Украинская армия могла бы стать основой Объединенных сил Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия могла бы стать фундаментом Объединенных сил Европы, однако сейчас Украина не может сосредоточиться на этом из-за продолжающейся войны.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Зеленского, все понимают, что Украина имеет самую большую и опытную армию в Европе, с реальным боевым опытом. В то же время реализация идеи Объединенных сил Европы требует юридических, бюрократических и финансовых решений, на которые сейчас нет времени.

Президент отметил, что после завершения войны Украина могла бы присоединиться к такой структуре, однако уже сейчас Европа могла бы подготовить финансовую базу для ее создания.

Зеленский также подчеркнул важность сохранения опытных военных в рядах армии. По его словам, для этого нужна сильная финансовая поддержка, чтобы поощрять людей оставаться на службе и передавать свой опыт, знания и технологии следующим поколениям военных.