Європарламент схвалив 90 млрд євро кредит для України на 2026-2027 роки

Європейський парламент підтримав пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати розширене співробітництво для заснування кредиту для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Рішення Європарламенту дає дозвіл на заснування кредиту для України в рамках розширеної співпраці та вступить в силу після формального затвердження Радою ЄС.

У тексті ухваленого документа зазначено, що виділення фінансової допомоги має відбутися не пізніше другого кварталу 2026 року. Кредит на 90 млрд євро буде наданий на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету Союзу.

Водночас уточнюється, що мобілізація ресурсів бюджету ЄС як гарантії кредиту не вплине на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини.

Обґрунтовуючи рішення, Європарламент зазначає, що фінансова допомога Україні пом’якшує наслідки агресії Росії для безпеки та економіки ЄС. Поразка України збільшила б ризик агресії проти держав-членів Союзу або сусідніх країн, а також мала б серйозні прямі й непрямі економічні наслідки для ЄС.

Це таки перемога.
21.01.2026 14:25 Відповісти
21.01.2026 14:26 Відповісти
ну, нарешті!
відбій надзвичайному стану!
скільки тієї зими залишилось!
шмигаль розпускай свій штаб! гроші можеш залишити собі!
дебілка свириденка, терміново підпиши тут, тут і отут.
ми самі заповнимо!
21.01.2026 14:29 Відповісти
Зелупа,дзвони Міндічу в Ізраіль-нехай повертається зі своїм "шлагбаумом" в Україну.Тут "роботка" на 90 ярдів намічається.
21.01.2026 14:33 Відповісти
Перемога стала на крок ближчою. Чи на шаг.
21.01.2026 14:36 Відповісти
"Шаги" то для холопів.
21.01.2026 14:57 Відповісти
Схвалення є; але є питання, коли буде виділення і в якому об'ємі (бо там є обмеження в залежності від проведення реформ в Україні).
21.01.2026 14:39 Відповісти
Кредит і під які відсотки?
А віддавати їх чим?
21.01.2026 14:42 Відповісти
О Боже! Отелилися нарешті! Крапля у морі, але най буде....
21.01.2026 15:11 Відповісти
 
 