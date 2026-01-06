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Новини біженці в Німеччині Військовий облік чоловіків за кордоном
16 010 250

Україна має гарантувати, щоб молоді чоловіки проходили військову службу, а не виїжджали за кордон, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Україна повинна забезпечити умови, щоб молоді чоловіки залишалися в країні й не виїжджали до Німеччини чи інших країн Євросоюзу.

Про це на пресконференції після зустрічі "Коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

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Виїзд чоловіків з України

Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу у своїй країні.

"Україна має забезпечити, щоб її молоді люди могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції. Ми це вже обговорювали в Брюсселі, і я думаю, що Україна може це очікування виконати. Українські чоловіки не мають виїжджати в ЄС, а мають проходити службу", - сказав німецький канцлер.

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Мир в Україні

За його словами, для досягнення миру в Україні будуть потрібні компроміси.

"Нам, безумовно, доведеться піти на компроміси, щоб досягти миру в Україні. Ми зробимо все можливе, з завзятістю, реалізмом і далекоглядністю, щоб досягти найкращого можливого результату: стабільного припинення вогню, надійних гарантій безпеки та миру в Європі, який ми будуватимемо разом", - цитує слова Мерца видання Le Monde.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молоді чоловіки з України мають менше приїжджати до Німеччини. Вони потрібні у своїй країні, - Мерц

  • Нагадаємо, раніше партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), який є союзником Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, виступила за посилення міграційної політики, зокрема щодо біженців з України.
  • Німеччина зазнала напливу молодих українських чоловіків після рішення Києва дозволити особам віком від 18 до 22 років виїхати з України, повідомило раніше міністерство внутрішніх справ AFP.
  • За даними міністерства, кількість чоловіків цього віку, які шукають притулку в Німеччині, зросла з трохи понад 100 на тиждень до 1796 у тиждень з 6 жовтня 2025 року.

Автор: 

Німеччина (8147) Зеленський Володимир (28415) чоловіки (231) Мерц Фрідріх (483)
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Топ коментарі
+26
вові розкажіть про це...
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06.01.2026 22:54 Відповісти
+24
Йому й розказують. Але Шлімазл, шлімазлом, а рейтинги знає як підтримувати.
Нехай там ті хто вже воюють і далі воюють, а Шлімазл буде завойовувати прихильність у 18- 25 , їх батьків і родичів. А солдатам і зарплатню навіть не підняв у бюджеті 2026- ть.
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06.01.2026 23:03 Відповісти
+23
Ну, звісно, бо як же тоді робити того самого «сталевого дикобраза», який буде щитом Європи, якщо чоловіки поїдуть? 😨

P.S. вангую, що після цієї новини чоловіки до 22 років ще активніше почнуть виїзджати, боячись, що скоро ворота знову закриють…
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06.01.2026 22:58 Відповісти

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