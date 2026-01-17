Трамп про аятолу Хаменеї: Він хвора людина, настав час шукати нове керівництво в Ірані
Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час для зміни керівництва в Ірані, назвавши аятолу Хаменеї "хворою людиною".
Про це очільник США сказав у коментарі Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Час шукати нове керівництво Ірану
"Настав час шукати нове керівництво в Ірані. Найкращим рішенням, яке він (Хаменеї, – ред.) коли-небудь ухвалював, було те, що два дні тому він не повісив понад 800 осіб",- заявив Трамп, коментуючи ситуацію в Ірані.
Президент США зазначив, що влада в Ірані тримається на репресіях і насильстві.
"Як лідер країни, він винен у повній руйнації країни та застосуванні насильства на рівні, якого раніше не було... Для того, щоб країна функціонувала, керівництво має зосередитися на належному управлінні державою, як це роблю я у Сполучених Штатах, а не вбивати людей тисячами, щоб утримати контроль", - заявив американський лідер, додавши, що "лідерство – це про повагу, а не про страх і смерть".
Окрім цього, Трамп різко висловився на адресу особисто аятоли Хаменеї та іранської системи влади.
"Це хвора людина, яка мала б керувати своєю країною належним чином і припинити вбивати людей. Його країна – найгірше місце для життя у світі через погане керівництво", - сказав очільник США.
Що передувало
Коментарі Трампа пролунали незабаром після того, як акаунт Хаменеї в X опублікував серію ворожих повідомлень, в яких містилися різкі висловлювання на адресу президента США.
Протести в Ірані
- Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.
- За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.
"Вбивати можна, страчувати - ні"
Д. Трамп
Епіграф до книги "Допомога вже в дорозі"
Січень 2026
Контрольний постріл - Гренландія чия?)
Журналіст: Так а хто заважає укласти угоду?
Трамп: Зеленський.
Журналіст: ???
Трамп: ... (заснув)
Яка відстань між Китаєм і Гренландією? І повз чиї береги кораблі Китаю до Гренландії добираться будуть? Яким чином китайці зможуть підтримувать та оборонять логістичні шляхи до Гренландії, для свого угрупування (як для захвату, так і утримання)?
Мені здається - ти не тільки в школі не вчився, а й, взагалі, БОЖЕВІЛЬНИЙ...
Далі - ПРОДУКТИ. Продукти - це вага та об"єм... В Гренландії їх теж немає - все треба завозить...
А тепер - "вишенька на торті" : везти треба або по Північному льодовитому океану, або по Атлантичному. Від Кольського півострова, до Гренландії, кораблі йтимуть під прицілом зброї країн НАТО - Фінляндії, Норверії, Швеції... А від Гібралтару до Гренландії - під прицілом Іспанії, Франції, Великобританії, Бельгії, Нідерландів, Данії, Німеччини, Норвегії...
2. не всі голосували за зе.
3. тупий, процапський, жадібний та хтивий педофіл має бути названий своїм ім'ям
«Да, он идиот с нулевым здравым смыслом и без навыков общения, но он мой сын. Я просто надеюсь, что он никогда не попадет в политику. Это было бы катастрофой.» Мери Энн Трамп
Оце його характеристика