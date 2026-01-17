Трамп про аятолу Хаменеї: Він хвора людина, настав час шукати нове керівництво в Ірані

Трамп відкрито закликав до зміни влади в Ірані та жорстко розкритикував Хаменеї

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час для зміни керівництва в Ірані, назвавши аятолу Хаменеї "хворою людиною".

Про це очільник США сказав у коментарі Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Час шукати нове керівництво Ірану

"Настав час шукати нове керівництво в Ірані. Найкращим рішенням, яке він (Хаменеї, – ред.) коли-небудь ухвалював, було те, що два дні тому він не повісив понад 800 осіб",- заявив Трамп, коментуючи ситуацію в Ірані.

Президент США зазначив, що влада в Ірані тримається на репресіях і насильстві.

"Як лідер країни, він винен у повній руйнації країни та застосуванні насильства на рівні, якого раніше не було... Для того, щоб країна функціонувала, керівництво має зосередитися на належному управлінні державою, як це роблю я у Сполучених Штатах, а не вбивати людей тисячами, щоб утримати контроль", - заявив американський лідер, додавши, що "лідерство – це про повагу, а не про страх і смерть".

Окрім цього, Трамп різко висловився на адресу особисто аятоли Хаменеї та іранської системи влади.

"Це хвора людина, яка мала б керувати своєю країною належним чином і припинити вбивати людей. Його країна – найгірше місце для життя у світі через погане керівництво", - сказав очільник США.

Що передувало

Коментарі Трампа пролунали незабаром після того, як акаунт Хаменеї в X опублікував серію ворожих повідомлень, в яких містилися різкі висловлювання на адресу президента США.

Протести в Ірані

  • Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до офіційної влади Ірану із закликом відмовитися від силових методів проти учасників протестів, а також закликало посилити тиск на Тегеран.
  • За оновленими оцінками правозахисників, кількість загиблих внаслідок репресій може сягати близько 12 тисяч осіб. Протести тривають уже понад два тижні, а реальні масштаби жертв залишаються невідомими через приховування інформації з боку влади.

