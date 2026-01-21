Німеччина підтримала Францію щодо застосування "торгової базуки" ЄС проти США, - Politico

Німеччина приєдналася до Франції та має намір закликати Єврокомісію розглянути можливість застосування потужних торговельних інструментів проти США на надзвичайному саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

Активізація позиції Німеччини відбувається на тлі загострення риторики президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, що спонукало ключові європейські столиці говорити про готовність до всіх можливих сценаріїв. Дипломати зазначають, що підтримка ідеї більш рішучої відповіді в ЄС є досить широкою.

Подальші кроки Євросоюзу значною мірою залежатимуть від заяв Трампа під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Водночас, попри спроби окремих лідерів домовитися з американським президентом, ЄС готується до можливого запровадження США нових тарифів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина візьме участь в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів, - Федоров

Окрім інструменту протидії примусу, відомого як "торгова базука", у ЄС також обговорюють попередній пакет заходів у відповідь, який передбачає запровадження мит на американський експорт на суму до 93 млрд євро. Дипломати не виключають поетапного підходу - спочатку мита, а згодом запуск більш радикальних механізмів.

Використання "торгової базуки" вимагатиме підтримки щонайменше 15 країн-членів ЄС. Франція та Німеччина наполягають на необхідності єдності, тоді як Італія та Польща наразі демонструють обережнішу позицію. Водночас, за словами дипломатів, цього разу країни ЄС мають значно вищу готовність до економічних втрат, ніж під час попередніх торговельних конфліктів зі США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одеській області побудують вітрову електростанцію за 220 мільйонів євро. Хто надає фінансування?

Що передувало?

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого 10 відсоткових мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії. З 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленості про повне придбання крижаного острова.

Міністр фінансів, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив журналістам, що ЄС повинен підготувати свою так звану "торговельну базуку", щоб бути готовим завдати удару у відповідь, якщо останні тарифні погрози Дональда Трампа буде реалізовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина відправляє до Києва ще дві міні-ТЕЦ, - Кличко