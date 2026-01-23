РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22508 посетителей онлайн
Новости Армия Европы
1 232 17

Украинская армия могла бы стать основой Объединенных сил Европы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия могла бы стать фундаментом Объединенных сил Европы, однако сейчас Украина не может сосредоточиться на этом из-за продолжающейся войны.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Зеленского, все понимают, что Украина имеет самую большую и опытную армию в Европе, с реальным боевым опытом. В то же время реализация идеи Объединенных сил Европы требует юридических, бюрократических и финансовых решений, на которые сейчас нет времени.

Президент отметил, что после завершения войны Украина могла бы присоединиться к такой структуре, однако уже сейчас Европа могла бы подготовить финансовую базу для ее создания.

Зеленский также подчеркнул важность сохранения опытных военных в рядах армии. По его словам, для этого нужна сильная финансовая поддержка, чтобы поощрять людей оставаться на службе и передавать свой опыт, знания и технологии следующим поколениям военных.

Автор: 

армия (8285) Европа (2370) Зеленский Владимир (24086)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
23.01.2026 11:17 Ответить
+6
Зеля як Наполеон вже переміг кацапстан. Тому плани у нього далекоглядні
показать весь комментарий
23.01.2026 11:20 Ответить
+5
Українська армія могла б стати основою Об'єднаних сил Європи

В такому випадку наші ТЦКшники могли б стати основою європейської бусифікації для Об'єднаних сил Європи
показать весь комментарий
23.01.2026 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.01.2026 11:17 Ответить
В армію Європи за кордон аж покотится 🐷
показать весь комментарий
23.01.2026 11:25 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 11:20 Ответить
В своїй голові він війну особисто закінчив, а ви? Це буде безцінний матеріал для дослідження психологів майбутнього його мозку.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:35 Ответить
Повернемось то цієї розмови відразу після "блекауту" на москів..... бо з брехунами об'єднуватись не дуже бажають у Європі.
П. С. Вона й буде але вже без тебе мородера та брехуна зеленого.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:21 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 11:21 Ответить
А чому ви не пишеш "МО України", адже ТЦК це не приватні організації ?
показать весь комментарий
23.01.2026 14:50 Ответить
З цієї найбільшої армії Европи мабуть до 15-20% війскових палко бажають бути "основою Об'єднаних сил Європи".

Або за великі гроші десь у гренландії додавати 5-у упряжку. Но не в якості "сталевого дикобразу" Європи
показать весь комментарий
23.01.2026 11:23 Ответить
А Зегевара Обьединенным Президентом. Сказочным.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:28 Ответить
У ХІХ-му столітті кацапія булв технологічно відсталою країною, особливо на фоні буму у розвитку Англії, Німеччини і навіть Австро-Угорщини у Європі, Японії і Індії, яка була під управлінням Великої Британії і звичайно США. Кацапія ж торгувала тодішньою сировиною - пушниною, пшеницею (за рахулок України) і своєю армією, яку радо продавали яа Микола І, я якого ця торгівля стала піковою, так його послідовники і попередники. Озброєні застарілими гвинтівками і артилерією солдати мацковського царя тим не менше радо бралися європейськими монархами у оренду на всілякі військові акцвї, чи це війнушки, чи елементарне придушення визвольних рухів і революцій. Зєлєнскій про це знає? 🤔
показать весь комментарий
23.01.2026 11:29 Ответить
То він українських жінок пропонував іноземцям, тепер Українську Армію...
показать весь комментарий
23.01.2026 11:30 Ответить
Це про кого Зеленський, про одного чотирижди ухилянта від повісток? Про Юзіка, який втікаючи від правосуддя розвалив всі пропускні пункти на кордоні? Чи про міндичів, цукерманів, баканових та наумових? Здається це кодло може тільки торгувати багатствами країн і ніколи не воювати.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:37 Ответить
"Українська армія могла б..."

не могла б! Україна вже втратила армію ДВІЧІ за останні 4 роки! чи зЄлЄнскій думає, що українські солдати ростуть на деревах в лісі і за один сезон в літі можна легко назбирати на нову армію?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:38 Ответить
+5
показать весь комментарий
23.01.2026 14:51 Ответить
І це заявляє 4-х ухилянт !!!
показать весь комментарий
23.01.2026 15:19 Ответить
После этой войны армию с чистого листа строит придется. Самый профессиональный и мотивированный костяк, который сложился ещё со времён ато и в начале 22го ухайдокали в "контрнаступах". Сейчас там процентов 80 бусифицированых. Они разбегуться при первой же возможности. Или он мечтает что Европа будет мега зарплаты контрактникам чужой армии платить? Патужный фантазер.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:29 Ответить
 
 