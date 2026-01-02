В Германии требуют более жесткой политики в отношении украинских мужчин призывного возраста
Партия Христианско-социальный союз (ХСС), которая является союзником Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца, выступает за ужесточение миграционной политики, в частности в отношении беженцев из Украины.
Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это следует из проекта решения ХСС для зимнего совещания фракции, которое пройдет на днях в Баварии.
Планы в отношении украинских беженцев
Руководитель земельной группы XCC в Бундестаге Александр Гоффманн выступает за то, чтобы "пригодные к службе украинские мужчины" вернулись в Украину, где они должны "внести свой вклад в защиту своей страны", пишет мюнхенское издание Merkur.
Еще одно требование ХСС: "Мы требуем, чтобы все просители убежища, независимо от страны происхождения, использовали свои активы для покрытия расходов на пребывание в Германии".
- Это касается по крайней мере украинцев, которые въехали в страну после апреля 2025 года и подпадают под действие Закона о помощи искателям убежища.
Сирийцы
В проекте резолюции депутаты ХСС также требуют, среди прочего, скорейшего возвращения большинства сирийских беженцев в страну происхождения.
Проект резолюции предусматривает, что в 2026 году должна состояться "масштабная депортационная операция" "с помощью регулярных рейсов, в том числе в Сирию и Афганистан".
"Гражданская война в Сирии завершилась. Страна находится в фазе восстановления. В то же время основания для защиты больше не применяются к большинству сирийцев, которые получили временный вид на жительство в Германии из-за войны. Они нужны на родине", - отмечено в документе.
Для тех, кто не выезжает добровольно, депортация должна быть начата "как можно скорее", требует парламентская группа XCC.
"Не запитуй, що твоя країна може зробити для тебе, а запитай, що ти можеш зробити для своєї країни" (с) Джон Ф. Кеннеді
Сидять по гасштедтах, п'ють пиво, ніде не працюють, а гроші шомісяця цидлять з німців!
А тому, - як кажуть в Deutschland, - nash Haus, Eeman, und muss Heimat schutz mashen!