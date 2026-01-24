РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях, - Міненерго

Вночі 24 січня ворог завдавав масованого удару по енергетичній інфраструктурі країни, внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Де найскладніша ситуація?

Як зазначається, складна ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень. Також оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження.

"У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Також в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - уточнили в Міненерго.

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Головна причина вимушених відключень - наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії сьогодні вночі.

Також Міненерго нагадує, що у зв’язку із постійними атаками Російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах.

