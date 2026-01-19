"Геноцид у цифровій темряві": Щонайменше 16,5 тис. протестувальників вбито в Ірані, - The Times

Під час протестів в Ірані режим вбив щонайменше 16,5 тис. людей та поранив понад 330 тис. осіб. Один із лікарів назвав це "геноцидом під прикриттям цифрової темряви", оскільки в країні фіксують масові відключення інтернету та телефонного зв'язку.

Про це пише The Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Повне відключення зв'язку та інтернету упродовж останніх десяти днів залишило десятки тисяч іранців без жодного уявлення про те, чи живі їхні близькі, чи мертві, оскільки режим намагався придушити протести", - йдеться в матеріалі.

Вважається, що більшість жертв були молодші за 30 років.

Дані, отримані з восьми великих офтальмологічних лікарень та 16 відділень невідкладної допомоги, свідчать, що кількість загиблих коливається від 16 500 до 18 000 людей. Кількість поранених оцінюють у 330-360 тис. Більшість іранців постраждали протягом двох днів найінтенсивніших зіткнень із силовиками.

Один із лікарів заявив, що під час протестів у 2022 році влада використовувала переважно гумові кулі та дробовики, а зараз - зброю військового зразка, зокрема автомати та кулемети.

Також читайте: Вашингтон запровадив санкції проти іранських силовиків за придушення протестів

Очевидці розповіли журналістам, що КВІР цілилися людям в голови, а снайпери стріляли людям у потилиці.

Також лікарі розповіли, що від 700 до 1000 протестувальників втратили одне око. Зафіксовано щонайменше 7000 травм очей.

Відомо, що силовики також забороняють переливання крові поранених, а пацієнтів витягають прямо з операційних.

Влада вимикає зв'язок та інтернет, активістам вдалося завезти до країни термінали Starlink, проте силовики проводять рейди та шукають пристрої.

Серед загиблих - студенти, митці, спортсмени.

Читайте: Трамп про аятолу Хаменеї: Він хвора людина, настав час шукати нове керівництво в Ірані

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Читайте: Після жорсткого розгону протестів в Ірані міста накрила "моторошна тиша", - WSJ