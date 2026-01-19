"Геноцид у цифровій темряві": Щонайменше 16,5 тис. протестувальників вбито в Ірані, - The Times

Іранський режим вбив понад 15 тисяч протестувальників

Під час протестів в Ірані режим вбив щонайменше 16,5 тис. людей та поранив понад 330 тис. осіб. Один із лікарів назвав це "геноцидом під прикриттям цифрової темряви", оскільки в країні фіксують масові відключення інтернету та телефонного зв'язку.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Повне відключення зв'язку та інтернету упродовж останніх десяти днів залишило десятки тисяч іранців без жодного уявлення про те, чи живі їхні близькі, чи мертві, оскільки режим намагався придушити протести", - йдеться в матеріалі.

Вважається, що більшість жертв були молодші за 30 років.

Дані, отримані з восьми великих офтальмологічних лікарень та 16 відділень невідкладної допомоги, свідчать, що кількість загиблих коливається від 16 500 до 18 000 людей. Кількість поранених оцінюють у 330-360 тис. Більшість іранців постраждали протягом двох днів найінтенсивніших зіткнень із силовиками.

Один із лікарів заявив, що під час протестів у 2022 році влада використовувала переважно гумові кулі та дробовики, а зараз - зброю військового зразка, зокрема автомати та кулемети.

Очевидці розповіли журналістам, що КВІР цілилися людям в голови, а снайпери стріляли людям у потилиці.

Також лікарі розповіли, що від 700 до 1000 протестувальників втратили одне око. Зафіксовано щонайменше 7000 травм очей.

Відомо, що силовики також забороняють переливання крові поранених, а пацієнтів витягають прямо з операційних.

Влада вимикає зв'язок та інтернет, активістам вдалося завезти до країни термінали Starlink, проте силовики проводять рейди та шукають пристрої.

Серед загиблих - студенти, митці, спортсмени. 

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

подякуйте рудому за обіцяну допомогу, яка "вже в дорозі"
19.01.2026 10:02 Відповісти
Ще одну війну Трамп закінчив?!
Завдяки його обіцянкам загинули люди.
Дайте йому за це Нобелівську премію миру!
19.01.2026 10:06 Відповісти
Мало того, саме цей рудий підор й підбурював повстанців захоплювати адмінбудівлі, нападати на силовиків. Через що так багато загиблих та поранених. Люди повірили, що шати допоможуть, а руде ***** їх злило.
19.01.2026 10:15 Відповісти
19.01.2026 10:02 Відповісти
цікаво інше, шо таке надали аятолам кацапи, шо поклало старлінки?
Штати в курсі?
19.01.2026 10:03 Відповісти
"цікаво інше, шо таке надали аятолам кацапи, шо поклало старлінки?"

где это написано? как раз старлинки и работают.
"Влада вимикає зв'язок та інтернет, активістам вдалося завезти до країни термінали Starlink, проте силовики проводять рейди та шукають пристрої.
19.01.2026 10:28 Відповісти
Сергій Ауслендер із посиланням на ізраїльську розвідку розповів у своєму відео
Ауслендеру є довіра
19.01.2026 10:30 Відповісти
И не только Ауслендер,но и в немецких Медия об этом говорили,что Россия помогла Режиму
19.01.2026 14:08 Відповісти
до речі, у цьому ж відео, Ауслендер стверджує, шо хамас під час підготовки та здіснення атаки 07.10 не використовував у т.ч. старлінки через їхню вразливість
саме тому хамас юзав дротовий зв'язок, який своєчасно не виявила ізраїльська розвідка
19.01.2026 10:32 Відповісти
"не використовував у т.ч. старлінки через їхню вразливість"

так это, наверное, вразливість к взлому и доступе к информации. просто погасить старлинк довольно сложно
19.01.2026 10:45 Відповісти
угу, пам'ятаємо Крим у 22-23 роках
19.01.2026 11:25 Відповісти
"угу, пам'ятаємо Крим у 22-23 роках"

??
19.01.2026 11:34 Відповісти
Ну таке буває, коли неадекватно оцінюєш ситуацію і надто віриш в чиюсь допомогу. Не вони перші, не вони й останні.
19.01.2026 10:07 Відповісти
19.01.2026 10:15 Відповісти
рудий допоміг аятолам виявити усіх незгідних/непокірних для їхньої страти
от цікаво, це він сам додумав, чи то йому його друг ***** так підказав зробити?
19.01.2026 10:17 Відповісти
"рудий підор й підбурював повстанців захоплювати адмінбудівлі"

