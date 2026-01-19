"Геноцид у цифровій темряві": Щонайменше 16,5 тис. протестувальників вбито в Ірані, - The Times
Під час протестів в Ірані режим вбив щонайменше 16,5 тис. людей та поранив понад 330 тис. осіб. Один із лікарів назвав це "геноцидом під прикриттям цифрової темряви", оскільки в країні фіксують масові відключення інтернету та телефонного зв'язку.
Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Повне відключення зв'язку та інтернету упродовж останніх десяти днів залишило десятки тисяч іранців без жодного уявлення про те, чи живі їхні близькі, чи мертві, оскільки режим намагався придушити протести", - йдеться в матеріалі.
Вважається, що більшість жертв були молодші за 30 років.
Дані, отримані з восьми великих офтальмологічних лікарень та 16 відділень невідкладної допомоги, свідчать, що кількість загиблих коливається від 16 500 до 18 000 людей. Кількість поранених оцінюють у 330-360 тис. Більшість іранців постраждали протягом двох днів найінтенсивніших зіткнень із силовиками.
Один із лікарів заявив, що під час протестів у 2022 році влада використовувала переважно гумові кулі та дробовики, а зараз - зброю військового зразка, зокрема автомати та кулемети.
Очевидці розповіли журналістам, що КВІР цілилися людям в голови, а снайпери стріляли людям у потилиці.
Також лікарі розповіли, що від 700 до 1000 протестувальників втратили одне око. Зафіксовано щонайменше 7000 травм очей.
Відомо, що силовики також забороняють переливання крові поранених, а пацієнтів витягають прямо з операційних.
Влада вимикає зв'язок та інтернет, активістам вдалося завезти до країни термінали Starlink, проте силовики проводять рейди та шукають пристрої.
Серед загиблих - студенти, митці, спортсмени.
Протести в Ірані
Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.
- Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що світ спостерігає останні дні режиму в Ірані.
Штати в курсі?
где это написано? как раз старлинки и работают.
Ауслендеру є довіра
саме тому хамас юзав дротовий зв'язок, який своєчасно не виявила ізраїльська розвідка
так это, наверное, вразливість к взлому и доступе к информации. просто погасить старлинк довольно сложно
от цікаво, це він сам додумав, чи то йому його друг ***** так підказав зробити?
у него опыт есть "как захватить капитолий", с прошлых выборов
Завдяки його обіцянкам загинули люди.
Дайте йому за це Нобелівську премію миру!
нам було б троха легше
а наразі....
була історична можливість відновити світську державу
натомість ніт...
рудому потрібна велика перемога за 24/48 годин та премія миру
нічого, аятоли йому ще "подякують"
Такої мразоти як іржавий - ще світ не бачив ..
"Тільки попробуйте вбити протестувальників - я УХХ як нанесу удар!"...
Всралося?!
Балабол безмозглий...