США мали б "випробувати НАТО", застосувавши статтю 5 для захисту південного кордону від нелегальної імміграції, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам слід було б випробувати НАТО, застосувавши статтю 5 Північноатлантичного договору для захисту південного кордону країни.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх і вимагає спільної відповіді.
"Можливо, нам слід було випробувати НАТО: застосувати статтю 5 і змусити НАТО прибути сюди та захистити наш південний кордон від подальших вторгнень нелегальних іммігрантів, тим самим звільнивши велику кількість прикордонників для виконання інших завдань", - написав Трамп.
США хочуть придбати Гренландію
Його заява з’явилася після коментарів, у яких він висловив невдоволення рівнем підтримки США з боку НАТО, а також на тлі критики з боку лідерів Європейського Союзу щодо намірів Вашингтона придбати Гренландію.
Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявив, що США потребують контролю над Гренландією з міркувань безпеки.
"Все, що ми просимо, це отримати Гренландію, включаючи права і власність, тому що для її захисту потрібна власність, а захистити її на умовах оренди неможливо", - сказав президент США.
Міграційна політика США
До слова, США розширили список країн із забороною на в’їзд.
Згідно з документом, додаткові обмеження на в’їзд запроваджено для громадян таких держав:
-
Буркіна-Фасо;
-
Малі;
-
Нігер;
-
Південний Судан;
-
Сирія.
Ці країни доповнили перелік із 12 держав, громадянам яких раніше вже було заборонено або суттєво обмежено в’їзд до Америки.
- Президент США Дональд Трамп у 2026 році має намір суттєво посилити політику щодо нелегальної міграції, попри зростання критики всередині країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти (ОЙ)б твою мати взагалі вкурсі, нашо НАТО створювалось? Кончене ти бидло...
Воно зовсім з катушок з'їхало.
Українці, вони такі всі невдячні. Мені подзвонив Путін і каже: ти уявляєш, Дональд, що вони зробили? Ленін придумав їхню країну, а вони знесли всі пам'ятники йому! Ось які вони невдячні. Зеленський також невдячний, він коли приїжджав, а він приїхав навіть без краватки, я йому подарував червону бейсболку Make America Great Again, ну як подарував, продав за п'ятнадцять баксів за знижкою, це хороша ціна, міг би взяти дві, так що ви думаєте, він її вдягнув на наступну зустріч? Ні, він її взагалі вдома забув! Я йому кажу: Володимире, в тебе нема карт. Які карти в тебе є? Нафта, газ, діаманти... до речі, діаманти непогана річ, я вам скажу. Я завжди купую діаманти і вам всім рекомендую. За час мого президентства кожен американець зможе придбати діамант. Так я йому кажу: які карти? Він каже: тільки рідкісноземельні метали. Нема в тебе карт! Бо оці метали, вони ж рідкісні. Ну добре, кажу, давай мені твої метали, і будемо дружити. Так він замість підписати угоду почав чіплятися до букв, слів, речень. Замість дружити зі мною, розумієте? Ось такі вони невдячні, українці. Сонний Джо дав їм мільярди, спав і давав, спав і давав, а я сказав: такого не буде. Але я все одно запросив Зеленського у Раду миру. І Путіна запросив. Тому що ці двоє, вони дуже не ******* одне одного. Тому й воюють. А ми сядемо за одним столом, покладемо карти, роздамо фішки, і вони примиряться. Вип'ємо шампанського... до речі, треба не забути поставити мита 1000%, бо цей француз не хоче зі мною дружити, але він скоро втратить владу, а я не втрачу. Справжній лідер своєї країни ніколи не втрачає владу. Ось мій друг Путін ніколи не втрачає владу. А шампанське треба купити до того, як мита запровадити. І акції треба продати до падіння. До того, як стати великим миротворцем, я був великим бізнесменом. Я вам зараз відкрию секрет бізнесу. Купуй дешево, продавай дорого. Це головний принцип, запам'ятайте. Ось ми беремо венесуельську нафту дешево, продаємо дорого. А в Зеленського навіть нафти нема, тільки ці метали рідкісні, тобто їх ще шукати треба. Тому в нього нема карт. А в Путіна є. Мені глобус спеціально подарували. Відкриваєш, а там всередині шампанське, ще без мита. Але я закриваю, і що я бачу. Що Росія величезна. А Україна