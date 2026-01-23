Зеленський: До мого приїзду в Давос говорили лише про Гренландію, але ми перемкнули фокус на Україну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до його приїзду на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі світові лідери були зосереджені на питанні Гренландії.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Мій приїзд у Давос - з усією повагою, але питання було тільки [щодо] Гренландії. Але в нас повномасштабна війна. Ми все-таки перемкнули фокус знову на Україну, і всі говорять про нас", - зазначив Зеленський.
Що передувало?
56-й Всесвітній економічний форум стартував у Давосі 19 січня. 21 січня президент США Дональд Трамп, виступаючи на форумі, висловив сподівання на зустріч із Володимиром Зеленським.
Спочатку український президент залишився в Києві після чергової російської атаки, а згодом заявляв, що Україна буде представлена на форумі лише за умови, якщо формат Давосу забезпечить реальні результати для країни, наголосивши, що "нікому не потрібна пуста політика й розмови без результатів".
22 січня Зеленський прибув до Давосу, де зустрівся з Дональдом Трампом та виступив із заявою, у якій розкритикував реакцію Європи на претензії США щодо Гренландії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- ми мали населення 45 млн
- мали народжуваність на 50% більше
- мали заводи і енергетику
- ціни В ДОЛАРІ були в 2 рази менші на все
- найбільшою проблемою було "піввареника" роздуто ТСН
- ресторани були повні в Києві в будь-який день і час - треба було бронювати
Як на мене, то і не було б 24.02.2022 року повномасштабного вторгнення і звичайно не було б такого розвалу міжнародного права та розмови сьогодні про Україну.
Кожні пів-року цей цирк під назвою "мирний договір" гастролює
"ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу!!! його племʼя - тримає світ."
