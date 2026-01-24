УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9926 відвідувачів онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ Допомога Україні від Європи Підтримка енергетики України
3 434 28

ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту 90 млрд євро на підтримку енергосистеми України

енергетичний об'єкт в Одесі після обстрілу

Франція та партнери G7+ залишаються повністю відданими підтримці України та пошуку справедливого і тривалого миру на основі надійних гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті посольства Франції в Україні за підсумками координаційної зустрічі G7+ з питань енергетики, до складу якої входять країни G7, Європейський Союз та 14 країн: Болгарія, Корея, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Польща, Чехія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Європейський Союз мобілізує частину фінансування цивільної допомоги, передбаченої кредитом у розмірі 90 мільярдів євро, для підтримки енергетичної системи України. Сполучені Штати виділять понад 400 мільйонів доларів на енергетичну та гуманітарну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зустріч була організована на прохання України з метою посилення надзвичайної підтримки її енергетичної системи після посилення Росією своїх ударів.

Також читайте: ЄС надіслав в Україну 447 резервних генераторів на 3,7 млн євро, - Єврокомісія

"Націлюючись на енергетичну систему, ці удари позбавляють українське населення електроенергії, води та опалення в умовах особливо сильної хвилі холодів, навмисно прагнучи спровокувати гуманітарну кризу. Цинізм цих ударів і серйозність гуманітарних збитків, яких вони завдають населенню, свідчать про повну відсутність у Росії бажання вести добросовісні переговори про врегулювання війни", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що участь у засіданні взяли Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, перший Віцепрем’єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль, Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга а також багато інших партнерів.

Також читайте: Путін має певні успіхи у боротьбі за заморожені активи РФ у Європі, - Зеленський

Допомога від Франції

Зазначається, що Франція протягом найближчих тижнів поставить понад 100 генераторів, у тому числі сонячних, що забезпечить додаткові 13 МВт децентралізованої енергогенеруючої потужності. Ці генератори дозволять забезпечити електроенергією багато українських домогосподарств і допоможуть їм пережити зиму.

Внески всіх партнерів – учасників зустрічі становлять кілька сотень мільйонів євро додаткового фінансування до 2026 року, спрямованого на енергетичний сектор України, а також численні пожертви обладнання в натуральній формі, які зараз доставляються в Україну.

Також читайте: Європарламент підтримав термінову процедуру для позики Україні на 90 млрд євро

Що передувало?

Автор: 

Франція (3306) енергетика (3744) Євросоюз (14993)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
допомога в кредит, це сильно, це круто. але це не допомога!
з таким же успіхом я можу взяти кредит в банку на купівлю чогось, і буду казати що банк мені допомагає.
показати весь коментар
24.01.2026 14:35 Відповісти
+2
ахмет , на халяву прибарахлиться за рахунок європейських грошенят ,та щей здере вартість допомоги із українців на тарифах за електроенергію
показати весь коментар
24.01.2026 15:40 Відповісти
+2
Зарплати тоді порівнювати потрібно.
показати весь коментар
24.01.2026 18:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
ти в якійсь іншій галактиці живеш і звідти пишеш? мабуть кожна собака в Україні вже знає що той кредит іде під заставу кацапських заморожених активів.
показати весь коментар
24.01.2026 14:43 Відповісти
так, в іншій галактиці живу, і бачу звідси, що кацапськими грошима цей кредит гаситись не буде. готуй гаманець.
показати весь коментар
24.01.2026 14:47 Відповісти
Вже готую, дрібними купюрами. Залишились ще знайти десь підписи України за той кредит. На зворотному боці будапештського папірця не шукав?
показати весь коментар
24.01.2026 14:56 Відповісти
тобі покажуть, коли тебе і твоїх дітей на органи продавати будуть за борги
показати весь коментар
24.01.2026 15:46 Відповісти
Я не хочу на органи, можна краще в зообордель? У вас же була така методичка, пошукай в архівах, або в куратора запитайся - він має знати.
показати весь коментар
24.01.2026 17:42 Відповісти
просто плати вчасно відсотки з боргів.
показати весь коментар
24.01.2026 17:47 Відповісти
спершу покажи мені папірець де саме я комусь заборгував хоч євроцент із тих 90 млрд
показати весь коментар
24.01.2026 18:12 Відповісти
ти громадянин України?
показати весь коментар
24.01.2026 18:14 Відповісти
Как и помощь в восстановлении энергетики оплачивали повышением тарифов?) Готовьтесь, с весны, максимум с лета киловат ещё раза в полтора дороже будет.
показати весь коментар
24.01.2026 16:05 Відповісти
В нас і так один з найдешевших тарифів в Європі навіть попри обстріли.
показати весь коментар
24.01.2026 17:43 Відповісти
не звизди. якщо подивитись відсоток прибутку з проданого кіловата, то у нас цей відсоток найвищий. простими словами, ахметка вкладає гривню, а отримує чотири гривні.
показати весь коментар
24.01.2026 17:50 Відповісти
це антинаукова хвантастика. якби в ахмєтки були раби які крутят педалі то я б ще повірив. Але оскільки ціна на паливо в нас ніяк не нижча за Європку + постійні пошкодження то і ціна на електрику відповідна
показати весь коментар
24.01.2026 18:09 Відповісти
яке "паливо"? звідки береться це "паливо"?

