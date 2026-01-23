Українська армія могла б стати основою Об’єднаних сил Європи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія могла б стати фундаментом Об’єднаних сил Європи, однак наразі Україна не може зосередитися на цьому через триваючу війну.
Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За словами Зеленського, всі розуміють, що Україна має найбільшу та найдосвідченішу армію в Європі, з реальним бойовим досвідом. Водночас реалізація ідеї Об’єднаних сил Європи потребує юридичних, бюрократичних і фінансових рішень, на які зараз немає часу.
Президент зазначив, що після завершення війни Україна могла б долучитися до такої структури, однак вже зараз Європа могла б підготувати фінансову базу для її створення.
Зеленський також наголосив на важливості збереження досвідчених військових у лавах армії. За його словами, для цього потрібна сильна фінансова підтримка, щоб заохочувати людей залишатися на службі та передавати свій досвід, знання й технології наступним поколінням військових.
П. С. Вона й буде але вже без тебе мородера та брехуна зеленого.
В такому випадку наші ТЦКшники могли б стати основою європейської бусифікації для Об'єднаних сил Європи
Або за великі гроші десь у гренландії додавати 5-у упряжку. Но не в якості "сталевого дикобразу" Європи
не могла б! Україна вже втратила армію ДВІЧІ за останні 4 роки! чи зЄлЄнскій думає, що українські солдати ростуть на деревах в лісі і за один сезон в літі можна легко назбирати на нову армію?