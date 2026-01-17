Трамп про аятолу Хаменеї: Він хвора людина, настав час шукати нове керівництво в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час для зміни керівництва в Ірані, назвавши аятолу Хаменеї "хворою людиною".

Про це очільник США сказав у коментарі Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Час шукати нове керівництво Ірану

"Настав час шукати нове керівництво в Ірані. Найкращим рішенням, яке він (Хаменеї, – ред.) коли-небудь ухвалював, було те, що два дні тому він не повісив понад 800 осіб",- заявив Трамп, коментуючи ситуацію в Ірані.

Президент США зазначив, що влада в Ірані тримається на репресіях і насильстві.

"Як лідер країни, він винен у повній руйнації країни та застосуванні насильства на рівні, якого раніше не було... Для того, щоб країна функціонувала, керівництво має зосередитися на належному управлінні державою, як це роблю я у Сполучених Штатах, а не вбивати людей тисячами, щоб утримати контроль", - заявив американський лідер, додавши, що "лідерство – це про повагу, а не про страх і смерть".

Окрім цього, Трамп різко висловився на адресу особисто аятоли Хаменеї та іранської системи влади.

"Це хвора людина, яка мала б керувати своєю країною належним чином і припинити вбивати людей. Його країна – найгірше місце для життя у світі через погане керівництво", - сказав очільник США.

Що передувало

Коментарі Трампа пролунали незабаром після того, як акаунт Хаменеї в X опублікував серію ворожих повідомлень, в яких містилися різкі висловлювання на адресу президента США.

Протести в Ірані

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.

За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

