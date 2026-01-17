РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8646 посетителей онлайн
Новости Смена режима в Иране
2 068 45

Трамп об аятолле Хаменеи: Он больной человек, пришло время искать новое руководство в Иране

Трамп открыто призвал к смене власти в Иране и жестко раскритиковал Хаменеи

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время для смены руководства в Иране, назвав аятоллу Хаменеи "больным человеком".

Об этом глава США сказал в комментарии Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Время искать новое руководство Ирана

"Пришло время искать новое руководство в Иране. Лучшим решением, которое он (Хаменеи. – Ред.) когда-либо принимал, было то, что два дня назад он не повесил более 800 человек", – заявил Трамп, комментируя ситуацию в Иране.

Президент США отметил, что власть в Иране держится на репрессиях и насилии.

"Как лидер страны, он виноват в полном разрушении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было... Для того, чтобы страна функционировала, руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении государством, как это делаю я в Соединенных Штатах, а не убивать людей тысячами, чтобы удержать контроль", - заявил американский лидер, добавив, что "лидерство - это об уважении, а не о страхе и смерти".

Кроме того, Трамп резко высказался в адрес лично аятоллы Хаменеи и иранской системы власти.

"Это больной человек, который должен управлять своей страной должным образом и прекратить убивать людей. Его страна – худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства", – сказал глава США.

Читайте также: Вашингтон ввел санкции против иранских силовиков за подавление протестов

Что предшествовало

Комментарии Трампа прозвучали вскоре после того, как аккаунт Хаменеи в X опубликовал серию враждебных сообщений, в которых содержались резкие высказывания в адрес президента США.

Протесты в Иране

  • Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.
  • По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших вследствие репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

Читайте также: Посольство Украины в Иране временно закрылось из-за ситуации с безопасностью

Автор: 

