Свириденко провела селектор після нічної атаки: Оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально наростили імпорт

енергетика під ударом рф

Сьогодні, 24 січня, уряд провів щоденний селектор для координації дій із відновлення енергосистеми після чергової російської атаки.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Нічна атака

Вона нагадала, що ворог цинічно, зокрема із застосуванням балістики, атакував Київ та область, Сумську, Чернігівську та Харківську області. У Харкові понад 30 людей поранені. У Києві росіяни знову прицільно били по цивільній інфраструктурі та енергетиці. Одна жінка загинула. Ще двоє людей поранені.

"Рятувальники, енергетики та комунальники безперервно працюють на місцях для відновлення. Уряд робить усе для того, щоб якнайшвидше повернути людям світло та тепло. Зокрема, оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, максимально можливо наростили імпорт, вводимо нові альтернативні потужності", - уточнила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях, - Міненерго

За її словами, особлива увага - маломобільним людям. 

"Міністерства та всі служби працюють для їх підтримки. Не менш активною має бути і влада на місцях. Фокус також - на будинках, у яких тривалий час не відновлюється теплопостачання", - резюмує Свириденко.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Також читайте: Атака РФ на Київ: було знеструмлено 335 тисяч абонентів, 162 тис. вже знову зі світлом

Топ коментарі
Оцій балаболці давно вже пора затулити рота! Нахера ни ото тараториш?
24.01.2026 14:28 Відповісти
Більшість працівників ремонтних бригад поняття не мали, як відновлювати обладнання, а от тепер вундербаба, по сєлєктару, всьо всєм абісніла....
СКА ТВАРІ БЛДЬ
24.01.2026 14:41 Відповісти
24.01.2026 14:27 Відповісти
Дуже була добра порада закрити рота всім і робити свою роботу мовчки.
24.01.2026 14:26 Відповісти
24.01.2026 14:27 Відповісти
Шо ви таке кажете?
Як це закрити рота?
Андрєю борісовічу очєнь нравітся рот стюардеси свириденки.
24.01.2026 15:27 Відповісти
Некоторые предлагают закрыть рот. А шо она еще умеет, кроме этого?).
24.01.2026 14:36 Відповісти
Ем..ну так сосна ж..робоча..є альтернативи

Давно пропонувала - ротяки зашити, руки відрубати. Бо ж в тєлєгє накатають, якщо просто роти зашити..
24.01.2026 14:52 Відповісти
Ого, вона навіть в енергетиці і генераціі шарить, ну просто - вундєрвуменбаба
24.01.2026 14:37 Відповісти
Потрібне енергетичне перемир'я, Україна наближається до гуманітарної катастрофи, - гендиректор ДТЕК Максим Тімченко для Reuters
24.01.2026 14:40 Відповісти
Ахметовський холуй максік, за термінову капітуляцію, бо буржуї відмовляються ремонтувати приватний детек.
Тай ще купу альтернативних джерел шлють.
24.01.2026 15:31 Відповісти
Ця головауряду мала би сказати, що робиться урядом, щоб ці удари і руйнації країні не завдавалися, де наше ППО і ПРО, мерзотнице???
А вона (з таким же як вона ************) тільки стоголосо констатують і фіксують як кацапи нас пи.дячать, скільки ракет і бпла скинули, скільки і чого зруйнували і вбили. І смакують як у цьому винні "партнери" (а партнерам то все до сраки: вже навіть перс (іранський високопосадовець) учора назвав Зеленського "безпорадним клоуном")
24.01.2026 14:42 Відповісти
Оперативно, а треба Патужно!
24.01.2026 14:46 Відповісти
Оперативно відновлюємо пошкоджену генерацію, "ЗЕЛЕНА ОПЕРАТИВНІСТЬ" МОЖЕ ЗАМОРОЗИТИ ВСЮ УКРАЇНУ
24.01.2026 15:34 Відповісти
Свириденко провела селектор, це ні про що крім піару. Навіщо ці анонси смішних гастролів? Нам результати потрібні! Про них звітуйте, а не шоу рекламне влаштовуйте.

24.01.2026 16:52 Відповісти
 
 