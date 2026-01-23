Зеленский: До моего приезда в Давос говорили только о Гренландии, но мы переключили фокус на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до его приезда на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе мировые лидеры были сосредоточены на вопросе Гренландии.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой наhromadske.
"Мой приезд в Давос - со всем уважением, но вопрос был только [о] Гренландии. Но у нас полномасштабная война. Мы все-таки переключили фокус снова на Украину, и все говорят о нас", - отметил Зеленский.
Что предшествовало?
56-й Всемирный экономический форум стартовал в Давосе 19 января. 21 января президент США Дональд Трамп, выступая на форуме, выразил надежду на встречу с Владимиром Зеленским.
Сначала украинский президент остался в Киеве после очередной российской атаки, а затем заявил, что Украина будет представлена на форуме только при условии, если формат Давоса обеспечит реальные результаты для страны, подчеркнув, что "никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов".
22 января Зеленский прибыл в Давос, где встретился с Дональдом Трампом и выступил с заявлением, в котором раскритиковал реакцию Европы на претензии США в отношении Гренландии.
Зеля вже дістав манію величі, гівно зелене.
- ми мали населення 45 млн
- мали народжуваність на 50% більше
- мали заводи і енергетику
- ціни В ДОЛАРІ були в 2 рази менші на все
- найбільшою проблемою було "піввареника" роздуто ТСН
- ресторани були повні в Києві в будь-який день і час - треба було бронювати
Як на мене, то і не було б 24.02.2022 року повномасштабного вторгнення і звичайно не було б такого розвалу міжнародного права та розмови сьогодні про Україну.
Кожні пів-року цей цирк під назвою "мирний договір" гастролює
"ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу!!! його племʼя - тримає світ."
6-палата Мосійчук