у него опыт есть "как захватить капитолий", с прошлых выборов
19.01.2026 10:30 Відповісти
19.01.2026 10:06 Відповісти
Наргиз Мохаммади Нехай свою віддасть. Бо традиція вже такая.
19.01.2026 12:00 Відповісти
Нехай іранці порахують жертв в Україні від їхніх шахедів та балістичних ракет. Протести у Ірані зумовлені погіршенням іранської економіки, а аж ніяк не засудженням війни в Україні. Тож вважаю це відплатою Ірану за його допомогу москалям. А москалі нехай подивляться на те скільки жертв у Ірані, помножать на 100 і чекають... Вони наступні.
19.01.2026 10:12 Відповісти
якби Штати та Ізраїль забаранили аятол, то у ***** зникли б можливості отримувати дрони та ракети від ірану у подвльшому
нам було б троха легше
а наразі....
19.01.2026 10:14 Відповісти
Не факт. Замість Хусейна у Іраку з'явилась Ісламська Держава. І Ірані також достатньо ісламських фундаменталістів, які на заміну аятолам оберуть ще більш радикальних очільників.
19.01.2026 10:21 Відповісти
нахіба Ізраїлю такий новий гемор?
була історична можливість відновити світську державу
натомість ніт...
19.01.2026 10:22 Відповісти
Велика кількість підтримсує аятол.
19.01.2026 11:13 Відповісти
зі страху. буде зміна режиму - будуть підтримувати нових
19.01.2026 11:24 Відповісти
Нових аятол.Там фанатиків повно.
19.01.2026 11:55 Відповісти
Там потрібна наземна війна.юВбити кілька осіб навряд чи щось дасть.А при наземній війні,жертв буде більше.
19.01.2026 11:12 Відповісти
boots on the land не потрібні рудому, бо це на роки, так
рудому потрібна велика перемога за 24/48 годин та премія миру
нічого, аятоли йому ще "подякують"
19.01.2026 11:23 Відповісти
Велика війна нікому не потрібна.
19.01.2026 11:56 Відповісти
От якби вони вийшли проти війни в Україні ось так і їх повбивали, щоб це змінило? Ви їм лайк поставили б? І все? Прості люди нічого не вирішать без лідера - як би в оточенні іранського диктатора був зрадник, який би розколов правлячу еліту (як пригожин в кацапії), вбив диктатора і очолив переворот, тоді б був результат. А поки еліта поважає і боїться диктатора - нічого не вийде.
19.01.2026 10:21 Відповісти
Якби вони вийшли проти війни в Україні вони могли б розраховувати на моє співчуття. А так, мені геть фіолетово скільки їх загине. Для мене це розплата за підтримку росії.
19.01.2026 10:23 Відповісти
І що б змінив ваш лайк в цій ситуації? Всім теж фіолетово на ваші лайки...
19.01.2026 10:46 Відповісти
Ось так загинули іранці від рук власного диктатора. Українці гинуть від рук сусідського диктатора лише за те, що свого часу доля подарувала щасливий випадок втекти з його тенета! Проти диктаторів треба діяти силою - найкраще стравлювати їх між собою. Трамп має подолати спочатку іранського, потім кацапського, а згодом і китайського. З Богом!
19.01.2026 10:13 Відповісти
Кого ще не кинув трампон?
19.01.2026 10:13 Відповісти
свого друга *****
19.01.2026 10:15 Відповісти
Може треба у відповідь ******* іранських дипломатів у цивілізованих країнах та їх посольства?
19.01.2026 10:17 Відповісти
Допомога від Трампа застрягла в дорозі? Тепер на совісті Дональда та його виборців кров цих сміливих протестувальників.
19.01.2026 10:19 Відповісти
Трамп, звичайно, мав лупити по Ірану, а не дурню молоти про Гренландію, але протести все ж таки почалися незалежно від того і він уже постфактум на них реагував...
19.01.2026 10:33 Відповісти
Влада україни може це повторити, у випадуку чого.
19.01.2026 10:41 Відповісти
Все що треба знати про іржавого гандона ,, особисто закликав іранців - до протестів і до захоплення адмінбудівель , мовляв - давайте , а я допоможу .. А потім просто взяв і - кинув ..
Такої мразоти як іржавий - ще світ не бачив ..
..
19.01.2026 10:52 Відповісти
америкоси як завжди кинули....
19.01.2026 10:54 Відповісти
І шо там руде базікало?
"Тільки попробуйте вбити протестувальників - я УХХ як нанесу удар!"...
Всралося?!
Балабол безмозглий...
19.01.2026 13:12 Відповісти
В ОПі риги з захопленням аналізують Іранський метод.
19.01.2026 13:26 Відповісти
 
 