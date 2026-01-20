Німеччина візьме участь в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів, - Федоров
Міністр оборони України провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час якої сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем і постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.
"Німеччина — один із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони. Сьогодні внесок країни становить понад 30% усіх оголошених обсягів безпекової допомоги Україні на 2026 рік. Подякував за передані дві системи Patriot восени минулого року й готовність спрямовувати додаткові ресурси на безпілотні системи для наших воїнів", - написав міністр.
Про що говорили міністри
Розповів про сьогоднішню масовану російську атаку.
- Посилення протиповітряної оборони залишається нашим пріоритетом, і роль Німеччини в цьому напрямі є ключовою.
- Передані системи ППО IRIS-T і Patriot, а також участь у проєкті PURL із закупівлі американського озброєння допомагали сьогодні відбивати російський терор.
- Також обговорили подальший розвиток програми Patriot України та необхідних проєктів для забезпечення довготермінового постачання ракет для наших систем Patriot.
Паралельно зосередилися на розвитку ракети IRIS-T як однієї з центральних на озброєння України та нарощення постачання.
"Обговорили участь Німеччини в інноваційному проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів. Уже маємо успішні операції на фронті й готові ділитися цим практичним досвідом з німецькими військовими", - повідомив Федоров.
Федоров повідомив про ще один важливий напрям співпраці — артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. Наголосив на важливості постачання саме далекобійних артпострілів для ефективної роботи артилерії в умовах дронової kill-zone. Важливий пріоритет для України — продовжити внески ФРН у Чеську ініціативу.
"Вдячний Німеччині за важливу системну допомогу Україні та особисто Борису Пісторіусу — за лідерство й послідовні зусилля для посилення нашої оборони", - написав Федоров.
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Михайло Федоров сподівається, що в Україні скоро будуть дроново-штурмові війська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
