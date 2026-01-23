Багато наших кораблів рухаються у бік Ірану, - Трамп

Трамп заявив, що США направили кораблі в бік Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що кораблі ВМС Штатів рухаються в напрямку Ірану.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Трамп зазначив, що Штати уважно стежать за діями Ірану. 

Також лідер США заявив, що зупинив 837 страт у четвер. За його словами, більшість із них - це молоді чоловіки, яких мали повішати. 

Він заявив, що попередив владу Ірану, що якщо страти відбудуться, то США завдадуть удару, який буде сильнішим, ніж попередня атака на ядерні об'єкти.

"За годину до того, як це мало статися, вони скасували це. І вони дійсно сказали, що скасували, а не відклали", - розповів він.

За словами Трампа, він би хотів уникнути конфлікту.

"У нас багато кораблів, що рухаються в тому напрямку, про всяк випадок. Велика флотилія йде в тому напрямку, і ми побачимо, що станеться. Великі сили. У нас великі сили, що йдуть до Ірану", - додав президент США.

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Топ коментарі
+16
Як завжди обнадіїв, повірили, наїбав. Саме страшне що як з гуся вода.
23.01.2026 09:13 Відповісти
+10
Американці як гімна в рот набрали. Мабуть подобається як цей дід із колись демократичної держави створив посміховисько.
23.01.2026 09:38 Відповісти
+7
Рухаются, рухаются.
Тудой сюдой тудой сюдой (одес.) тудой сюдой - онанізм ім. Трампа.
23.01.2026 09:11 Відповісти
Прямо як Україна в ЄС.
23.01.2026 09:11 Відповісти
А вфд цього пече чи підгарає?
23.01.2026 09:13 Відповісти
Дукже переживаю, щоб скоріше Голобородько повернувся до України, бо він може затопити всі ці кораблі. Вчора ж кричав і лякав - що затопить все, що буде пропливати біля Гренландії. А він, бігаючи по кцапській сцені і їх саунах не вивчив і не знає, які прапори належать якій країни, яка то країна на карті Гненландія чи Іран, просто може вдарити і пустити кораблі на дно. Нам ще тільки цього не вистачало.
23.01.2026 10:51 Відповісти
А в бік Мурманська чи Владівостока коли?
23.01.2026 09:12 Відповісти
Спочатку най до Новосрассіська
23.01.2026 09:58 Відповісти
В бік мурманська і владивостока мають рухатися кораблі, створені на студії "квартал 95". Єдине підприємство, що випускало військові катери в Києві " Кузня на Рибацькому", що належала Порошенку, "патріотичні" 73% під брехню Голобородька і "патріотичного" медведчуковсько-коломойського телеканалу "1+1" просто знищили. Знищили і виробництво САУ "Богдана", бо вони "сирі" і нікому не потрібні, як і катери. (сьогодні за гроші Данії відновили). Так брехали пропагандони наріду. А разом з цим знищили і випуск тягачів на заводі "Богдан" для ЗСУ і санітарні машини, які до цього часу служать нашим хлопцям. Ну то де ті нові катери, авіаносці, тягачі, санітарні машини від "95 кварталу"??? А ще крім цього знищили виробництво єдиних вантажних автомобілів на заводі КРАЗ, купуючи МАЗи. То це мудрий нарід???
23.01.2026 11:59 Відповісти
А Українці не набрали,теж подобається?
23.01.2026 09:46 Відповісти
Трамп однією рукою робить мир, іншою війну. У нього біполярочка.
23.01.2026 09:13 Відповісти
до чого тут "біполярочка"? ви хоч би поцікавилисьи що це таке, перед тим як писати...
23.01.2026 10:47 Відповісти
Я цікавилась, тому й поставила діагноз маніакально-депресивний синдром.
23.01.2026 11:13 Відповісти
так яким боком біполярочка до трумпа?
23.01.2026 12:41 Відповісти
Біполярочка - це і є маніакально - депресивний психоз.
23.01.2026 12:44 Відповісти
так де в нього проявляється біполярний розлад в чому? те що він кончений нарцис і ****** то зовсім інше питання, він не веде себе як шизофренік, він чітко й послідовно робить вску дичину...
23.01.2026 13:31 Відповісти
А до чого тут шизофренік? Бачу ви ще той знаток по психічних розладах.
23.01.2026 13:48 Відповісти
Взагалі-то, перед тим, як комусь радити поцікавитись, треба самому хочаб знати елементарні ознаки питання, а не вумнічати.
Ось це і називається - ефект Даннінга- Крюгера.
23.01.2026 13:56 Відповісти
так ефект Даннінга- Крюгера це саме про Вас! Ви так і не відповіли де у діях трумпа прявляється біполярний розлад?
23.01.2026 14:00 Відповісти
Чому я повинна щось пояснювати людині, яка мені робить зауваження, а сама плутає тепле з мʼяким.
23.01.2026 14:19 Відповісти
Театр абсурду.
23.01.2026 09:13 Відповісти
двіжуха та понти
23.01.2026 09:15 Відповісти
23.01.2026 09:20 Відповісти
Поява авіаносців зробила не потрібними лінкори. Поява брандерів зробить не потрібними авіаносці?
23.01.2026 09:21 Відповісти
