РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях, - Міненерго

Вночі 24 січня ворог завдавав масованого удару по енергетичній інфраструктурі країни, внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Де найскладніша ситуація?

Як зазначається, складна ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень. Також оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження.

"У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Також в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - уточнили в Міненерго.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Головна причина вимушених відключень - наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії сьогодні вночі.

Також Міненерго нагадує, що у зв’язку із постійними атаками Російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах.

Т.е. это Трамп с Европой виноваты, что гельминт Зеленского Галущенко заблокировал решение СНБО и помощь Запада в построении распределенной энергетики ради аферы с реакторами для достройки Хмельницкой АЭС? Или это Трамп с Европой похерили программу создания и развития собственного украинского ПВО? Или это Трамп с Европой виноваты что друзья Зеленского Миндич и Ко спи@дили деньги на строительстве защит энергообъектов? Это все точно Трамп с Европой?
24.01.2026 10:33 Відповісти
Як вам мірні перегавори, закінчення війни, відновлення і процвітання і 800 лярдів кожному в обидві руки? Як лохи останні повелись на казочки Тромба і *****
24.01.2026 10:16 Відповісти
патаму что восени були наростаючі скандальністю повідомлення про міндичгейт - розкрадання грошей на захист електрики

була причина, а зараз маємо наслідки правління-розкрадання ЗЄльоного кодла.

24.01.2026 10:32 Відповісти
шо ти мелеш?
хочеш сказати що ЗСУ не відбивала атаку кацапів сьогодні? ну типу ж сидимо за столом переговорів, повелись як лохи на казочки і не відбиваємо атаки. вірно?
24.01.2026 11:02 Відповісти
Не звертайте уваги. Він вже зібрався Арабські емірати бомбити. То невиліковне
24.01.2026 12:06 Відповісти
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля - Трампу -хлестакову світового масштабу, - и не терпиться "скромно" оголосити себе творцем ще одного миру?
24.01.2026 10:23 Відповісти
то якщо б не "наростаючі скандальністю повідомлення", зараз було б тепліше?🥶

і тепер у Зе два варіанти дій:
1) накласти санкції на павідомників (наприклад, зупинити вечірній гундос) ❌
2) перекрасити ЗЕ-кодло в інші кольори (якщо Вам так не подобається зелений)🍆

PS зупинити "розкрадання грошей на" - не пропонувати
24.01.2026 12:07 Відповісти
Так,це Трамп винуватий шо Міндіч і КО спі...ділі дєньгі.Бо Трамп їх дав і як тут бєдному єврєю устоять і нє спі...діть?
24.01.2026 10:53 Відповісти
Трамп нічого не давав.
24.01.2026 11:34 Відповісти
Очікуєте подяки з Кремля?
24.01.2026 10:45 Відповісти
Самий кращий захист для племені 73%- це портрет їх Вождя вишитий бісером. Як тільки ворог починає обстріли - виставляйте його на балкон, він нажене ракети і дрони. А коли холодно і немає світла - заносьте його в квартиру, він все освітить і дасть можливість зігріти думками серце і душу, що сотні мільярдів, викрадені міндічами з енергетики не дістануться ''баризі'', а правильним пацанам. Ви ж це зробили разом, чи ні?
24.01.2026 11:07 Відповісти
міндічь передає привіт всім з сонячного тель-авіва
24.01.2026 11:15 Відповісти
*****, знали куди бити, в факбрику "Рошен", загинула жінка працівниця ф-ки.
24.01.2026 11:15 Відповісти
 
 