1 380 9

Европарламент одобрил 90 млрд евро кредита для Украины на 2026-2027 годы

Европейский парламент поддержал предложение о решении Совета ЕС, которое позволяет активировать расширенное сотрудничество для учреждения кредита для Украины (Loan for Ukraine) на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

Решение Европарламента дает разрешение на учреждение кредита для Украины в рамках расширенного сотрудничества и вступит в силу после формального утверждения Советом ЕС.

В тексте принятого документа указано, что выделение финансовой помощи должно состояться не позднее второго квартала 2026 года. Кредит на 90 млрд евро будет предоставлен на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа может согласиться на передачу Гренландии Штатам, чтобы успокоить Белый дом, - Bloomberg

В то же время уточняется, что мобилизация ресурсов бюджета ЕС в качестве гарантии кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии.

Обосновывая решение, Европарламент отмечает, что финансовая помощь Украине смягчает последствия агрессии России для безопасности и экономики ЕС. Поражение Украины увеличил бы риск агрессии против государств-членов Союза или соседних стран, а также имел бы серьезные прямые и косвенные экономические последствия для ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия поддержала Францию в применении "торговой базуки" ЕС против США, - Politico

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство стран ЕС отказались от участия в "Совете мира" Трампа, - FT

Це таки перемога.
21.01.2026 14:25 Ответить
21.01.2026 14:26 Ответить
ну, нарешті!
відбій надзвичайному стану!
скільки тієї зими залишилось!
шмигаль розпускай свій штаб! гроші можеш залишити собі!
дебілка свириденка, терміново підпиши тут, тут і отут.
ми самі заповнимо!
21.01.2026 14:29 Ответить
Зелупа,дзвони Міндічу в Ізраіль-нехай повертається зі своїм "шлагбаумом" в Україну.Тут "роботка" на 90 ярдів намічається.
21.01.2026 14:33 Ответить
Перемога стала на крок ближчою. Чи на шаг.
21.01.2026 14:36 Ответить
"Шаги" то для холопів.
21.01.2026 14:57 Ответить
Схвалення є; але є питання, коли буде виділення і в якому об'ємі (бо там є обмеження в залежності від проведення реформ в Україні).
21.01.2026 14:39 Ответить
Кредит і під які відсотки?
А віддавати їх чим?
21.01.2026 14:42 Ответить
О Боже! Отелилися нарешті! Крапля у морі, але най буде....
21.01.2026 15:11 Ответить
 
 