Надходження в Україну 447 генераторів від Євросоюзу очікується протягом тижня, - Кулеба

Протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Йдеться про 445 генераторів малої потужності та 2 генератори великої потужності. Загальна вартість допомоги – 3.7 млн євро. Очікуємо надходження в Україну вже протягом тижня", - зазначив міністр.

Зазначається, що це важлива підтримка для безперебійної роботи шкіл, лікарень, соціальних закладів, укриттів і пунктів обігріву, а також котелень, водозаборів, очисних споруд і артезіанських свердловин.

Куди спрямують допомогу?

Генератори, що спрямовуються до Києва, забезпечать потреби критичної інфраструктури столиці.

Загалом допомогу отримають і Київська область, а також Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська та Миколаївська області.

Поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України.

"Вдячний партнерам за цю підтримку. Вона посилює стійкість громад і країни загалом – і має дуже конкретний, відчутний результат для людей", - додав Кулеба.

