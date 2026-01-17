Трамп об аятолле Хаменеи: Он больной человек, пришло время искать новое руководство в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время для смены руководства в Иране, назвав аятоллу Хаменеи "больным человеком".

Об этом глава США сказал в комментарии Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Время искать новое руководство Ирана

"Пришло время искать новое руководство в Иране. Лучшим решением, которое он (Хаменеи. – Ред.) когда-либо принимал, было то, что два дня назад он не повесил более 800 человек", – заявил Трамп, комментируя ситуацию в Иране.

Президент США отметил, что власть в Иране держится на репрессиях и насилии.

"Как лидер страны, он виноват в полном разрушении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было... Для того, чтобы страна функционировала, руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении государством, как это делаю я в Соединенных Штатах, а не убивать людей тысячами, чтобы удержать контроль", - заявил американский лидер, добавив, что "лидерство - это об уважении, а не о страхе и смерти".

Кроме того, Трамп резко высказался в адрес лично аятоллы Хаменеи и иранской системы власти.

"Это больной человек, который должен управлять своей страной должным образом и прекратить убивать людей. Его страна – худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства", – сказал глава США.

Что предшествовало

Комментарии Трампа прозвучали вскоре после того, как аккаунт Хаменеи в X опубликовал серию враждебных сообщений, в которых содержались резкие высказывания в адрес президента США.

Протесты в Иране

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальным властям Ирана с призывом отказаться от силовых методов против участников протестов, а также призвало усилить давление на Тегеран.

По обновленным оценкам правозащитников, количество погибших вследствие репрессий может достигать около 12 тысяч человек. Протесты продолжаются уже более двух недель, а реальные масштабы жертв остаются неизвестными из-за сокрытия информации со стороны властей.