Поява Трампа зробила непотрібним .... ВСЕ 🤔
23.01.2026 09:24 Відповісти
Брандери не вчора придумали... Авіаносці самі по собі не ходять, у них ескорту дофіга та трошки+авіагрупа. Це треба дуже-дуже багато тих катерів пускати, щоб хоча б частина пробилася...
23.01.2026 09:44 Відповісти
Зброя стає на порядки дешевша, зі значно простішими технологіями, якщо порівнювати з протикорабельними ракетами.
23.01.2026 10:14 Відповісти
У кораблів супроводу є скорострільні артустановки. Навіть сотню брандерів вони покришать ще на підході.
23.01.2026 11:46 Відповісти
Це всього лишень питання часу, коли на дно піде перший авіаносець, скільки б "скорострільних установок" де не стояло.
23.01.2026 11:47 Відповісти
росії добре: авіаносців немає, а той єдиний, що є, на дно і без брандерів сам піде.
23.01.2026 11:49 Відповісти
А вже проводились випробування? Наближені, так сказать, до вже існуючої реальності? З десятками брандерів?
24.01.2026 14:05 Відповісти
Так. Останнім часом чуєте про наші успішні атаки на русняві бойові кораблі?
24.01.2026 14:30 Відповісти
Трамп не вважає лінкори непотрібними
23.01.2026 09:45 Відповісти
Авіаносна група має як протиторпедний захист так і проти крилатих ракет, тому не все так однозначно, друге ніхто не заходить прямо в зону ураження удари йдуть з досить значної відстані.
23.01.2026 10:42 Відповісти
Час покаже. Зовсім недавно танки вважались ультимативною зброєю. І щось не помітно масивних танкових "клинів".
23.01.2026 11:18 Відповісти
Яка мразота, десятки тисяч страчених та покалічених а воно туди сюди флот ганяє.
23.01.2026 09:42 Відповісти
Думаю шоу з Гренландією це відволікання кацапів і китайозів від Ірану. Буде ліквідація режиму ******** та взяття Ірану під контроль США. Або я зебіл😜
23.01.2026 09:55 Відповісти
Тих, кого Ви назвали - він міг би ще рік тому поставити на коліна, просто зробивши санкції не "дирявими", та надавши нам томагавки. Навіщо такі складності з відволіканням, з червоним килимом на Алясці? Не забагато чести диктаторам?
23.01.2026 10:02 Відповісти
Трамп чітко говорив - для закінчення війни потрібне усунення режиму зеленського, бо бєніна макака не збирається закінчувати війну, макака наиаійні наживається. Мудрий народ обєднався навколо Лідора, а Трампа послав подалі. Кому надавати Томагавки?
23.01.2026 10:06 Відповісти
Мені завжди був незрозумілим термін "закінчити війну" , коли це відноситься до сторони - жертви агресії. Це як? Підписати капітуляцію? це безвідносно до персоналій, при Пороху Зеленський верещав, чому "не закінчили війну".
23.01.2026 10:17 Відповісти
Про не капітуляцію треба було думати перед вибором в 2019. А зараз цугцванг
23.01.2026 10:20 Відповісти
Так і не зрозумів, який механізм "закінчити війну".
23.01.2026 10:21 Відповісти
Ну виходячи з Вашого тексту, томагавки треба надати саме Ху?лу, а він вже нам їх "поверне в якості репарацій". Вам там в Ольгіно розцінки з Нового року хоч підвищили, нє?
23.01.2026 10:35 Відповісти
як ви заїбали з тими томагавками! ну дали б наприклад сотню чи дві (тисячу ніхто не дасть), що б це змінило? НІЧОГО!
23.01.2026 10:50 Відповісти
Що, навіть якби всі 100 впали на Кремль?
23.01.2026 10:55 Відповісти
а хто буде хоча б одним бити по кремлю? не пишіть дурниць!
23.01.2026 12:32 Відповісти
ЗСУ буде бити по кремлю. І не тільки по кремлю, а по всім болотам .
23.01.2026 14:23 Відповісти
Бачу у вас і зі спілкуванням теж проблеми. Матюкати дописувачів та принижувати їхню думку - це така манера поведінки?
23.01.2026 14:22 Відповісти
Ну зі скидкою на ППО винесли б 20-30 ТЕЦ на кислобздійні? Що б це змінило? Спитайте зокрема, жителів Харкова чи Києва.
24.01.2026 14:07 Відповісти
не винесли б, але нехай буде так, винесли 20-30 ТЕЦ, і що? кацапи й далі б воювали начеб-то нічого не сталося! ви десь у паралельній реальності?
24.01.2026 19:42 Відповісти
За вашою логікою, взагалі вже треба було давно капітулювати.?
Підірвали НПЗ, і що? ***** і далі воює. Підірвали танкери, і що? ***** і далі воює. Винос інфраструктури ворога привзводить до зменшення його матеріальної бази.
25.01.2026 13:23 Відповісти
за моєю логікою де **** власні ракети, не сотня, а тисячі за 4 роки повномасштабної війни!
25.01.2026 15:27 Відповісти
Там де і все інше. В 19-му році "мудрий нарід" вирішив жити весело.
25.01.2026 16:16 Відповісти
так чого ж тоді рота взагалі про ті тамагавки відкривати, чи ті хто може їх надати не бачили і не бачать всієї ***** що тут відбувається!
25.01.2026 17:01 Відповісти
Чтобы сбросить режим в Иране - бомбить не достаточно. Даже если старец горы умрет.
23.01.2026 10:02 Відповісти
Великі сили. У нас великі сили, що йдуть до Ірану"

