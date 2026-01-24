Надходження в Україну 447 генераторів від Євросоюзу очікується протягом тижня, - Кулеба
Протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.
Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Йдеться про 445 генераторів малої потужності та 2 генератори великої потужності. Загальна вартість допомоги – 3.7 млн євро. Очікуємо надходження в Україну вже протягом тижня", - зазначив міністр.
Зазначається, що це важлива підтримка для безперебійної роботи шкіл, лікарень, соціальних закладів, укриттів і пунктів обігріву, а також котелень, водозаборів, очисних споруд і артезіанських свердловин.
Куди спрямують допомогу?
Генератори, що спрямовуються до Києва, забезпечать потреби критичної інфраструктури столиці.
Загалом допомогу отримають і Київська область, а також Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська та Миколаївська області.
Поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України.
"Вдячний партнерам за цю підтримку. Вона посилює стійкість громад і країни загалом – і має дуже конкретний, відчутний результат для людей", - додав Кулеба.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія оголосила про розгортання 447 резервних генераторів на суму 3,7 млн євро зі стратегічних резервів ЄС для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб в Україні.
- Європейський Союз мобілізує частину фінансування цивільної допомоги, передбаченої кредитом у розмірі 90 мільярдів євро, для підтримки енергетичної системи України.
Джерело: https://censor.net/n3597062
Якщо ЄС все фінансує і все ремонтує , навіть соц.виплати то ЄС просто повино вже ввести завнішнє керування!! Бо міл'ярди розтирюються, через це гинуть люди