ЄС надіслав в Україну 447 резервних генераторів на 3,7 млн євро, - Єврокомісія

Європейська комісія оголосила про розгортання 447 резервних генераторів на суму 3,7 млн євро зі стратегічних резервів ЄС для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб в Україні.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Генератори зі стратегічних резервів rescEU, розташованих у Польщі, будуть розподілені Міністерством розвитку громад і територій України у співпраці з Українським Червоним Хрестом серед найбільш постраждалих громад.

Ця поставка покликана задовольнити нагальні потреби та ґрунтується на постійній підтримці ЄС у сфері енергетичної стійкості України.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС направив в Україну майже 10 тисяч генераторів у рамках Механізму цивільного захисту (UCPM).

"Постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України навмисно позбавляють цивільне населення тепла, світла та основних послуг посеред суворої зими. Вони мають на меті зламати український дух. Але вони зазнають поразки. Європа реагує діями, а не словами. Нова партія генераторів уже в дорозі, додаючись до понад 9 500 генераторів, наданих ЄС", - сказала єврокомісарка з питань рівності, готовності та кризового управління Аджа Лябіб.

Цікаво, всі генератори дійшли на свої місця призначення?
23.01.2026 14:10 Відповісти
15 січня корупціонери вкрали з постачань електроенергії 2 млрд. гривень через змову на аукціонах.
23.01.2026 14:14 Відповісти
В той же степени, шо и все остальное. Феномен.
23.01.2026 14:16 Відповісти
23.01.2026 14:10 Відповісти
В той же степени, шо и все остальное. Феномен.
23.01.2026 14:16 Відповісти
Залежить від того, що вважати "місцем призначення".
23.01.2026 14:17 Відповісти
Так! Дійшли!
23.01.2026 14:18 Відповісти
23.01.2026 14:14 Відповісти
ДЛЯ УДАРУ ПО УКРАЇНІ 20 СІЧНЯ РОСІЯ ВИТРАТИЛА РІЧНИЙ БЮДЖЕТ ВЄЛІКОГО НОВГОРОДА - ГУР
23.01.2026 14:21 Відповісти
І шо?нам тепер від щастя всцатися чи шо?
23.01.2026 14:41 Відповісти
дякуємо ЄС
23.01.2026 14:47 Відповісти
https://t.me/zakrytazona/2573 нардеп «ЄС» Володимир Арʼєв: вони і після всіх викриттів продовжують красти!
Спробую максимально доступно пояснити, як тиждень тому фірми, близькі до Енергоатому витягнули з держави 2 мільярди гривень. Про це написав мій колега Ярослав Железняк, але перекладу на простішу мову.
Коли українцям в Європі збирають допомогу на закупівлю обладнання, що допоможе пережити масові відключення, відбувається змова. В ній взяли участь Кабінет міністрів, Державна компанія Енергоатом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в енергетиці (НКРЕКП) та «свої» приватні фірми.
НКРЕКП встановлює верхню межу для цін на електроенергію для ринку. Цю межу називають прайс-кеп. 14 січня комісія оголосила, що ця ціна залишається без змін.
Того ж дня - 14 січня - Енергоатом проводить швидкий аукціон і продає приватним компаніям 2100 мегават/годин електроенергії за ціною 7566 грн за мегават на 21-31 січня. Наче все ок, бо такі аукціони придумані для того, щоб виробник не міг продавати електроенергію через свої фірми-прокладки. Але від змов аукціони не захищають - за це вже настає кримінальна відповідальність і, наприклад в США, учасники такої схеми могли би отримати по 20 років у вʼязниці.
В чому ж полягає змова? В подальших діях. Наступного дня, 15 січня, уряд ухвалює постанову і рекомендує підвищити верхню граничну ціну електроенергії до 15000 за мегават. Ту саму, про яку за день до того говорили як про незмінну. Ясна річ, НКРЕКП одразу ж каже «Так точно!» і 16 січня піднімає цей прайс-кеп. Ціна електроенергії на ринку, одразу взлітає вдвічі і фірми, які купили на аукціоні за два дні до цього отримують на рівному місці майже 2 мільярди гривень прибутку! Яке несподіване «везіння», а?
Тобто, добре поінформовані «свої» приватні фірми знали про плани уряду, Енергоатому і НКРЕКП. Вони добряче заробили на електроенергії в той час, коли країна задихається від дефіциту електрики і, напевно ж, добре віддячили тим високопосадовцям, які замутили схему.
Тут роботи для Бюро економічної безпеки по самі вінця. А до нового міністра енергетики Шмигаля, при якому закрутилась ця схема, питання - знову не побачили схематоз прямо під носом? Щось таке дуже часто трапляється. Може сходити до окуліста, поміняти окуляри?
23.01.2026 15:00 Відповісти
Сьогодні корумпована шайка зелених ліквідаторів по іншому не може існувати. За 30 років антиукраїнські президенти-злодії наплодили стільки гнилих прокладок що не одна країна світу би не вижила. Ці негідники злодії, бандити, зрадники, шуліра, іновірці повинні сісти і сісти довічно за свої геноцидні дії.
23.01.2026 15:47 Відповісти
 
 