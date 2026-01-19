"Геноцид в цифровой темноте": По меньшей мере 16,5 тыс. протестующих убиты в Иране, - The Times
Во время протестов в Иране режим убил не менее 16,5 тыс. человек и ранил более 330 тыс. человек. Один из врачей назвал это "геноцидом под прикрытием цифровой темноты", поскольку в стране фиксируются массовые отключения интернета и телефонной связи.
Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Полное отключение связи и интернета в течение последних десяти дней оставило десятки тысяч иранцев без какого-либо представления о том, живы ли их близкие или мертвы, поскольку режим пытался подавить протесты", - говорится в материале.
Считается, что большинство жертв были моложе 30 лет.
Данные, полученные из восьми крупных офтальмологических больниц и 16 отделений неотложной помощи, свидетельствуют, что количество погибших колеблется от 16 500 до 18 000 человек. Количество раненых оценивают в 330-360 тыс. Большинство иранцев пострадали в течение двух дней самых интенсивных столкновений с силовиками.
Один из врачей заявил, что во время протестов в 2022 году власти использовали преимущественно резиновые пули и дробовики, а сейчас - оружие военного образца, в частности - автоматы и пулеметы.
Очевидцы рассказали журналистам, что КВИР целились людям в головы, а снайперы стреляли людям в затылок.
Также врачи рассказали, что от 700 до 1000 протестующих потеряли один глаз. Зафиксировано не менее 7000 травм глаз.
Известно, что силовики также запрещают переливание крови раненым, а пациентов вытаскивают прямо из операционных.
Власти отключают связь и интернет, активистам удалось завезти в страну терминалы Starlink, однако силовики проводят рейды и ищут устройства.
Среди погибших - студенты, художники, спортсмены.
Протесты в Иране
Массовые протесты в Иране начались 28 декабря после резкого падения курса иранского риала, что вызвало стремительный рост цен и социальное недовольство населения.
- Американский лидер Дональд Трамп назвал протестующих патриотами и призвал их "продолжать протестовать и захватывать свои институты".
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир наблюдает последние дни режима в Иране.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Штати в курсі?
где это написано? как раз старлинки и работают.
"Влада вимикає зв'язок та інтернет, активістам вдалося завезти до країни термінали Starlink, проте силовики проводять рейди та шукають пристрої.
Ауслендеру є довіра
саме тому хамас юзав дротовий зв'язок, який своєчасно не виявила ізраїльська розвідка
так это, наверное, вразливість к взлому и доступе к информации. просто погасить старлинк довольно сложно
от цікаво, це він сам додумав, чи то йому його друг ***** так підказав зробити?
у него опыт есть "как захватить капитолий", с прошлых выборов
Завдяки його обіцянкам загинули люди.
Дайте йому за це Нобелівську премію миру!
нам було б троха легше
а наразі....
була історична можливість відновити світську державу
натомість ніт...
Такої мразоти як іржавий - ще світ не бачив ..
..