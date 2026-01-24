Свириденко провела селектор після нічної атаки: Оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально наростили імпорт
Сьогодні, 24 січня, уряд провів щоденний селектор для координації дій із відновлення енергосистеми після чергової російської атаки.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Нічна атака
Вона нагадала, що ворог цинічно, зокрема із застосуванням балістики, атакував Київ та область, Сумську, Чернігівську та Харківську області. У Харкові понад 30 людей поранені. У Києві росіяни знову прицільно били по цивільній інфраструктурі та енергетиці. Одна жінка загинула. Ще двоє людей поранені.
"Рятувальники, енергетики та комунальники безперервно працюють на місцях для відновлення. Уряд робить усе для того, щоб якнайшвидше повернути людям світло та тепло. Зокрема, оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально можливо наростили імпорт, вводимо нові альтернативні потужності", - уточнила Свириденко.
За її словами, особлива увага - маломобільним людям.
"Міністерства та всі служби працюють для їх підтримки. Не менш активною має бути і влада на місцях. Фокус також - на будинках, у яких тривалий час не відновлюється теплопостачання", - резюмує Свириденко.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
