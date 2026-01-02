У Німеччині вимагають жорсткішої політики щодо українських чоловіків призовного віку

Партія Християнсько-соціальний союз (ХСС), який є союзником Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, виступає за посилення міграційної політики, зокрема щодо біженців з України.

Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що це випливає з проєкту рішення ХСС для зимової наради фракції, яка пройде днями у Баварії.

Плани щодо українських біженців

Керівник земельної групи XCC у Бундестазі Александр Гоффманн виступає за те, щоб "придатні до служби українські чоловіки" повернулися до України, де вони мають "зробити свій внесок у захист своєї країни", пише мюнхенське видання Merkur.

Ще одна вимога ХСС: "Ми вимагаємо, щоб всі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині".

Це стосується принаймні українців, які в'їхали в країну після квітня 2025 року і підпадають під дію Закону про допомогу шукачам притулку.

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Сирійці

У проєкті резолюції депутати ХСС також вимагають, серед іншого, швидкого повернення більшості сирійських біженців до країни походження.

Проєкт резолюції передбачає, що у 2026 році має відбутися "масштабна депортаційна операція" "за допомогою регулярних рейсів, в тому числі до Сирії та Афганістану".

"Громадянська війна в Сирії завершилася. Країна перебуває у фазі відбудови. Водночас підстави для захисту більше не застосовуються до більшості сирійців, які отримали тимчасовий дозвіл на проживання в Німеччині через війну. Вони потрібні на батьківщині", - зазначено в документі.

Для тих, хто не виїжджає добровільно, депортація має бути розпочата "якнайшвидше", вимагає парламентська група XCC.

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