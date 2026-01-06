Україна має гарантувати, щоб молоді чоловіки проходили військову службу, а не виїжджали за кордон, - Мерц

Україна повинна забезпечити умови, щоб молоді чоловіки залишалися в країні й не виїжджали до Німеччини чи інших країн Євросоюзу.

Про це на пресконференції після зустрічі "Коаліції охочих" заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ntv.

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Виїзд чоловіків з України

Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки проходили військову службу у своїй країні.

"Україна має забезпечити, щоб її молоді люди могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції. Ми це вже обговорювали в Брюсселі, і я думаю, що Україна може це очікування виконати. Українські чоловіки не мають виїжджати в ЄС, а мають проходити службу", - сказав німецький канцлер.

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Мир в Україні

За його словами, для досягнення миру в Україні будуть потрібні компроміси.

"Нам, безумовно, доведеться піти на компроміси, щоб досягти миру в Україні. Ми зробимо все можливе, з завзятістю, реалізмом і далекоглядністю, щоб досягти найкращого можливого результату: стабільного припинення вогню, надійних гарантій безпеки та миру в Європі, який ми будуватимемо разом", - цитує слова Мерца видання Le Monde.

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