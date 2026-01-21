Германия поддержала Францию в отношении применения "торговой базуки" ЕС против США, - Politico

Германия присоединилась к Франции и намерена призвать Еврокомиссию рассмотреть возможность применения мощных торговых инструментов против США на чрезвычайном саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Активизация позиции Германии происходит на фоне обострения риторики президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, что побудило ключевые европейские столицы говорить о готовности ко всем возможным сценариям. Дипломаты отмечают, что поддержка идеи более решительного ответа в ЕС достаточно широка.

Дальнейшие шаги Евросоюза в значительной степени будут зависеть от заявлений Трампа во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В то же время, несмотря на попытки отдельных лидеров договориться с американским президентом, ЕС готовится к возможному введению США новых тарифов.

Кроме инструмента противодействия принуждению, известного как "торговая базука", в ЕС также обсуждают предварительный пакет ответных мер, который предусматривает введение пошлин на американский экспорт на сумму до 93 млрд евро. Дипломаты не исключают поэтапного подхода - сначала пошлины, а затем запуск более радикальных механизмов.

Использование "торговой базуки" потребует поддержки как минимум 15 стран-членов ЕС. Франция и Германия настаивают на необходимости единства, тогда как Италия и Польша пока демонстрируют более осторожную позицию. В то же время, по словам дипломатов, на этот раз страны ЕС имеют значительно более высокую готовность к экономическим потерям, чем во время предыдущих торговых конфликтов с США.

Что предшествовало?

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля 10-процентных пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии. С 1 июня тариф будет увеличен до 25%. По словам Трампа, этот тариф будет действовать, пока не будет достигнута договоренность о полном приобретении ледяного острова.

Министр финансов, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил журналистам, что ЕС должен подготовить свою так называемую "торговую базуку", чтобы быть готовым нанести ответный удар, если последние тарифные угрозы Дональда Трампа будут реализованы.

