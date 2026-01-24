Свириденко провела селектор после ночной атаки: Оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально нарастили импорт

энергетика под ударом РФ

Сегодня, 24 января, правительство провело ежедневный селектор для координации действий по восстановлению энергосистемы после очередной российской атаки.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информируетЦензор.НЕТ.

Ночная атака

Она напомнила, что враг цинично, в частности с применением баллистики, атаковал Киев и область, Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. В Харькове более 30 человек ранены. В Киеве россияне снова прицельно били по гражданской инфраструктуре и энергетике. Одна женщина погибла. Еще два человека ранены.

"Спасатели, энергетики и коммунальщики непрерывно работают на местах для восстановления. Правительство делает все для того, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет и тепло. В частности, оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально возможно нарастили импорт, вводим новые альтернативные мощности", - уточнила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, есть новые отключения электроэнергии в Киеве и 3 областях, - Минэнерго

По ее словам, особое внимание - маломобильным людям. 

"Министерства и все службы работают для их поддержки. Не менее активными должны быть и власти на местах. Фокус также - на домах, в которых длительное время не восстанавливается теплоснабжение", - резюмирует Свириденко.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Читайте также: Атака РФ на Киев: было обесточено 335 тысяч абонентов, 162 тыс. уже снова с электричеством

+9
Оцій балаболці давно вже пора затулити рота! Нахера ни ото тараториш?
24.01.2026 14:28 Ответить
+9
Більшість працівників ремонтних бригад поняття не мали, як відновлювати обладнання, а от тепер вундербаба, по сєлєктару, всьо всєм абісніла....
СКА ТВАРІ БЛДЬ
24.01.2026 14:41 Ответить
+8
Свириденко провела селектор після нічної атаки: Оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально наростили імпорт

Як вам Свириденко в ролі кризового мененджера? Таке враження що випускники старшої групи дитячого садочка безпосередньо з пісочници перебралися в урядовий квартал на пагорбах Печерська...
24.01.2026 14:27 Ответить
Дуже була добра порада закрити рота всім і робити свою роботу мовчки.
24.01.2026 14:26 Ответить
24.01.2026 14:27 Ответить
24.01.2026 14:28 Ответить
Шо ви таке кажете?
Як це закрити рота?
Андрєю борісовічу очєнь нравітся рот стюардеси свириденки.
24.01.2026 15:27 Ответить
Некоторые предлагают закрыть рот. А шо она еще умеет, кроме этого?).
24.01.2026 14:36 Ответить
Ем..ну так сосна ж..робоча..є альтернативи

Давно пропонувала - ротяки зашити, руки відрубати. Бо ж в тєлєгє накатають, якщо просто роти зашити..
24.01.2026 14:52 Ответить
Ого, вона навіть в енергетиці і генераціі шарить, ну просто - вундєрвуменбаба
24.01.2026 14:37 Ответить
24.01.2026 14:41 Ответить
Потрібне енергетичне перемир'я, Україна наближається до гуманітарної катастрофи, - гендиректор ДТЕК Максим Тімченко для Reuters
24.01.2026 14:40 Ответить
Ахметовський холуй максік, за термінову капітуляцію, бо буржуї відмовляються ремонтувати приватний детек.
Тай ще купу альтернативних джерел шлють.
24.01.2026 15:31 Ответить
Ця головауряду мала би сказати, що робиться урядом, щоб ці удари і руйнації країні не завдавалися, де наше ППО і ПРО, мерзотнице???
А вона (з таким же як вона ************) тільки стоголосо констатують і фіксують як кацапи нас пи.дячать, скільки ракет і бпла скинули, скільки і чого зруйнували і вбили. І смакують як у цьому винні "партнери" (а партнерам то все до сраки: вже навіть перс (іранський високопосадовець) учора назвав Зеленського "безпорадним клоуном")
24.01.2026 14:42 Ответить
Оперативно, а треба Патужно!
24.01.2026 14:46 Ответить
Оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, "ЗЕЛЕНА ОПЕРАТИВНІСТЬ" МОЖЕ ЗАМОРОЗИТИ ВСЮ УКРАЇНУ
24.01.2026 15:34 Ответить
Свириденко провела селектор, це ні про що крім піару. Навіщо ці анонси смішних гастролів? Нам результати потрібні! Про них звітуйте, а не шоу рекламне влаштовуйте.

24.01.2026 16:52 Ответить
 
 