Українська армія могла б стати основою Об’єднаних сил Європи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія могла б стати фундаментом Об’єднаних сил Європи, однак наразі Україна не може зосередитися на цьому через триваючу війну.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами Зеленського, всі розуміють, що Україна має найбільшу та найдосвідченішу армію в Європі, з реальним бойовим досвідом. Водночас реалізація ідеї Об’єднаних сил Європи потребує юридичних, бюрократичних і фінансових рішень, на які зараз немає часу.

Президент зазначив, що після завершення війни Україна могла б долучитися до такої структури, однак вже зараз Європа могла б підготувати фінансову базу для її створення.

Зеленський також наголосив на важливості збереження досвідчених військових у лавах армії. За його словами, для цього потрібна сильна фінансова підтримка, щоб заохочувати людей залишатися на службі та передавати свій досвід, знання й технології наступним поколінням військових.