Топ коментарі
+39
Сам шизоід, ще і пиз@ить щось
17.01.2026 22:04 Відповісти
+36
Трамп проголосив себе новим тимчасовим аятолою Ірану.
17.01.2026 22:05 Відповісти
+35
@ (у перекладі):
"Вбивати можна, страчувати - ні"
Д. Трамп
Епіграф до книги "Допомога вже в дорозі"
Січень 2026
17.01.2026 22:04 Відповісти
@ (у перекладі):
"Вбивати можна, страчувати - ні"
Д. Трамп
Епіграф до книги "Допомога вже в дорозі"
Січень 2026
17.01.2026 22:04 Відповісти
Сам шизоід, ще і пиз@ить щось
17.01.2026 22:04 Відповісти
Це точно, тільки це в першу чергу відноситься до тебе
17.01.2026 22:04 Відповісти
Може, до пуцина? Цікаво, що про пуцина він таке не каже.
17.01.2026 23:31 Відповісти
друг владімір.
18.01.2026 04:14 Відповісти
Трамп проголосив себе новим тимчасовим аятолою Ірану.
17.01.2026 22:05 Відповісти
Болівар 2-х не повезе, він ще й у Венесуелі през... ТВО
17.01.2026 22:25 Відповісти
Мда шуточки розраховані на дегенератів, тобто вам не подобається зміщення мадурика прямого союзника рашки і китайоз?
18.01.2026 06:05 Відповісти
І що змінилося? Мадуро не Чавес, харизма у нього так собі. Хто зараз керує Венесуелою?
Контрольний постріл - Гренландія чия?)
18.01.2026 08:50 Відповісти
...ти цейво...нє шалі , пестець ісламу....
17.01.2026 22:52 Відповісти
Угоду їз аятолу Хаменеї хоче укласти?
17.01.2026 22:05 Відповісти
У діда і батіг і пряник.
17.01.2026 22:06 Відповісти
А ти у нас прям здорова людина! Здоровий, психологічно стійкий, без комплексів і психічних відхилень бодрячок-кабанчик!
17.01.2026 22:06 Відповісти
То поміняй - ділов то
17.01.2026 22:06 Відповісти
Тим часом флот підтягує до Ірану - шось затіває
17.01.2026 22:18 Відповісти
Це тобі "міністр війни" американський розказав ? ((
17.01.2026 22:49 Відповісти
Це я новинах прочитав
17.01.2026 22:51 Відповісти
Читай краще фантастику - там правди більше .......
17.01.2026 23:09 Відповісти
Хворий хворого бачить здалеку 🤔
17.01.2026 22:07 Відповісти
Хаменеї=Трамп.
17.01.2026 22:08 Відповісти
А чим Трамп відрізняється від Хаменеї?... Обидва "********* від властолюбства"...
17.01.2026 22:08 Відповісти
Ну одна відмінність є - аятолла не просить нобелівку , а цей дибіл навіть чужій радий .
17.01.2026 22:51 Відповісти
Справа в тому, що "нобелівка" - "світська" нагорода. А Хаменеї всіх завіряє, що отримає "духовну" (від Аллаха). Однак обоє поклоняються честолюбству і гордині...
17.01.2026 23:03 Відповісти
До муслімського безумства Іран, тобто Персія, був монархією. Монарх і досі є. Його чекають в країні.
17.01.2026 22:10 Відповісти
авжеж що чекають , після того як вигнали у 1979 і радісно зустріли теперішнього дегенерата .
17.01.2026 22:54 Відповісти
Леніна і Сталіна теж "радісно зустрічали"...
17.01.2026 23:05 Відповісти
Так на болотах і досі їм ладні дупи лизати , та і у нас дурнів вистачає .
17.01.2026 23:13 Відповісти
Хворі на голову тоталітарні маразматики всіх країн, злягайтеся та випорожнюйтеся на червоній доріжці, яку люб'язно розстеляє для вас Капітолій по всьому світові!
17.01.2026 22:10 Відповісти
То ти ж міг допомогти його знищити, йолопе.
17.01.2026 22:11 Відповісти
То які проблеми визнати його нелегітимним і прикінчити?
17.01.2026 22:13 Відповісти
Видно проблема у тому що після такого "визнання" невідомо кого прикінчать першим (( Це не "ядерку" бомбити після того як все вивезли .
17.01.2026 22:58 Відповісти
Хто по-твоєму може прикінчити Президента наймогутнішої держави?
18.01.2026 12:25 Відповісти
хто це зробив із Кеннеді ? Не знаєш ? От і я про те (( Ну і щодо "наймогутнішої держави " ..... там наймогутніший хіба зовнішній борг , щодо решти , то вони свою "могутність " показали як із Афганістану "евакуювалися " , далі буде ще краще ,а ти свято вір у "суперзброю" що завадила охоронцям Мадуро , віра - чудова річ , он "суперпрезидент" вірить що вісім воєн зупинив .
18.01.2026 13:57 Відповісти
До чого тут Іран і Кеннеді? Ти ще скажи, що Трампа вб'є іранський загін суперсолдат!
18.01.2026 15:07 Відповісти
Я скажу що під час передвиборчої кампанії його ледве не уколошкав якийсь ботан , якщо ти забувся , і це було одним із вирішальних факторів його виграшу , ******* янкі героїв з подряпаним вухом Чи може це зробити загін суперсолдатів ? А нахіба якщо зараз це зробить fpv на оптоволокні і писнути не успіє
18.01.2026 19:14 Відповісти
Шось Трамп почав більше братися за зовнішню політику - а проповідував ілюзіонізм - мабуть не все ладно в домашніх пенетах
17.01.2026 22:14 Відповісти
Не зовсім так , ось на днях "взявся " за молоко для школярів , чисто тобі лукашенко за яйця ((
17.01.2026 22:56 Відповісти
Трамп, порівняно з аятоллою, путін -і хвора, і йбанута, і скажена недолюдина. шукай нове керівництво на росіі.
17.01.2026 22:18 Відповісти
Чим більше слухаю Трампа тим більше бажаю,щоб Маск здох...
17.01.2026 22:22 Відповісти
А також верховний мїндіч, шафір, лисий, і всі всі оці .
17.01.2026 22:28 Відповісти
Чим тобі не вгодив старлінк ? Он ще місяць без електрики і єдиний інтернет буде (( Чи у тебе проблеми з теслою ? P.S. ВІрити у те що трумпа обрали завдяки маску те саме , що сонцесяйного у нас тільки завдяки єрмаку на трон поставили , а не тому що нарід дурнуватенький .
17.01.2026 23:04 Відповісти
А ти Потужний!! Я дам тобі Нобільську премія !! ⛄💪⛄💪💊💊🎀🤠
17.01.2026 22:26 Відповісти
Останнім часом здається, що світом керують хворі люди...
17.01.2026 22:28 Відповісти
Детальніше , будь ласка , а коли ним здорові керували .........
17.01.2026 23:06 Відповісти
Рiбак рiбака бачить iз далека!
17.01.2026 22:39 Відповісти
Трамп: У мене була чудова розмова з аятолою. Він дійсно хоче зупинити масові вбивства іранців і укласти угоду. Він теж втратив багато ксірівців і його можна зрозуміти

Журналіст: Так а хто заважає укласти угоду?

