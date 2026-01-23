УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини Армія Європи
1 233 17

Українська армія могла б стати основою Об’єднаних сил Європи, - Зеленський

єс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія могла б стати фундаментом Об’єднаних сил Європи, однак наразі Україна не може зосередитися на цьому через триваючу війну.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Зеленського, всі розуміють, що Україна має найбільшу та найдосвідченішу армію в Європі, з реальним бойовим досвідом. Водночас реалізація ідеї Об’єднаних сил Європи потребує юридичних, бюрократичних і фінансових рішень, на які зараз немає часу.

Президент зазначив, що після завершення війни Україна могла б долучитися до такої структури, однак вже зараз Європа могла б підготувати фінансову базу для її створення.

Зеленський також наголосив на важливості збереження досвідчених військових у лавах армії. За його словами, для цього потрібна сильна фінансова підтримка, щоб заохочувати людей залишатися на службі та передавати свій досвід, знання й технології наступним поколінням військових.

Автор: 

армія (3715) Європа (2421) Зеленський Володимир (27626)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
23.01.2026 11:17
+6
Зеля як Наполеон вже переміг кацапстан. Тому плани у нього далекоглядні
показати весь коментар
23.01.2026 11:20
+5
Українська армія могла б стати основою Об'єднаних сил Європи

В такому випадку наші ТЦКшники могли б стати основою європейської бусифікації для Об'єднаних сил Європи
показати весь коментар
23.01.2026 11:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.01.2026 11:17
В армію Європи за кордон аж покотится 🐷
показати весь коментар
23.01.2026 11:25
Зеля як Наполеон вже переміг кацапстан. Тому плани у нього далекоглядні
показати весь коментар
23.01.2026 11:20
В своїй голові він війну особисто закінчив, а ви? Це буде безцінний матеріал для дослідження психологів майбутнього його мозку.
показати весь коментар
23.01.2026 11:35
Повернемось то цієї розмови відразу після "блекауту" на москів..... бо з брехунами об'єднуватись не дуже бажають у Європі.
П. С. Вона й буде але вже без тебе мородера та брехуна зеленого.
показати весь коментар
23.01.2026 11:21
показати весь коментар
23.01.2026 11:21 Відповісти
А чому ви не пишеш "МО України", адже ТЦК це не приватні організації ?
показати весь коментар
23.01.2026 14:50
З цієї найбільшої армії Европи мабуть до 15-20% війскових палко бажають бути "основою Об'єднаних сил Європи".

Або за великі гроші десь у гренландії додавати 5-у упряжку. Но не в якості "сталевого дикобразу" Європи
показати весь коментар
23.01.2026 11:23
А Зегевара Обьединенным Президентом. Сказочным.
показати весь коментар
23.01.2026 11:28
У ХІХ-му столітті кацапія булв технологічно відсталою країною, особливо на фоні буму у розвитку Англії, Німеччини і навіть Австро-Угорщини у Європі, Японії і Індії, яка була під управлінням Великої Британії і звичайно США. Кацапія ж торгувала тодішньою сировиною - пушниною, пшеницею (за рахулок України) і своєю армією, яку радо продавали яа Микола І, я якого ця торгівля стала піковою, так його послідовники і попередники. Озброєні застарілими гвинтівками і артилерією солдати мацковського царя тим не менше радо бралися європейськими монархами у оренду на всілякі військові акцвї, чи це війнушки, чи елементарне придушення визвольних рухів і революцій. Зєлєнскій про це знає? 🤔
показати весь коментар
23.01.2026 11:29
То він українських жінок пропонував іноземцям, тепер Українську Армію...
показати весь коментар
23.01.2026 11:30
Це про кого Зеленський, про одного чотирижди ухилянта від повісток? Про Юзіка, який втікаючи від правосуддя розвалив всі пропускні пункти на кордоні? Чи про міндичів, цукерманів, баканових та наумових? Здається це кодло може тільки торгувати багатствами країн і ніколи не воювати.
показати весь коментар
23.01.2026 11:37
"Українська армія могла б..."

не могла б! Україна вже втратила армію ДВІЧІ за останні 4 роки! чи зЄлЄнскій думає, що українські солдати ростуть на деревах в лісі і за один сезон в літі можна легко назбирати на нову армію?
показати весь коментар
23.01.2026 11:38
+5
показати весь коментар
23.01.2026 14:51 Відповісти
І це заявляє 4-х ухилянт !!!
показати весь коментар
23.01.2026 15:19
После этой войны армию с чистого листа строит придется. Самый профессиональный и мотивированный костяк, который сложился ещё со времён ато и в начале 22го ухайдокали в "контрнаступах". Сейчас там процентов 80 бусифицированых. Они разбегуться при первой же возможности. Или он мечтает что Европа будет мега зарплаты контрактникам чужой армии платить? Патужный фантазер.
показати весь коментар
23.01.2026 16:29
 
 