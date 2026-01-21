Зеленський зараз перебуває у Києві, - радник Литвин

Наразі президент Володимир Зеленський перебуває у Києві.

Про це сказав журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Зеленський у Києві

"Зараз президент в Києві",- сказав радник глави держави.

Зустріч Зеленського з Трампом у Давосі

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Давосі. На його думку, російський диктатор Путін хоче укласти мирну угоду.

Видання Axios із посиланням на українського чиновника повідомило, що президент України Володимир Зеленський планує у четвер, 22 січня, відвідати Давос (Швейцарія) для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