Трамп: Зеленський.

Журналіст: ???

Трамп: ... (заснув)
17.01.2026 22:42 Відповісти
Хвора людина? Чиє б нявчало ...
17.01.2026 22:52 Відповісти
я не розумію наших диванних ура-патріотів - Трамп один за одним прибирає союзників рашки ,чого вам не подобається ?
17.01.2026 22:58 Відповісти
Це коли вводить мита для Європи за Гренландію , чи я щось пропустив ? ((
17.01.2026 23:07 Відповісти
Ну якщо європейці хочуть ,щоб китайці висадили свої війська у Гренладії , то вже їхня справа і нехай потім не кажуть ,що Трамп їх не попереджав,
17.01.2026 23:30 Відповісти
Вибач - ти з географією знайомий? Що таке "логістика", знаєш?
Яка відстань між Китаєм і Гренландією? І повз чиї береги кораблі Китаю до Гренландії добираться будуть? Яким чином китайці зможуть підтримувать та оборонять логістичні шляхи до Гренландії, для свого угрупування (як для захвату, так і утримання)?
Мені здається - ти не тільки в школі не вчився, а й, взагалі, БОЖЕВІЛЬНИЙ...
17.01.2026 23:53 Відповісти
А те що Китай повним ходом освоює Арктику і вже має багато власності у Гренландії ,то це нічого ? От поцікався цим питанням і взнаєш дуже багато цікавого,
18.01.2026 00:17 Відповісти
Назви мені "об"єкти власності" Китаю, в Гренландії... І їх статус... Тобто, це "викуплена" нерухомість (і територія), оренда, концесія, чи інше...
18.01.2026 00:24 Відповісти
Тебе "заклинило"? Чи ти до цих пір складаєш довгий список?
18.01.2026 01:31 Відповісти
Я ніяк не "дочекаюся" "багато цікавого" про "власність Китаю в Гренландії"... У тебе закінчилось "чорнило", папір, чи "комп завис"?
18.01.2026 07:51 Відповісти
Арктика, наскільки відомо, поділена між країнами, які її оточують. Китаю у цьому списку немає. А взагалі, крім промерзлих земель, які всі мають держав-господарів, там тільки лід, сніг та білі ведмеді.
18.01.2026 16:38 Відповісти
Китаю в списку дійсно немає ,зате є рашка ,
18.01.2026 19:54 Відповісти
це ти зі слів трампа кажеш? є ще якісь факти?
17.01.2026 23:54 Відповісти
Почитай новини ,так сам взнаєш .
18.01.2026 00:19 Відповісти
що і треба було довести. звичайне патякало
18.01.2026 00:20 Відповісти
Та "воно - *******"! Я про "дописувача"... Для того, щоб нагодувать роту солдат, треба мать польову кухню, воду і продукти. Вода в Гренландії є - льодовики. А де взять пальне? Дрова, вугілля, газ, нафтопродукти? Ці речі в Гренландію завозять з материка (Данська влада це організовує). Завозить з Європи, яка, фактично, повністю входить в блок НАТО та ЄС. Питання? звідки паливо візьмуть китайці? Привезуть з Китаю? Так воно "золотим" стане! Тим більше, що там треба розвернуть угрупування в кільканадцять тисяч чоловік, з озброєнням (не тільки стрілецьким).
Далі - ПРОДУКТИ. Продукти - це вага та об"єм... В Гренландії їх теж немає - все треба завозить...
А тепер - "вишенька на торті" : везти треба або по Північному льодовитому океану, або по Атлантичному. Від Кольського півострова, до Гренландії, кораблі йтимуть під прицілом зброї країн НАТО - Фінляндії, Норверії, Швеції... А від Гібралтару до Гренландії - під прицілом Іспанії, Франції, Великобританії, Бельгії, Нідерландів, Данії, Німеччини, Норвегії...
18.01.2026 00:22 Відповісти
воно тупенький провокатор(зі свіжою регістрацією) без жодного аргументу на користь своєї позиції. на віру прийняло балабольство рудого півня та закатує тут істерику. не вартує витраченого часу
18.01.2026 00:28 Відповісти
Почекаємо трішки... Я його "взяв у "оборот"... Хай розкаже, яку "власність" на території Гренландії, має Китай... І її юридичний статус. Це сфера міжнародного публічного права (економічна сфера). А це - моя "парафія"... Попробую його "вжарить під хвіст"...
18.01.2026 00:36 Відповісти
Ти краще переживай щодо десанту китайців на Тайвань , бо якщо так станеться , то коментарі хіба що ієрогліфами набиратимеш щодо Гренландії ((
17.01.2026 23:54 Відповісти
Так юридично Тайвань - частина Китаю ,що визнано всіма країнами Світу ,юридично такої країни не існує ,бо вона не є суб'єктом міжнародного права,
18.01.2026 00:13 Відповісти
вгамуйся вже, трампіст-географ. ти обісралось
18.01.2026 00:21 Відповісти
А чому ж тоді Україна та інші країни не визнаИа Тайвань незалежною державою і не встановили з ним дипломатичні відносини ?
18.01.2026 00:40 Відповісти
Я з тобою на одній хвилі , не нервуйся так , переживай краще щоб це з юридичної площини не перемістилося у фізичну . Повторюся - якщо так станеться , то полеміку щодо суб'єкта міжнародного права зможеш вести хіба китайськими ієрогліфами , у тім числі і щодо Гренландії ((
18.01.2026 00:24 Відповісти
Так на Тайвані живуть такі ж самі китайці ,що і у континентальному Китаї і пишуть тими ж самими китайськими іжрогріфами
18.01.2026 00:44 Відповісти
ієрогліфами.
18.01.2026 00:45 Відповісти
Ну ось і ти станеш китайцем . 沒問題，只是生意。
18.01.2026 00:53 Відповісти
18.01.2026 01:01 Відповісти
笑一笑，免得哭出來。
18.01.2026 02:16 Відповісти
А я думав, що то Китай - частина Тайваню…
18.01.2026 09:19 Відповісти
Так згідно Конституції Китайської Республіки ,прийнятій ще 1929 року ( офіційна назва Тайваню ,не плутай з комуністичною Китайською Народною Республікою ) Китай є частиною Тайваню .
18.01.2026 20:02 Відповісти
Ти точно прочитав що в методиці написано, бо даже ху....ло до цього не додумався.
18.01.2026 09:41 Відповісти
Аятола хвора людина? Іди на Зеленського. Ще скажи тобі Путін не колега.
17.01.2026 23:00 Відповісти
Люди, які обрали саунного скомороха, критикують президента США💩
17.01.2026 23:17 Відповісти
1. свобода слова.
2. не всі голосували за зе.
3. тупий, процапський, жадібний та хтивий педофіл має бути названий своїм ім'ям
17.01.2026 23:53 Відповісти
Хвора, так. А сам він коли у лікаря був?
17.01.2026 23:37 Відповісти
Вот это ужас Во главе Америки сидит больной на голову *******!
17.01.2026 23:41 Відповісти
Може Зєля?...
17.01.2026 23:49 Відповісти
А cвій діагноз він дізнатись не хоче?