Иран (2143) Трамп Дональд (7484)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Трамп проголосив себе новим тимчасовим аятолою Ірану.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:05 Ответить
+17
Сам шизоід, ще і пиз@ить щось
показать весь комментарий
17.01.2026 22:04 Ответить
+14
@ (у перекладі):
"Вбивати можна, страчувати - ні"
Д. Трамп
Епіграф до книги "Допомога вже в дорозі"
Січень 2026
показать весь комментарий
17.01.2026 22:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ (у перекладі):
"Вбивати можна, страчувати - ні"
Д. Трамп
Епіграф до книги "Допомога вже в дорозі"
Січень 2026
показать весь комментарий
17.01.2026 22:04 Ответить
Сам шизоід, ще і пиз@ить щось
показать весь комментарий
17.01.2026 22:04 Ответить
Це точно, тільки це в першу чергу відноситься до тебе
показать весь комментарий
17.01.2026 22:04 Ответить
Трамп проголосив себе новим тимчасовим аятолою Ірану.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:05 Ответить
Болівар 2-х не повезе, він ще й у Венесуелі през... ТВО
показать весь комментарий
17.01.2026 22:25 Ответить
...ти цейво...нє шалі , пестець ісламу....
показать весь комментарий
17.01.2026 22:52 Ответить
Угоду їз аятолу Хаменеї хоче укласти?
показать весь комментарий
17.01.2026 22:05 Ответить
У діда і батіг і пряник.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:06 Ответить
А ти у нас прям здорова людина! Здоровий, психологічно стійкий, без комплексів і психічних відхилень бодрячок-кабанчик!
показать весь комментарий
17.01.2026 22:06 Ответить
То поміняй - ділов то
показать весь комментарий
17.01.2026 22:06 Ответить
Тим часом флот підтягує до Ірану - шось затіває
показать весь комментарий
17.01.2026 22:18 Ответить
Це тобі "міністр війни" американський розказав ? ((
показать весь комментарий
17.01.2026 22:49 Ответить
Це я новинах прочитав
показать весь комментарий
17.01.2026 22:51 Ответить
Читай краще фантастику - там правди більше .......
показать весь комментарий
17.01.2026 23:09 Ответить
Хворий хворого бачить здалеку 🤔
показать весь комментарий
17.01.2026 22:07 Ответить
Хаменеї=Трамп.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:08 Ответить
А чим Трамп відрізняється від Хаменеї?... Обидва "********* від властолюбства"...
показать весь комментарий
17.01.2026 22:08 Ответить
Ну одна відмінність є - аятолла не просить нобелівку , а цей дибіл навіть чужій радий .
показать весь комментарий
17.01.2026 22:51 Ответить
Справа в тому, що "нобелівка" - "світська" нагорода. А Хаменеї всіх завіряє, що отримає "духовну" (від Аллаха). Однак обоє поклоняються честолюбству і гордині...
показать весь комментарий
17.01.2026 23:03 Ответить
До муслімського безумства Іран, тобто Персія, був монархією. Монарх і досі є. Його чекають в країні.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:10 Ответить
авжеж що чекають , після того як вигнали у 1979 і радісно зустріли теперішнього дегенерата .
показать весь комментарий
17.01.2026 22:54 Ответить
Леніна і Сталіна теж "радісно зустрічали"...
показать весь комментарий
17.01.2026 23:05 Ответить
Так на болотах і досі їм ладні дупи лизати , та і у нас дурнів вистачає .
показать весь комментарий
17.01.2026 23:13 Ответить
Хворі на голову тоталітарні маразматики всіх країн, злягайтеся та випорожнюйтеся на червоній доріжці, яку люб'язно розстеляє для вас Капітолій по всьому світові!
показать весь комментарий
17.01.2026 22:10 Ответить
То ти ж міг допомогти його знищити, йолопе.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:11 Ответить
То які проблеми визнати його нелегітимним і прикінчити?
показать весь комментарий
17.01.2026 22:13 Ответить
Видно проблема у тому що після такого "визнання" невідомо кого прикінчать першим (( Це не "ядерку" бомбити після того як все вивезли .
показать весь комментарий
17.01.2026 22:58 Ответить
Шось Трамп почав більше братися за зовнішню політику - а проповідував ілюзіонізм - мабуть не все ладно в домашніх пенетах
показать весь комментарий
17.01.2026 22:14 Ответить
Не зовсім так , ось на днях "взявся " за молоко для школярів , чисто тобі лукашенко за яйця ((
показать весь комментарий
17.01.2026 22:56 Ответить
Трамп, порівняно з аятоллою, путін -і хвора, і йбанута, і скажена недолюдина. шукай нове керівництво на росіі.
показать весь комментарий
17.01.2026 22:18 Ответить
Чим більше слухаю Трампа тим більше бажаю,щоб Маск здох...
показать весь комментарий
17.01.2026 22:22 Ответить
А також верховний мїндіч, шафір, лисий, і всі всі оці .
показать весь комментарий
17.01.2026 22:28 Ответить
Чим тобі не вгодив старлінк ? Он ще місяць без електрики і єдиний інтернет буде (( Чи у тебе проблеми з теслою ? P.S. ВІрити у те що трумпа обрали завдяки маску те саме , що сонцесяйного у нас тільки завдяки єрмаку на трон поставили , а не тому що нарід дурнуватенький .
показать весь комментарий
17.01.2026 23:04 Ответить
А ти Потужний!! Я дам тобі Нобільську премія !! ⛄💪⛄💪💊💊🎀🤠
показать весь комментарий
17.01.2026 22:26 Ответить
Останнім часом здається, що світом керують хворі люди...
показать весь комментарий
17.01.2026 22:28 Ответить
Детальніше , будь ласка , а коли ним здорові керували .........
показать весь комментарий
17.01.2026 23:06 Ответить
Рiбак рiбака бачить iз далека!
показать весь комментарий
17.01.2026 22:39 Ответить
Трамп: У мене була чудова розмова з аятолою. Він дійсно хоче зупинити масові вбивства іранців і укласти угоду. Він теж втратив багато ксірівців і його можна зрозуміти

Журналіст: Так а хто заважає укласти угоду?

Трамп: Зеленський.

Журналіст: ???

Трамп: ... (заснув)
показать весь комментарий
17.01.2026 22:42 Ответить
Хвора людина? Чиє б нявчало ...
показать весь комментарий
17.01.2026 22:52 Ответить
я не розумію наших диванних ура-патріотів - Трамп один за одним прибирає союзників рашки ,чого вам не подобається ?
показать весь комментарий
17.01.2026 22:58 Ответить
Це коли вводить мита для Європи за Гренландію , чи я щось пропустив ? ((
показать весь комментарий
17.01.2026 23:07 Ответить
Аятола хвора людина? Іди на Зеленського. Ще скажи тобі Путін не колега.
показать весь комментарий
17.01.2026 23:00 Ответить
Люди, які обрали саунного скомороха, критикують президента США💩
показать весь комментарий
17.01.2026 23:17 Ответить
 
 