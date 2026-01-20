УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6378 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
831 2

Німеччина візьме участь в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів, - Федоров

федоров

Міністр оборони України провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем і постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Німеччина — один із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. Сьогодні внесок країни становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік. Подякував за передані дві системи Patriot восени минулого року й готовність спрямовувати додаткові ресурси на безпілотні системи для наших воїнів", - написав міністр.

Про що говорили міністри

Розповів про сьогоднішню масовану російську атаку.

  • Посилення протиповітряної оборони залишається нашим пріоритетом, і роль Німеччини в цьому напрямі є ключовою.
  • Передані системи ППО IRIS-T і Patriot, а також участь у проєкті PURL із закупівлі американського озброєння допомагали сьогодні відбивати російський терор.
  • Також обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довготермінового постачання ракет для наших систем Patriot.

Паралельно зосередилися на розвитку ракети IRIS-T як однієї з центральних на озброєння України та нарощення постачання.

"Обговорили участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів. Уже маємо успішні операції на фронті й готові ділитися цим практичним досвідом з німецькими військовими", - повідомив Федоров.

Федоров повідомив про ще один важливий напрям співпраці — артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. Наголосив на важливості постачання саме далекобійних артпострілів для ефективної роботи артилерії в умовах дронової kill-zone. Важливий пріоритет для України — продовжити внески ФРН у Чеську ініціативу.

"Вдячний Німеччині за важливу системну допомогу Україні та особисто Борису Пісторіусу — за лідерство й послідовні зусилля для посилення нашої оборони", - написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Михайло Федоров сподівається, що в Україні скоро будуть дроново-штурмові війська.

Автор: 

Німеччина (7984) Федоров Михайло (1088) Пісторіус Борис (360)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.01.2026 21:49 Відповісти
Був би Черв.на волі,той би в столицю їх завіз,як Цемаха.
Червінського,агент козирь посадив,а Цемаха відпустив в рамках обміну, звичайно,через свого підданого.
20.01.2026 22:37 Відповісти
 
 