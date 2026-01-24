РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21696 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
2 598 13

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, есть новые отключения электроэнергии в Киеве и 3 областях, - Минэнерго

Ночью 24 января враг нанес массированный удар по энергетической инфраструктуре страны, в результате чего отключены потребители в Киеве и Киевской, Черниговской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Где самая сложная ситуация?

Как отмечается, сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области действуют графики аварийных отключений. Также операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения.

"В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Также в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии", - уточнили в Минэнерго.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Главная причина вынужденных отключений - последствия массированной атаки на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии сегодня ночью.

Также Минэнерго напоминает, что в связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и громадах.

Автор: 

энергетика (3431) Минэнерго (578) отключение света (773)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Т.е. это Трамп с Европой виноваты, что гельминт Зеленского Галущенко заблокировал решение СНБО и помощь Запада в построении распределенной энергетики ради аферы с реакторами для достройки Хмельницкой АЭС? Или это Трамп с Европой похерили программу создания и развития собственного украинского ПВО? Или это Трамп с Европой виноваты что друзья Зеленского Миндич и Ко спи@дили деньги на строительстве защит энергообъектов? Это все точно Трамп с Европой?
показать весь комментарий
24.01.2026 10:33 Ответить
+6
Як вам мірні перегавори, закінчення війни, відновлення і процвітання і 800 лярдів кожному в обидві руки? Як лохи останні повелись на казочки Тромба і *****
показать весь комментарий
24.01.2026 10:16 Ответить
+5
патаму что восени були наростаючі скандальністю повідомлення про міндичгейт - розкрадання грошей на захист електрики

була причина, а зараз маємо наслідки правління-розкрадання ЗЄльоного кодла.

.
показать весь комментарий
24.01.2026 10:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо ти мелеш?
хочеш сказати що ЗСУ не відбивала атаку кацапів сьогодні? ну типу ж сидимо за столом переговорів, повелись як лохи на казочки і не відбиваємо атаки. вірно?
показать весь комментарий
24.01.2026 11:02 Ответить
Не звертайте уваги. Він вже зібрався Арабські емірати бомбити. То невиліковне
показать весь комментарий
24.01.2026 12:06 Ответить
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ УКРАИНЬІ к миру на условиях Кремля - Трампу -хлестакову світового масштабу, - и не терпиться "скромно" оголосити себе творцем ще одного миру?
показать весь комментарий
24.01.2026 10:23 Ответить
то якщо б не "наростаючі скандальністю повідомлення", зараз було б тепліше?🥶

і тепер у Зе два варіанти дій:
1) накласти санкції на павідомників (наприклад, зупинити вечірній гундос) ❌
2) перекрасити ЗЕ-кодло в інші кольори (якщо Вам так не подобається зелений)🍆

PS зупинити "розкрадання грошей на" - не пропонувати
показать весь комментарий
24.01.2026 12:07 Ответить
Так,це Трамп винуватий шо Міндіч і КО спі...ділі дєньгі.Бо Трамп їх дав і як тут бєдному єврєю устоять і нє спі...діть?
показать весь комментарий
24.01.2026 10:53 Ответить
Трамп нічого не давав.
показать весь комментарий
24.01.2026 11:34 Ответить
Очікуєте подяки з Кремля?
показать весь комментарий
24.01.2026 10:45 Ответить
Самий кращий захист для племені 73%- це портрет їх Вождя вишитий бісером. Як тільки ворог починає обстріли - виставляйте його на балкон, він нажене ракети і дрони. А коли холодно і немає світла - заносьте його в квартиру, він все освітить і дасть можливість зігріти думками серце і душу, що сотні мільярдів, викрадені міндічами з енергетики не дістануться ''баризі'', а правильним пацанам. Ви ж це зробили разом, чи ні?
показать весь комментарий
24.01.2026 11:07 Ответить
міндічь передає привіт всім з сонячного тель-авіва
показать весь комментарий
24.01.2026 11:15 Ответить
*****, знали куди бити, в факбрику "Рошен", загинула жінка працівниця ф-ки.
показать весь комментарий
24.01.2026 12:13 Ответить
 
 