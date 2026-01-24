РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, есть новые отключения электроэнергии в Киеве и 3 областях, - Минэнерго

Ночью 24 января враг нанес массированный удар по энергетической инфраструктуре страны, в результате чего отключены потребители в Киеве и Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Где самая сложная ситуация?

Как отмечается, сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений. Также операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения.

"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Также в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - уточнили в Минэнерго.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Главная причина вынужденных отключений - последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии сегодня ночью.

Также Минэнерго напоминает, что в связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и громадах.

