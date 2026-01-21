УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16420 відвідувачів онлайн
Новини Відповідь ЄС на тарифи Трампа
2 148 6

Німеччина підтримала Францію щодо застосування "торгової базуки" ЄС проти США, - Politico

Адміністрація Трампа та ЄС погодилися з необхідністю здійснювати максимальний тиск на РФ

Німеччина приєдналася до Франції та має намір закликати Єврокомісію розглянути можливість застосування потужних торговельних інструментів проти США на надзвичайному саміті лідерів ЄС у Брюсселі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Активізація позиції Німеччини відбувається на тлі загострення риторики президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, що спонукало ключові європейські столиці говорити про готовність до всіх можливих сценаріїв. Дипломати зазначають, що підтримка ідеї більш рішучої відповіді в ЄС є досить широкою.

Подальші кроки Євросоюзу значною мірою залежатимуть від заяв Трампа під час його виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Водночас, попри спроби окремих лідерів домовитися з американським президентом, ЄС готується до можливого запровадження США нових тарифів.

Окрім інструменту протидії примусу, відомого як "торгова базука", у ЄС також обговорюють попередній пакет заходів у відповідь, який передбачає запровадження мит на американський експорт на суму до 93 млрд євро. Дипломати не виключають поетапного підходу - спочатку мита, а згодом запуск більш радикальних механізмів.

Використання "торгової базуки" вимагатиме підтримки щонайменше 15 країн-членів ЄС. Франція та Німеччина наполягають на необхідності єдності, тоді як Італія та Польща наразі демонструють обережнішу позицію. Водночас, за словами дипломатів, цього разу країни ЄС мають значно вищу готовність до економічних втрат, ніж під час попередніх торговельних конфліктів зі США.

Що передувало?

  • Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого 10 відсоткових мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії. З 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленості про повне придбання крижаного острова.

  • Міністр фінансів, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив журналістам, що ЄС повинен підготувати свою так звану "торговельну базуку", щоб бути готовим завдати удару у відповідь, якщо останні тарифні погрози Дональда Трампа буде реалізовано.

Автор: 

Німеччина (7987) США (26382) Франція (3306) Євросоюз (14981)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна почати хоч щось робити, а не лише обзиватися гучними назвами? То вони "охочі" то "руки-базуки". Тьху,*****.
21.01.2026 11:05 Відповісти
21.01.2026 11:05 Відповісти
Щось слабко віриться у виступ "єдиним фронтом" хоча б 15 країн ЄС 🤔
21.01.2026 11:05 Відповісти
21.01.2026 11:05 Відповісти
Ну а тіжками потупотіти, щічки-губки понадувати? Без цього ж ніяк. Це ж ПОЛІТИКА, а нє как лібо што.
21.01.2026 11:09 Відповісти
21.01.2026 11:09 Відповісти
ЄС та НАТО розколюється.
***** у бункері, підігрівай шампанське.
21.01.2026 11:10 Відповісти
21.01.2026 11:10 Відповісти
Трамп почав діяти на самознищення Заходу - виграє Китай
21.01.2026 11:17 Відповісти
21.01.2026 11:17 Відповісти
21.01.2026 11:18 Відповісти
21.01.2026 11:18
 
 