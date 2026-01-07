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Новини Гарантії безпеки
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Пісторіус про безпеку України: Потрібні конкретні гарантії, а не новий Будапештський меморандум

Пісторіус про безпеку для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує на необхідності зосередитися на надійних і тривалих гарантіях для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю dpa.

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Гарантії для України

"Для мене важливо, щоб країни, які підтримують Україну, розробили конкретні заходи для забезпечення можливого політичного завершення російської агресії в Україні", – сказав Пісторіус.

Він наголосив, що, на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року, зараз необхідно зосередитися на надійних і тривалих гарантіях для України.

Миротворчі сили

Так, напередодні на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі було сформовано міжнародні миротворчі сили для забезпечення військової безпеки потенційного перемир'я в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Бундесвер братиме участь у цій операції – не в самій Україні, а на території НАТО поблизу кордону.

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Стосовно цих планів Пісторіус сказав, що "передумовою для цього є те, щоб Путін нарешті був серйозно налаштований на припинення вогню і припинив жорстокі вбивства".

Зазначається, що "Коаліція охочих" планує заходи для забезпечення миру в такому випадку.

За словами Пісторіуса, це передбачатиме розгортання військових сил в Україні для навчання та зміцнення українських збройних сил.

"Зокрема, Франція та Велика Британія погодилися на це", – сказав він.

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Стримувальні та оборонні можливості проти РФ

Глава міноборони Німеччини додав, що, крім того, потрібні сили, які будуть у стані готовності в країнах НАТО на випадок поновлення російської агресії.

"Цей додатковий підхід посилює стримувальні та оборонні можливості проти Росії Путіна в цілому", - зауважив він.

Пісторіус також повідомив, що начальники штабів країн, що надають підтримку, зараз планують, як ці вимоги можуть бути реалізовані на практиці. Це включає визначення, яка країна готова надати допомогу і яким чином, а також як ці гарантії безпеки можуть бути узгоджені з існуючими планами НАТО щодо оборони території альянсу.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Автор: 

Німеччина (8147) Пісторіус Борис (383) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+7
Я мав на увазі, що чоловік чесно визнав, що всі ці рухи і візити по світу Зєлєнского, всі ці сніданки, обіди і вечері на помпезних збіговиськах не мають жодного стосунку до гарантій безпеки від всіх, окрім сильних ЗСУ, яких (гарантій) як не було у 2014-му році, так нема і зараз - то туфта для наївних ідеалістів і виправдання для хитрожопих і лґнивих лицемірів і любителів високих рейтингів.
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07.01.2026 20:44 Відповісти
+6
Єдиний мудрий і головне - чесний європейський політик.
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07.01.2026 20:19 Відповісти
+5
Ніхто реально воювати та помирати за Україну не буде. Буде кучка автоматчиків, тіпа ОБСЕ, котрі розбіжуться після першого прильоту. Зеля потужно набреше, що це і є військовий контингент НАТО.
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07.01.2026 20:22 Відповісти

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