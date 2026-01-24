РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях, - Міненерго
Вночі 24 січня ворог завдавав масованого удару по енергетичній інфраструктурі країни, внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Києві та на Київщині, Чернігівщині і Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Де найскладніша ситуація?
Як зазначається, складна ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень. Також оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження.
"У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Також в кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - уточнили в Міненерго.
Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.
Головна причина вимушених відключень - наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії сьогодні вночі.
Також Міненерго нагадує, що у зв’язку із постійними атаками Російської федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах.
хочеш сказати що ЗСУ не відбивала атаку кацапів сьогодні? ну типу ж сидимо за столом переговорів, повелись як лохи на казочки і не відбиваємо атаки. вірно?
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.
Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,
Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................
І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...
Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля - Трампу -хлестакову світового масштабу, - и не терпиться "скромно" оголосити себе творцем ще одного миру?
була причина, а зараз маємо наслідки правління-розкрадання ЗЄльоного кодла.
