Пісторіус про безпеку України: Потрібні конкретні гарантії, а не новий Будапештський меморандум
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує на необхідності зосередитися на надійних і тривалих гарантіях для України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю dpa.
Гарантії для України
"Для мене важливо, щоб країни, які підтримують Україну, розробили конкретні заходи для забезпечення можливого політичного завершення російської агресії в Україні", – сказав Пісторіус.
Він наголосив, що, на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року, зараз необхідно зосередитися на надійних і тривалих гарантіях для України.
Миротворчі сили
Так, напередодні на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі було сформовано міжнародні миротворчі сили для забезпечення військової безпеки потенційного перемир'я в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Бундесвер братиме участь у цій операції – не в самій Україні, а на території НАТО поблизу кордону.
Стосовно цих планів Пісторіус сказав, що "передумовою для цього є те, щоб Путін нарешті був серйозно налаштований на припинення вогню і припинив жорстокі вбивства".
Зазначається, що "Коаліція охочих" планує заходи для забезпечення миру в такому випадку.
За словами Пісторіуса, це передбачатиме розгортання військових сил в Україні для навчання та зміцнення українських збройних сил.
"Зокрема, Франція та Велика Британія погодилися на це", – сказав він.
Стримувальні та оборонні можливості проти РФ
Глава міноборони Німеччини додав, що, крім того, потрібні сили, які будуть у стані готовності в країнах НАТО на випадок поновлення російської агресії.
"Цей додатковий підхід посилює стримувальні та оборонні можливості проти Росії Путіна в цілому", - зауважив він.
Пісторіус також повідомив, що начальники штабів країн, що надають підтримку, зараз планують, як ці вимоги можуть бути реалізовані на практиці. Це включає визначення, яка країна готова надати допомогу і яким чином, а також як ці гарантії безпеки можуть бути узгоджені з існуючими планами НАТО щодо оборони території альянсу.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
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