США мали б "випробувати НАТО", застосувавши статтю 5 для захисту південного кордону від нелегальної імміграції, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам слід було б випробувати НАТО, застосувавши статтю 5 Північноатлантичного договору для захисту південного кордону країни.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх і вимагає спільної відповіді.

"Можливо, нам слід було випробувати НАТО: застосувати статтю 5 і змусити НАТО прибути сюди та захистити наш південний кордон від подальших вторгнень нелегальних іммігрантів, тим самим звільнивши велику кількість прикордонників для виконання інших завдань", - написав Трамп.

США хочуть придбати Гренландію

Його заява з’явилася після коментарів, у яких він висловив невдоволення рівнем підтримки США з боку НАТО, а також на тлі критики з боку лідерів Європейського Союзу щодо намірів Вашингтона придбати Гренландію.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп заявив, що США потребують контролю над Гренландією з міркувань безпеки.

"Все, що ми просимо, це отримати Гренландію, включаючи права і власність, тому що для її захисту потрібна власність, а захистити її на умовах оренди неможливо", - сказав президент США.

Міграційна політика США

До слова, США розширили список країн із забороною на в’їзд.

Згідно з документом, додаткові обмеження на в’їзд запроваджено для громадян таких держав:

Буркіна-Фасо;

Малі;

Нігер;

Південний Судан;

Сирія.

Ці країни доповнили перелік із 12 держав, громадянам яких раніше вже було заборонено або суттєво обмежено в’їзд до Америки.

