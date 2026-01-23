Зеленський: До мого приїзду в Давос говорили лише про Гренландію, але ми перемкнули фокус на Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до його приїзду на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі світові лідери були зосереджені на питанні Гренландії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Мій приїзд у Давос - з усією повагою, але питання було тільки [щодо] Гренландії. Але в нас повномасштабна війна. Ми все-таки перемкнули фокус знову на Україну, і всі говорять про нас", - зазначив Зеленський.

Що передувало?

56-й Всесвітній економічний форум стартував у Давосі 19 січня. 21 січня президент США Дональд Трамп, виступаючи на форумі, висловив сподівання на зустріч із Володимиром Зеленським.

Спочатку український президент залишився в Києві після чергової російської атаки, а згодом заявляв, що Україна буде представлена на форумі лише за умови, якщо формат Давосу забезпечить реальні результати для країни, наголосивши, що "нікому не потрібна пуста політика й розмови без результатів".

22 січня Зеленський прибув до Давосу, де зустрівся з Дональдом Трампом та виступив із заявою, у якій розкритикував реакцію Європи на претензії США щодо Гренландії.

