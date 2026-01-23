Украинская армия могла бы стать основой Объединенных сил Европы, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия могла бы стать фундаментом Объединенных сил Европы, однако сейчас Украина не может сосредоточиться на этом из-за продолжающейся войны.
Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам Зеленского, все понимают, что Украина имеет самую большую и опытную армию в Европе, с реальным боевым опытом. В то же время реализация идеи Объединенных сил Европы требует юридических, бюрократических и финансовых решений, на которые сейчас нет времени.
Президент отметил, что после завершения войны Украина могла бы присоединиться к такой структуре, однако уже сейчас Европа могла бы подготовить финансовую базу для ее создания.
Зеленский также подчеркнул важность сохранения опытных военных в рядах армии. По его словам, для этого нужна сильная финансовая поддержка, чтобы поощрять людей оставаться на службе и передавать свой опыт, знания и технологии следующим поколениям военных.
П. С. Вона й буде але вже без тебе мородера та брехуна зеленого.
В такому випадку наші ТЦКшники могли б стати основою європейської бусифікації для Об'єднаних сил Європи
Або за великі гроші десь у гренландії додавати 5-у упряжку. Но не в якості "сталевого дикобразу" Європи
не могла б! Україна вже втратила армію ДВІЧІ за останні 4 роки! чи зЄлЄнскій думає, що українські солдати ростуть на деревах в лісі і за один сезон в літі можна легко назбирати на нову армію?