,, особисто закликав іранців - до протестів і до захоплення адмінбудівель , мовляв - давайте , а я допоможу .. А потім просто взяв і - кинув ..
Такої мразоти як іржавий - ще світ не бачив ..
..
показать весь комментарий
19.01.2026 10:52 Ответить
америкоси як завжди кинули....
показать весь комментарий
19.01.2026 10:54 Ответить
 
 