Зеленский: До моего приезда в Давос говорили только о Гренландии, но мы переключили фокус на Украину

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до его приезда на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе мировые лидеры были сосредоточены на вопросе Гренландии.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой наhromadske.

"Мой приезд в Давос - со всем уважением, но вопрос был только [о] Гренландии. Но у нас полномасштабная война. Мы все-таки переключили фокус снова на Украину, и все говорят о нас", - отметил Зеленский.

Что предшествовало?

56-й Всемирный экономический форум стартовал в Давосе 19 января. 21 января президент США Дональд Трамп, выступая на форуме, выразил надежду на встречу с Владимиром Зеленским.

Сначала украинский президент остался в Киеве после очередной российской атаки, а затем заявил, что Украина будет представлена на форуме только при условии, если формат Давоса обеспечит реальные результаты для страны, подчеркнув, что "никому не нужна пустая политика и разговоры без результатов".

22 января Зеленский прибыл в Давос, где встретился с Дональдом Трампом и выступил с заявлением, в котором раскритиковал реакцию Европы на претензии США в отношении Гренландии.

Гренландия (220) Давос (417) Зеленский Владимир (24086)
Топ комментарии
+18
У Давосі була похмура ніч. Жодного проблиску світла і надії. І ось - зійшло Сонце приїхав Зєлєнскій! Аум!
показать весь комментарий
23.01.2026 11:32 Ответить
+16
Як би трамп не покликав, то це зелене не чмо не приїхало б в Давос.
Зеля вже дістав манію величі, гівно зелене.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:33 Ответить
+16
ДО ТЕБЕ

- ми мали населення 45 млн
- мали народжуваність на 50% більше
- мали заводи і енергетику
- ціни В ДОЛАРІ були в 2 рази менші на все
- найбільшою проблемою було "піввареника" роздуто ТСН
- ресторани були повні в Києві в будь-який день і час - треба було бронювати
показать весь комментарий
23.01.2026 11:34 Ответить
Нагундосив всім так, що їм нічого не зоставалося робити.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:32 Ответить
У Давосі була похмура ніч. Жодного проблиску світла і надії. І ось - зійшло Сонце приїхав Зєлєнскій! Аум!
показать весь комментарий
23.01.2026 11:32 Ответить
Нарциссизм піськограя зашкалює.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:59 Ответить
Он забыл добавить: "Если б я в 2014 году был президентом, то этой войны бы не было".
показать весь комментарий
23.01.2026 14:51 Ответить
Як би трамп не покликав, то це зелене не чмо не приїхало б в Давос.
Зеля вже дістав манію величі, гівно зелене.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:33 Ответить
Якби вави не було, то барани би його видумали
показать весь комментарий
23.01.2026 13:33 Ответить
ДО ТЕБЕ

- ми мали населення 45 млн
- мали народжуваність на 50% більше
- мали заводи і енергетику
- ціни В ДОЛАРІ були в 2 рази менші на все
- найбільшою проблемою було "піввареника" роздуто ТСН
- ресторани були повні в Києві в будь-який день і час - треба було бронювати
показать весь комментарий
23.01.2026 11:34 Ответить
Станом на 1 грудня 2019 року фактична кількість населення України, без урахування тимчасово окупованих територій (Крим та ОРДЛО), становила 37,29 млн осіб.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:40 Ответить
🤥Віддали, Радіо? Бо не "всі вмерли б". І забув написати про шашлики "посєрєдінє" і нафту на крові
й...
показать весь комментарий
23.01.2026 12:03 Ответить
Ти ще забув написати що блазень віддав багато територій, поклав у землю тисячи військових своїми діями, молодь втекла, нарід ще бідніше став, країна руїна стала завдяки Володьки...
показать весь комментарий
23.01.2026 12:04 Ответить
Ти диви яка величина? Щоб робив світ якби українці у 2019 році не вибрали Голобородька?
Як на мене, то і не було б 24.02.2022 року повномасштабного вторгнення і звичайно не було б такого розвалу міжнародного права та розмови сьогодні про Україну.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:34 Ответить
1000% ви праві
показать весь комментарий
23.01.2026 13:01 Ответить
але вся идилия закінчилася фразою ЧАС ВИСТУПУ ЗАКІНЧЕНО
показать весь комментарий
23.01.2026 11:34 Ответить
Покидаючи трибуну, верховний перемикач вигукував "Слава Мнє!!!" і потім ще довго щось гундосив собі під носа нерозбірливо.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:40 Ответить
безвідносно Зеленого, але знову буде потужне "ні%%я".
Кожні пів-року цей цирк під назвою "мирний договір" гастролює
показать весь комментарий
23.01.2026 11:36 Ответить
Ну звістно як же без цього.....
"ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу!!! його племʼя - тримає світ."
6-палата Мосійчук
показать весь комментарий
23.01.2026 11:36 Ответить
Він не збрехав. Ключове слово - "говорили". І так буде до тотальної перемоги.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:37 Ответить
який потужний перемикач фокусів. баканова тобі в міндіч
показать весь комментарий
23.01.2026 11:41 Ответить
Вова! Ты не прав! До выступления Мосейчучки на 1=1 никто и не знал про самого потужного керманыча современности. Только после просмотра мараХвона европейские лидеры захлопали, а Трамп прослезился1
показать весь комментарий
23.01.2026 11:53 Ответить
Як же ж ти, Володя, собою всіх дістав!
показать весь комментарий
23.01.2026 12:01 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
23.01.2026 12:01 Ответить
Ти- найпатужнійший лідар!
показать весь комментарий
23.01.2026 12:02 Ответить
Це і було головною метою, нагадати про свою "велич"?.)
показать весь комментарий
23.01.2026 12:02 Ответить
****** би він менше
показать весь комментарий
23.01.2026 12:05 Ответить
Перемкнули фокус нєпосредствєнно на фельдмаршала Зелемського.
показать весь комментарий
23.01.2026 12:07 Ответить
…Але ми перемкнули фокус на Україну своїми тупими і цинічними заявами.
показать весь комментарий
23.01.2026 12:13 Ответить
плагіат від тампона: зельонкін- як би мене не вибрали у 19 році, то вимикач би зламався. але, якби 73% зеідіотів тебе не вибрали, то й війни такої б не було.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:08 Ответить
Ясний перець,без тебе як без Трампа, вже в світі нічого не відбувається.Ви два крутих поца!Трамп заказав Нобелівську премію,а що хочеш ти?Може звільнення від відповідальності?
Не вийде!
показать весь комментарий
23.01.2026 13:23 Ответить
Самопіар безтолквого ішака. Де зявляється це чмо, там завжди шкандаль. Чимось треба ж привернути до себе увагу.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:07 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 14:25 Ответить
Оооо, найвеличніша волохата звізда з'явилась! Всі в шоці!🤮
показать весь комментарий
23.01.2026 15:25 Ответить
Має таке право на критику ? А що сам зробив ?
показать весь комментарий
23.01.2026 17:54 Ответить
 
 