РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, есть новые отключения электроэнергии в Киеве и 3 областях, - Минэнерго
Ночью 24 января враг нанес массированный удар по энергетической инфраструктуре страны, в результате чего отключены потребители в Киеве и Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Где самая сложная ситуация?
Как отмечается, сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений. Также операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения.
"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Также в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - уточнили в Минэнерго.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.
Главная причина вынужденных отключений - последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии сегодня ночью.
Также Минэнерго напоминает, что в связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и громадах.
хочеш сказати що ЗСУ не відбивала атаку кацапів сьогодні? ну типу ж сидимо за столом переговорів, повелись як лохи на казочки і не відбиваємо атаки. вірно?
І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...
Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля - Трампу -хлестакову світового масштабу, - и не терпиться "скромно" оголосити себе творцем ще одного миру?
була причина, а зараз маємо наслідки правління-розкрадання ЗЄльоного кодла.
і тепер у Зе два варіанти дій:
1) накласти санкції на павідомників (наприклад, зупинити вечірній гундос) ❌
2) перекрасити ЗЕ-кодло в інші кольори (якщо Вам так не подобається зелений)🍆
PS зупинити "розкрадання грошей на" - не пропонувати