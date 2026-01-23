Багато наших кораблів рухаються у бік Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що кораблі ВМС Штатів рухаються в напрямку Ірану.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака, передає Цензор.НЕТ.

Трамп зазначив, що Штати уважно стежать за діями Ірану.

Також лідер США заявив, що зупинив 837 страт у четвер. За його словами, більшість із них - це молоді чоловіки, яких мали повішати.

Він заявив, що попередив владу Ірану, що якщо страти відбудуться, то США завдадуть удару, який буде сильнішим, ніж попередня атака на ядерні об'єкти.

"За годину до того, як це мало статися, вони скасували це. І вони дійсно сказали, що скасували, а не відклали", - розповів він.

За словами Трампа, він би хотів уникнути конфлікту.

"У нас багато кораблів, що рухаються в тому напрямку, про всяк випадок. Велика флотилія йде в тому напрямку, і ми побачимо, що станеться. Великі сили. У нас великі сили, що йдуть до Ірану", - додав президент США.

Протести в Ірані

Масові протести в Ірані розпочалися 28 грудня після різкого падіння курсу іранського ріала, що спричинило стрімке зростання цін і соціальне невдоволення населення.

Американський лідер Дональд Трамп назвав протестувальників патріотами та закликав їх "продовжувати протестувати та захоплювати свої інституції".

