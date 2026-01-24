ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту 90 млрд євро на підтримку енергосистеми України
Франція та партнери G7+ залишаються повністю відданими підтримці України та пошуку справедливого і тривалого миру на основі надійних гарантій безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті посольства Франції в Україні за підсумками координаційної зустрічі G7+ з питань енергетики, до складу якої входять країни G7, Європейський Союз та 14 країн: Болгарія, Корея, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Польща, Чехія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна.
Підтримка енергетики
"Європейський Союз мобілізує частину фінансування цивільної допомоги, передбаченої кредитом у розмірі 90 мільярдів євро, для підтримки енергетичної системи України. Сполучені Штати виділять понад 400 мільйонів доларів на енергетичну та гуманітарну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зустріч була організована на прохання України з метою посилення надзвичайної підтримки її енергетичної системи після посилення Росією своїх ударів.
"Націлюючись на енергетичну систему, ці удари позбавляють українське населення електроенергії, води та опалення в умовах особливо сильної хвилі холодів, навмисно прагнучи спровокувати гуманітарну кризу. Цинізм цих ударів і серйозність гуманітарних збитків, яких вони завдають населенню, свідчать про повну відсутність у Росії бажання вести добросовісні переговори про врегулювання війни", - наголошується в повідомленні.
Повідомляється, що участь у засіданні взяли Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, перший Віцепрем’єр-міністр – Міністр енергетики України Денис Шмигаль, Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга а також багато інших партнерів.
Допомога від Франції
Зазначається, що Франція протягом найближчих тижнів поставить понад 100 генераторів, у тому числі сонячних, що забезпечить додаткові 13 МВт децентралізованої енергогенеруючої потужності. Ці генератори дозволять забезпечити електроенергією багато українських домогосподарств і допоможуть їм пережити зиму.
Внески всіх партнерів – учасників зустрічі становлять кілька сотень мільйонів євро додаткового фінансування до 2026 року, спрямованого на енергетичний сектор України, а також численні пожертви обладнання в натуральній формі, які зараз доставляються в Україну.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
- 21 січня Європейський парламент підтримав пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати розширене співробітництво для заснування кредиту для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з таким же успіхом я можу взяти кредит в банку на купівлю чогось, і буду казати що банк мені допомагає.
