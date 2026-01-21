Европарламент одобрил 90 млрд евро кредита для Украины на 2026-2027 годы

Европейский парламент поддержал предложение о решении Совета ЕС, которое позволяет активировать расширенное сотрудничество для учреждения кредита для Украины (Loan for Ukraine) на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Решение Европарламента дает разрешение на учреждение кредита для Украины в рамках расширенного сотрудничества и вступит в силу после формального утверждения Советом ЕС.

В тексте принятого документа указано, что выделение финансовой помощи должно состояться не позднее второго квартала 2026 года. Кредит на 90 млрд евро будет предоставлен на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета Союза.

В то же время уточняется, что мобилизация ресурсов бюджета ЕС в качестве гарантии кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии.

Обосновывая решение, Европарламент отмечает, что финансовая помощь Украине смягчает последствия агрессии России для безопасности и экономики ЕС. Поражение Украины увеличил бы риск агрессии против государств-членов Союза или соседних стран, а также имел бы серьезные прямые и косвенные экономические последствия для ЕС.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

