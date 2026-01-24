Свириденко провела селектор после ночной атаки: Оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально нарастили импорт

Сегодня, 24 января, правительство провело ежедневный селектор для координации действий по восстановлению энергосистемы после очередной российской атаки.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информируетЦензор.НЕТ.

Ночная атака

Она напомнила, что враг цинично, в частности с применением баллистики, атаковал Киев и область, Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. В Харькове более 30 человек ранены. В Киеве россияне снова прицельно били по гражданской инфраструктуре и энергетике. Одна женщина погибла. Еще два человека ранены.

"Спасатели, энергетики и коммунальщики непрерывно работают на местах для восстановления. Правительство делает все для того, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет и тепло. В частности, оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально возможно нарастили импорт, вводим новые альтернативные мощности", - уточнила Свириденко.

По ее словам, особое внимание - маломобильным людям.

"Министерства и все службы работают для их поддержки. Не менее активными должны быть и власти на местах. Фокус также - на домах, в которых длительное время не восстанавливается теплоснабжение", - резюмирует Свириденко.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