«Да, он идиот с нулевым здравым смыслом и без навыков общения, но он мой сын. Я просто надеюсь, что он никогда не попадет в политику. Это было бы катастрофой.» Мери Энн Трамп
18.01.2026 00:23 Відповісти
Ця жінка краще всих знає хто такий Дональд,бо вона його мати і знає його з народженнЯ
Оце його характеристика
18.01.2026 01:50 Відповісти
Аятола кончений мудак, але цю «премію» він ділить з Трампом
18.01.2026 00:36 Відповісти
Чи я б корова мичала. Трампу самому лікуватися треба
18.01.2026 00:58 Відповісти
Точно така ж хвора як і ти виродок, який кинув іранських протестуючих на вірну смерть і замість обіцяної їм допомоги пішов війною на Гренландію і Європу
18.01.2026 02:47 Відповісти
Обоє рябоє. Скажені і дурні.
18.01.2026 03:50 Відповісти
Чекав коли Аятола добє протестувальників і почав щось базікати.Думаю діагнози у двох індетичні.
18.01.2026 06:36 Відповісти
Йому видніше хворий чи ні. Обидва ж вихідці з однієї палати...
18.01.2026 08:22 Відповісти
Трамп ти на себе подивитися не менше хворий.
18.01.2026 10:09 Відповісти
епоха правління 3 ох чортів
18.01.2026 13:04 Відповісти
 
 