орешник по трамповски? может кто-то испугается, может нет
23.01.2026 10:36 Відповісти
То мабуть скоро Ірану прилетить? Хоча Трампушка може полякати і повернути флот назад.
23.01.2026 10:47 Відповісти
Дональд відчув, що капут близько...
23.01.2026 10:54 Відповісти
Кому капут близько? Що Буданов запросив його на каву в Ялту?
23.01.2026 11:00 Відповісти
Дивне співпадіння - американській "демократії" не подобаються диктаторські режими в країнах з великими запасами нафти.
23.01.2026 13:28 Відповісти
Бльо... У вас ще методички 1970х років залишились?
25.01.2026 13:24 Відповісти
Це звичайна випадковість:Ірак,Лівія,Венесуела,Іран.Ну дуже вже америкоси переймаються долею простих громадян перелічених мною країн,а нафта просто приємний бонус )))
25.01.2026 16:59 Відповісти
Тобто перераховані вами країни були собі мирними демократіями, з прозорим виборчим правом та відсутністю диктатури, не творили ***** і не воювали з сусідами? Може вже вистачить цих пересмикувань та натягувань сови на глобус?
25.01.2026 22:45 Відповісти
Яким боком ситуація в цих країнах стосується штатів???Окрім запасів нафти.Тампон спати не може,так переймається долею простих громадян перелічених країн).Такі ж самі як і орки,котрі полізли в Україну знищувати "нациків та фашистів".А в Гренландії диктатори табунами ходять.
26.01.2026 10:15 Відповісти
 
 