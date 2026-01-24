Свириденко провела селектор после ночной атаки: Оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально нарастили импорт
Сегодня, 24 января, правительство провело ежедневный селектор для координации действий по восстановлению энергосистемы после очередной российской атаки.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информируетЦензор.НЕТ.
Ночная атака
Она напомнила, что враг цинично, в частности с применением баллистики, атаковал Киев и область, Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. В Харькове более 30 человек ранены. В Киеве россияне снова прицельно били по гражданской инфраструктуре и энергетике. Одна женщина погибла. Еще два человека ранены.
"Спасатели, энергетики и коммунальщики непрерывно работают на местах для восстановления. Правительство делает все для того, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет и тепло. В частности, оперативно восстанавливаем поврежденную генерацию, максимально возможно нарастили импорт, вводим новые альтернативные мощности", - уточнила Свириденко.
По ее словам, особое внимание - маломобильным людям.
"Министерства и все службы работают для их поддержки. Не менее активными должны быть и власти на местах. Фокус также - на домах, в которых длительное время не восстанавливается теплоснабжение", - резюмирует Свириденко.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
Як вам Свириденко в ролі кризового мененджера? Таке враження що випускники старшої групи дитячого садочка безпосередньо з пісочници перебралися в урядовий квартал на пагорбах Печерська...
Як це закрити рота?
Андрєю борісовічу очєнь нравітся рот стюардеси свириденки.
Давно пропонувала - ротяки зашити, руки відрубати. Бо ж в тєлєгє накатають, якщо просто роти зашити..
вуменбаба
СКА ТВАРІ БЛДЬ
Тай ще купу альтернативних джерел шлють.
А вона (з таким же як вона ************) тільки стоголосо констатують і фіксують як кацапи нас пи.дячать, скільки ракет і бпла скинули, скільки і чого зруйнували і вбили. І смакують як у цьому винні "партнери" (а партнерам то все до сраки: вже навіть перс (іранський високопосадовець) учора назвав Зеленського "безпорадним клоуном")