Зеленський: До мого приїзду в Давос говорили лише про Гренландію, але ми перемкнули фокус на Україну

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до його приїзду на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі світові лідери були зосереджені на питанні Гренландії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Мій приїзд у Давос - з усією повагою, але питання було тільки [щодо] Гренландії. Але в нас повномасштабна війна. Ми все-таки перемкнули фокус знову на Україну, і всі говорять про нас", - зазначив Зеленський.

Що передувало?

56-й Всесвітній економічний форум стартував у Давосі 19 січня. 21 січня президент США Дональд Трамп, виступаючи на форумі, висловив сподівання на зустріч із Володимиром Зеленським.

Спочатку український президент залишився в Києві після чергової російської атаки, а згодом заявляв, що Україна буде представлена на форумі лише за умови, якщо формат Давосу забезпечить реальні результати для країни, наголосивши, що "нікому не потрібна пуста політика й розмови без результатів".

22 січня Зеленський прибув до Давосу, де зустрівся з Дональдом Трампом та виступив із заявою, у якій розкритикував реакцію Європи на претензії США щодо Гренландії.

Гренландія (227) Давос (277) Зеленський Володимир (27626)
+18
У Давосі була похмура ніч. Жодного проблиску світла і надії. І ось - зійшло Сонце приїхав Зєлєнскій! Аум!
23.01.2026 11:32 Відповісти
+16
Як би трамп не покликав, то це зелене не чмо не приїхало б в Давос.
Зеля вже дістав манію величі, гівно зелене.
23.01.2026 11:33 Відповісти
+16
ДО ТЕБЕ

- ми мали населення 45 млн
- мали народжуваність на 50% більше
- мали заводи і енергетику
- ціни В ДОЛАРІ були в 2 рази менші на все
- найбільшою проблемою було "піввареника" роздуто ТСН
- ресторани були повні в Києві в будь-який день і час - треба було бронювати
23.01.2026 11:34 Відповісти
Нагундосив всім так, що їм нічого не зоставалося робити.
23.01.2026 11:32 Відповісти
У Давосі була похмура ніч. Жодного проблиску світла і надії. І ось - зійшло Сонце приїхав Зєлєнскій! Аум!
23.01.2026 11:32 Відповісти
Нарциссизм піськограя зашкалює.
23.01.2026 11:59 Відповісти
Он забыл добавить: "Если б я в 2014 году был президентом, то этой войны бы не было".
23.01.2026 14:51 Відповісти
Як би трамп не покликав, то це зелене не чмо не приїхало б в Давос.
Зеля вже дістав манію величі, гівно зелене.
23.01.2026 11:33 Відповісти
Якби вави не було, то барани би його видумали
23.01.2026 13:33 Відповісти
ДО ТЕБЕ

- ми мали населення 45 млн
- мали народжуваність на 50% більше
- мали заводи і енергетику
- ціни В ДОЛАРІ були в 2 рази менші на все
- найбільшою проблемою було "піввареника" роздуто ТСН
- ресторани були повні в Києві в будь-який день і час - треба було бронювати
23.01.2026 11:34 Відповісти
Станом на 1 грудня 2019 року фактична кількість населення України, без урахування тимчасово окупованих територій (Крим та ОРДЛО), становила 37,29 млн осіб.
23.01.2026 11:40 Відповісти
🤥Віддали, Радіо? Бо не "всі вмерли б". І забув написати про шашлики "посєрєдінє" і нафту на крові
й...
23.01.2026 12:03 Відповісти
Ти ще забув написати що блазень віддав багато територій, поклав у землю тисячи військових своїми діями, молодь втекла, нарід ще бідніше став, країна руїна стала завдяки Володьки...
23.01.2026 12:04 Відповісти
Ти диви яка величина? Щоб робив світ якби українці у 2019 році не вибрали Голобородька?
Як на мене, то і не було б 24.02.2022 року повномасштабного вторгнення і звичайно не було б такого розвалу міжнародного права та розмови сьогодні про Україну.
23.01.2026 11:34 Відповісти
1000% ви праві
23.01.2026 13:01 Відповісти
але вся идилия закінчилася фразою ЧАС ВИСТУПУ ЗАКІНЧЕНО
23.01.2026 11:34 Відповісти
Покидаючи трибуну, верховний перемикач вигукував "Слава Мнє!!!" і потім ще довго щось гундосив собі під носа нерозбірливо.
23.01.2026 11:40 Відповісти
безвідносно Зеленого, але знову буде потужне "ні%%я".
Кожні пів-року цей цирк під назвою "мирний договір" гастролює
23.01.2026 11:36 Відповісти
Ну звістно як же без цього.....
"ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу!!! його племʼя - тримає світ."
6-палата Мосійчук
23.01.2026 11:36 Відповісти
Він не збрехав. Ключове слово - "говорили". І так буде до тотальної перемоги.
23.01.2026 11:37 Відповісти
який потужний перемикач фокусів. баканова тобі в міндіч
23.01.2026 11:41 Відповісти
Вова! Ты не прав! До выступления Мосейчучки на 1=1 никто и не знал про самого потужного керманыча современности. Только после просмотра мараХвона европейские лидеры захлопали, а Трамп прослезился1
23.01.2026 11:53 Відповісти
Як же ж ти, Володя, собою всіх дістав!
23.01.2026 12:01 Відповісти
🤮🤮🤮
23.01.2026 12:01 Відповісти
Ти- найпатужнійший лідар!
23.01.2026 12:02 Відповісти
Це і було головною метою, нагадати про свою "велич"?.)
23.01.2026 12:02 Відповісти
****** би він менше
23.01.2026 12:05 Відповісти
Перемкнули фокус нєпосредствєнно на фельдмаршала Зелемського.
23.01.2026 12:07 Відповісти
…Але ми перемкнули фокус на Україну своїми тупими і цинічними заявами.
23.01.2026 12:13 Відповісти
плагіат від тампона: зельонкін- як би мене не вибрали у 19 році, то вимикач би зламався. але, якби 73% зеідіотів тебе не вибрали, то й війни такої б не було.
23.01.2026 13:08 Відповісти
Ясний перець,без тебе як без Трампа, вже в світі нічого не відбувається.Ви два крутих поца!Трамп заказав Нобелівську премію,а що хочеш ти?Може звільнення від відповідальності?
Не вийде!
23.01.2026 13:23 Відповісти
Самопіар безтолквого ішака. Де зявляється це чмо, там завжди шкандаль. Чимось треба ж привернути до себе увагу.
23.01.2026 14:07 Відповісти
23.01.2026 14:25 Відповісти
Оооо, найвеличніша волохата звізда з'явилась! Всі в шоці!🤮
23.01.2026 15:25 Відповісти
Має таке право на критику ? А що сам зробив ?
23.01.2026 17:54 Відповісти
 
 