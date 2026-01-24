1 435 14

Надходження в Україну 447 генераторів від Євросоюзу очікується протягом тижня, - Кулеба

Протягом тижня в Україну надійдуть 447 генераторів, які передає Європейський Союз для громад по всій країні, з фокусом на прифронтові регіони.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Йдеться про 445 генераторів малої потужності та 2 генератори великої потужності. Загальна вартість допомоги – 3.7 млн євро. Очікуємо надходження в Україну вже протягом тижня", - зазначив міністр.

Зазначається, що це важлива підтримка для безперебійної роботи шкіл, лікарень, соціальних закладів, укриттів і пунктів обігріву, а також котелень, водозаборів, очисних споруд і артезіанських свердловин.

Куди спрямують допомогу?

Генератори, що спрямовуються до Києва, забезпечать потреби критичної інфраструктури столиці.

Загалом допомогу отримають і Київська область, а також Донецька, Запорізька, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Одеська, Сумська та Миколаївська області.

Поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісії (ERCC) з резервів rescEU у співпраці з Червоним Хрестом України.

"Вдячний партнерам за цю підтримку. Вона посилює стійкість громад і країни загалом – і має дуже конкретний, відчутний результат для людей", - додав Кулеба.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Європейська комісія оголосила про розгортання 447 резервних генераторів на суму 3,7 млн євро зі стратегічних резервів ЄС для відновлення електропостачання лікарень, притулків та критично важливих служб в Україні.
  • Європейський Союз мобілізує частину фінансування цивільної допомоги, передбаченої кредитом у розмірі 90 мільярдів євро, для підтримки енергетичної системи України.

Скажи ще дату точно та жд станцію,щоб москалі по ешелону чи дорозі в'їбал²(
24.01.2026 14:41 Відповісти
Якби тільки лічинки підарів Міндіча і Бубочки ті генератори не направили в Кончу-Заспу як запасні... З цих сук станеться!
24.01.2026 14:44 Відповісти
Через вас жаднюг у еліти басейни охолонуть....
24.01.2026 16:01 Відповісти
не хвилюйтеся, шановний, все буде. просто ці генератори ще не доїхали до тих, хто їх буде розподіляти
25.01.2026 10:27 Відповісти
Еще пару-тройку пламенных речей феномена и будет х, завернутый в бумагу, а не генераторы от ЕС.
24.01.2026 14:48 Відповісти
ще про вібратори жінка братели не додала,що тепер їх можна заряджати від генераторів,та грітись?
24.01.2026 15:21 Відповісти
Загальна вартість допомоги - 3.7 млн євро

А двушка на москву за 2 рази перекриває все!
Це вже не ганьба а Ганьбище
24.01.2026 15:33 Відповісти
Держава замовляє рекламу та піар: цього тижня оголосили тендери на понад 8 мільйонів, ‒ Prozorro
Джерело: https://censor.net/n3597062
24.01.2026 15:51 Відповісти
Закрийте свої пельки, народ має відчувати по факту, що вони є і вже працює. Все інше балтологія яка всіх вже дістала!!!
24.01.2026 16:34 Відповісти
Ці, на жаль, на OLX складно виставити. Правда, Зельоні?
24.01.2026 16:50 Відповісти
Із тих 447 генераторів, більше половини роз'їдуться по "непростих людях" і ресторанах.
24.01.2026 17:11 Відповісти
Не забудьте за растаможку взять,25 процентов пдв,48 процентов акциз,97 процентов стоимость оформления платков и 117 процентов таможне за незадержку на посту.
24.01.2026 20:11 Відповісти
Навіщо цей кібуц-уряд ??
Якщо ЄС все фінансує і все ремонтує , навіть соц.виплати то ЄС просто повино вже ввести завнішнє керування!! Бо міл'ярди розтирюються, через це гинуть люди
24.01.2026 20:38 Відповісти
 
 