крихітна. А Естонію я взагалі не знайшов. Попросив, мені принесли збільшувальне скло. Я всю Африку ретельно переглянув -- нема там тієї Естонії. Тобто вона там є, але вона така маленька, розумієте, що я навіть зі збільшувальним склом її на карті Африки не знайшов. І це при тому, що в мене прекрасний зір. Нещодавно мене окулісти оглядали, Епштейн і Файнштейн... ні, Епштейн це про інше... значить, оці двоє кажуть, у вас, пане президенте, зір як у орла. В жодного американського президента такого зору нема. І нюх так само. В мене нюх на хороші угоди. Я все життя укладаю найкращі угоди. Але, я вам скажу, щоб укласти найкращу угоду, одного нюху замало. Треба ще друге правило бізнесу. Я вам всі свої секрети видаю. Слухайте друге. Ніколи не відступати. Побачив вигідну угоду, нанюхав -- вимагай свого і не відступай. Ніколи не відступай. От зараз мені потрібна Гренландія. І я не відступлюся. Я не розумію, чому вони не хочуть віддати мені цей шматок льоду. Там, кажуть, живе лише дванадцять людей, вони туди припливли на човні нещодавно, так це нічого не доводить. Вони би туди ніколи не висадилися, якби я був тоді президентом. Так от, ці гренландці, ми їм дамо по квартирі на Манхеттені кожному. Замість шматка льоду. От ви би де жили -- на Манхеттені чи на шматку льоду? Ви знаєте, коли ви живете на Манхеттені, і якщо ви так вже любите лід, ви можете його просто замовити, доставка до дверей. А ми там будемо бурити. Бури, крихітко, бури! Там більше рідкісноземельних металів, ніж у Путіна. І тим більше ніж у Зеленського. А в цій Франції загалом нічого нема, крім шампанського. Просто якщо ми не заберемо Гренландію, це зробить Австралія, ви розумієте? А вони всі невдячні. Найбільш невдячні українці. Але Азербайджан також невдячний. Я припинив їхню війну з Камбоджею. Мені Путін подзвонив, каже: як ти зміг? Ще ніхто в історії не зміг припинити війну Азербайджану з Камбоджею. А я зміг. А ці норвежці не захотіли дати мені Нобелівську премію. Добре, хоч ця дівчина з Венесуели мені її передала. Вона хороша дівчина, але в неї нема карт. Тож загалом, вдячні люди існують. За останні два тижні мені передали величезну кількість медалей, грамот і кубків. Ось це вдячні люди. На їхньому тлі українці виглядають зовсім невдячними, просто як французи, навіть ще більше. Тому що сонний Джо всім давав гроші: українцям, французам, албанцям... так можна загалом Америку без грошей залишити. Тому нам потрібна Гренландія. Вони би там всі говорили німецькою, якби не ми. Я їм кажу: наша західна півкуля, а ваша східна, розбирайтесь там самі. А в нашу лізти зась. А нас від вас відділяє великий красивий океан. А вони там у себе влаштували велику війну, розумієте? Ну як так можна. Путін мені подзвонив, каже, я хочу миру. І я йому вірю. Так і каже: я хочу весь мир. Ну, там якісь проблеми перекладу, ця російська мова така складна, але я не вникав в деталі. Головне, що він хоче миру. Він же просто каже: віддайте мені це, оце й оце, і буде мир. А вони не віддають, розумієте? Ну як так можна. Замість укласти хорошу угоду, потім разом сидіти в Раді миру і пити шампанське, куплене без мита, вони воюють. А я закінчив вісім війн і хочу закінчити дев'яту. Бо тоді вже ніхто не зможе сказати, що я не заслужив Нобелівську премію миру. Вони хотіли дати мені замість цього Нобелівську премію по фізиці. Але я сказав -- ні, мені треба оту. Ви ж пам'ятаєте друге правило: ніколи не відступай. Мені потрібна Гренландія та Нобелівська премія миру. Фізика також непогано, але мир краще. У мене розум дуже гострий. Нещодавно мене психіатри оглядали, Епштейн і Файнштейн... ні, Епштейн це про інше... значить, оці двоє кажуть, у вас, пане президенте, розум такий гострий, що порізатися можна. Тому я точно знаю, як зробити Америку великою. Ви на карту дивилися? Додаємо Канаду і Гренландію -- і ви бачите, Америка така велика, як ніколи не бувала. Ні за Вашингтона, ні за Лінкольна. Тому що я завжди виконую свої обіцянки. Дякую вам за увагу до цього питання!
https://spektrnews.in.ua/news/na-prohannya-rad-osluhach-v---valer-y-pekar/183432#gsc.tab=0 Законспектував, переклав Валерій Пекар