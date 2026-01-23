ЄС надіслав в Україну 447 резервних генераторів на 3,7 млн євро, - Єврокомісія

Європейська комісія оголосила про розгортання 447 резервних генераторів на суму 3,7 млн євро зі стратегічних резервів ЄС для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб в Україні.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Генератори зі стратегічних резервів rescEU, розташованих у Польщі, будуть розподілені Міністерством розвитку громад і територій України у співпраці з Українським Червоним Хрестом серед найбільш постраждалих громад.

Ця поставка покликана задовольнити нагальні потреби та ґрунтується на постійній підтримці ЄС у сфері енергетичної стійкості України.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС направив в Україну майже 10 тисяч генераторів у рамках Механізму цивільного захисту (UCPM).

"Постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України навмисно позбавляють цивільне населення тепла, світла та основних послуг посеред суворої зими. Вони мають на меті зламати український дух. Але вони зазнають поразки. Європа реагує діями, а не словами. Нова партія генераторів уже в дорозі, додаючись до понад 9 500 генераторів, наданих ЄС", - сказала єврокомісарка з питань рівності, готовності та кризового управління Аджа Лябіб.