прикинь, робітникам ахметки платять набагато менше чим в європі.
показати весь коментар
24.01.2026 18:16 Відповісти
Ну давай подумаємо, шахт Донбасу в нас майже не залишилось...
показати весь коментар
24.01.2026 19:42 Відповісти
І? Так і теплоелектростанцій, які працюють на вугіллі з Донбасу теж не лишилось
показати весь коментар
24.01.2026 19:54 Відповісти
Ну то звідку в нас дешеве паливо? Навіть АЕС тепер американським заправляємо.
показати весь коментар
24.01.2026 20:04 Відповісти
мужик, ти ніхрена не знаш про нашу енергетику, звідки береться вугілля для тес, звідки везуть уран для аес, але ти щось там звиздякаєш про найнижчі тарифи.
тарифи не такі вже й найнижчі, і це обумовлено собівартістю генерації електроенергії.
показати весь коментар
24.01.2026 20:10 Відповісти
уран блдь )) ну розкажи звідки береться, раз такий розумний, я послухаю. і про собівартість тоді покумекаєм.
Ти ж до речі пам'ятаєш що в нас роздільний тариф для населення і бізнесу за що нас періодично шпиняють чи теж будеш з розумним виглядом щоки надимати?
показати весь коментар
24.01.2026 20:13 Відповісти
мужик, у нас з 19 року здається, не розголошують собівартість ел.енергії. але приблизно її можна порахувати. але для цього тобі треба хоча б трохи бути в темі, а ти в енергетиці дурак дураком.
а дурака вчити - тільки портити.
показати весь коментар
24.01.2026 20:58 Відповісти
Влада все приховує, але тебе не наїбеш, бо ти знаєш секретний метод підрахунку собівартості, який не привертає увагу санітарів.
Я тебе почув.
показати весь коментар
24.01.2026 21:00 Відповісти
та ні, я просто інженер енергетик по освіті, з великим стажем. а ти?
показати весь коментар
24.01.2026 21:01 Відповісти
а я математик. до речі 2+2=5 в Україні, ти не знав? )) але якщо серйозно, то хотілося б хоч якихось притомних аргументів
показати весь коментар
24.01.2026 22:51 Відповісти
а що тобі в урані не сподобалось? думаєш, що аес на коров'ячому гімні працюють?
показати весь коментар
24.01.2026 21:00 Відповісти
Зарплати тоді порівнювати потрібно.
показати весь коментар
24.01.2026 18:04 Відповісти
чому зеленим манагерам?
чому не населенню напряму?
показати весь коментар
24.01.2026 15:01 Відповісти
ахмет , на халяву прибарахлиться за рахунок європейських грошенят ,та щей здере вартість допомоги із українців на тарифах за електроенергію
показати весь коментар
24.01.2026 15:40 Відповісти
 
 