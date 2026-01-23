Зеленский: До моего приезда в Давос говорили только о Гренландии, но мы переключили фокус на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до его приезда на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе мировые лидеры были сосредоточены на вопросе Гренландии.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Мой приезд в Давос - со всем уважением, но вопрос был только [о] Гренландии. Но у нас полномасштабная война. Мы все-таки переключили фокус снова на Украину, и все говорят о нас", - отметил Зеленский.

Что предшествовало?

56-й Всемирный экономический форум стартовал в Давосе 19 января. 21 января президент США Дональд Трамп, выступая на форуме, выразил надежду на встречу с Владимиром Зеленским.

Сначала украинский президент остался в Киеве после очередной российской атаки, а затем заявил, что Украина будет представлена на форуме только при условии, если формат Давоса обеспечит реальные результаты для страны, подчеркнув, что "никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов".

22 января Зеленский прибыл в Давос, где встретился с Дональдом Трампом и выступил с заявлением, в котором раскритиковал реакцию Европы на претензии США в отношении Гренландии.

