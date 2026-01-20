Німеччина візьме участь в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів, - Федоров

Міністр оборони України провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем і постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Німеччина — один із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. Сьогодні внесок країни становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік. Подякував за передані дві системи Patriot восени минулого року й готовність спрямовувати додаткові ресурси на безпілотні системи для наших воїнів", - написав міністр.

Про що говорили міністри

Розповів про сьогоднішню масовану російську атаку.

Посилення протиповітряної оборони залишається нашим пріоритетом, і роль Німеччини в цьому напрямі є ключовою.

Передані системи ППО IRIS-T і Patriot, а також участь у проєкті PURL із закупівлі американського озброєння допомагали сьогодні відбивати російський терор.

Також обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довготермінового постачання ракет для наших систем Patriot.

Паралельно зосередилися на розвитку ракети IRIS-T як однієї з центральних на озброєння України та нарощення постачання.

"Обговорили участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів. Уже маємо успішні операції на фронті й готові ділитися цим практичним досвідом з німецькими військовими", - повідомив Федоров.

Федоров повідомив про ще один важливий напрям співпраці — артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. Наголосив на важливості постачання саме далекобійних артпострілів для ефективної роботи артилерії в умовах дронової kill-zone. Важливий пріоритет для України — продовжити внески ФРН у Чеську ініціативу.

"Вдячний Німеччині за важливу системну допомогу Україні та особисто Борису Пісторіусу — за лідерство й послідовні зусилля для посилення нашої оборони", - написав Федоров.

