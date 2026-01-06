Україна має гарантувати, щоб молоді чоловіки проходили військову службу, а не виїжджали за кордон, - Мерц
Україна повинна забезпечити умови, щоб молоді чоловіки залишалися в країні й не виїжджали до Німеччини чи інших країн Євросоюзу.
Про це на пресконференції після зустрічі "Коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.
Виїзд чоловіків з України
Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу у своїй країні.
"Україна має забезпечити, щоб її молоді люди могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції. Ми це вже обговорювали в Брюсселі, і я думаю, що Україна може це очікування виконати. Українські чоловіки не мають виїжджати в ЄС, а мають проходити службу", - сказав німецький канцлер.
Мир в Україні
За його словами, для досягнення миру в Україні будуть потрібні компроміси.
"Нам, безумовно, доведеться піти на компроміси, щоб досягти миру в Україні. Ми зробимо все можливе, з завзятістю, реалізмом і далекоглядністю, щоб досягти найкращого можливого результату: стабільного припинення вогню, надійних гарантій безпеки та миру в Європі, який ми будуватимемо разом", - цитує слова Мерца видання Le Monde.
- Нагадаємо, раніше партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), який є союзником Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, виступила за посилення міграційної політики, зокрема щодо біженців з України.
- Німеччина зазнала напливу молодих українських чоловіків після рішення Києва дозволити особам віком від 18 до 22 років виїхати з України, повідомило раніше міністерство внутрішніх справ AFP.
- За даними міністерства, кількість чоловіків цього віку, які шукають притулку в Німеччині, зросла з трохи понад 100 на тиждень до 1796 у тиждень з 6 жовтня 2025 року.
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Нехай там ті хто вже воюють і далі воюють, а Шлімазл буде завойовувати прихильність у 18- 25 , їх батьків і родичів. А солдатам і зарплатню навіть не підняв у бюджеті 2026- ть.
P.S. вангую, що після цієї новини чоловіки до 22 років ще активніше почнуть виїзджати, боячись, що скоро ворота знову закриють…