Європарламент схвалив 90 млрд євро кредит для України на 2026-2027 роки
Європейський парламент підтримав пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати розширене співробітництво для заснування кредиту для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.
Рішення Європарламенту дає дозвіл на заснування кредиту для України в рамках розширеної співпраці та вступить в силу після формального затвердження Радою ЄС.
У тексті ухваленого документа зазначено, що виділення фінансової допомоги має відбутися не пізніше другого кварталу 2026 року. Кредит на 90 млрд євро буде наданий на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету Союзу.
Водночас уточнюється, що мобілізація ресурсів бюджету ЄС як гарантії кредиту не вплине на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини.
Обґрунтовуючи рішення, Європарламент зазначає, що фінансова допомога Україні пом’якшує наслідки агресії Росії для безпеки та економіки ЄС. Поразка України збільшила б ризик агресії проти держав-членів Союзу або сусідніх країн, а також мала б серйозні прямі й непрямі економічні наслідки для ЄС.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
А віддавати їх чим?