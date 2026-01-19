"Геноцид в цифровой темноте": По меньшей мере 16,5 тыс. протестующих убиты в Иране, - The Times

Во время протестов в Иране режим убил не менее 16,5 тыс. человек и ранил более 330 тыс. человек. Один из врачей назвал это "геноцидом под прикрытием цифровой темноты", поскольку в стране фиксируются массовые отключения интернета и телефонной связи.

Что известно

"Полное отключение связи и интернета в течение последних десяти дней оставило десятки тысяч иранцев без какого-либо представления о том, живы ли их близкие или мертвы, поскольку режим пытался подавить протесты", - говорится в материале.

Считается, что большинство жертв были моложе 30 лет.

Данные, полученные из восьми крупных офтальмологических больниц и 16 отделений неотложной помощи, свидетельствуют, что количество погибших колеблется от 16 500 до 18 000 человек. Количество раненых оценивают в 330-360 тыс. Большинство иранцев пострадали в течение двух дней самых интенсивных столкновений с силовиками.

Один из врачей заявил, что во время протестов в 2022 году власти использовали преимущественно резиновые пули и дробовики, а сейчас - оружие военного образца, в частности - автоматы и пулеметы.

Очевидцы рассказали журналистам, что КВИР целились людям в головы, а снайперы стреляли людям в затылок.

Также врачи рассказали, что от 700 до 1000 протестующих потеряли один глаз. Зафиксировано не менее 7000 травм глаз.

Известно, что силовики также запрещают переливание крови раненым, а пациентов вытаскивают прямо из операционных.

Власти отключают связь и интернет, активистам удалось завезти в страну терминалы Starlink, однако силовики проводят рейды и ищут устройства.

Среди погибших - студенты, художники, спортсмены.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.

