В Германии требуют более жесткой политики в отношении украинских мужчин призывного возраста

беженцы, Германия

Партия Христианско-социальный союз (ХСС), которая является союзником Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца, выступает за ужесточение миграционной политики, в частности в отношении беженцев из Украины.

Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это следует из проекта решения ХСС для зимнего совещания фракции, которое пройдет на днях в Баварии.

Планы в отношении украинских беженцев

Руководитель земельной группы XCC в Бундестаге Александр Гоффманн выступает за то, чтобы "пригодные к службе украинские мужчины" вернулись в Украину, где они должны "внести свой вклад в защиту своей страны", пишет мюнхенское издание Merkur.

Еще одно требование ХСС: "Мы требуем, чтобы все просители убежища, независимо от страны происхождения, использовали свои активы для покрытия расходов на пребывание в Германии".

  • Это касается по крайней мере украинцев, которые въехали в страну после апреля 2025 года и подпадают под действие Закона о помощи искателям убежища.

Сирийцы

В проекте резолюции депутаты ХСС также требуют, среди прочего, скорейшего возвращения большинства сирийских беженцев в страну происхождения.

Проект резолюции предусматривает, что в 2026 году должна состояться "масштабная депортационная операция" "с помощью регулярных рейсов, в том числе в Сирию и Афганистан".

"Гражданская война в Сирии завершилась. Страна находится в фазе восстановления. В то же время основания для защиты больше не применяются к большинству сирийцев, которые получили временный вид на жительство в Германии из-за войны. Они нужны на родине", - отмечено в документе.

Для тех, кто не выезжает добровольно, депортация должна быть начата "как можно скорее", требует парламентская группа XCC.

беженцы (1739) Германия (7477) украинцы (3953) мужчины (162) Фридрих Мерц (344)
Топ комментарии
+11
Німчура заявляє логічні речі. Ще копняка під зад нехай дадуть всіляким "Вінникам".
02.01.2026 17:07 Ответить
02.01.2026 17:07 Ответить
+8
Що тут сказати - у нас Конституції нема. У нас феодалізм. Тому що одні мають всі права, інші урізані(буковель забитий), а треті раби які мають вмерти
02.01.2026 17:06 Ответить
02.01.2026 17:06 Ответить
+4
Уявіть собі: Франція воює з Німеччиною, а в Україні тисячі здорових німців, яким Україна платить допомогу? Що б ви на це сказали?
02.01.2026 17:19 Ответить
02.01.2026 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А куди ж їх? - хіба в Швейцарію
02.01.2026 17:05 Ответить
02.01.2026 17:05 Ответить
Хіба що,якщо у кожного повна щелепа золотих коронок
02.01.2026 17:08 Ответить
02.01.2026 17:08 Ответить
Як саркозі з циганами у скотовози всіх і на передову
02.01.2026 17:46 Ответить
02.01.2026 17:46 Ответить
Що тут сказати - у нас Конституції нема. У нас феодалізм. Тому що одні мають всі права, інші урізані(буковель забитий), а треті раби які мають вмерти
02.01.2026 17:06 Ответить
02.01.2026 17:06 Ответить
А ти хто хитрожопий ухилянт що ховається під спідницею обвішаний дітьми хворими родичами і само каліка правда на совість
02.01.2026 17:47 Ответить
02.01.2026 17:47 Ответить
Німчура заявляє логічні речі. Ще копняка під зад нехай дадуть всіляким "Вінникам".
02.01.2026 17:07 Ответить
02.01.2026 17:07 Ответить
А Україна тут до чого
02.01.2026 17:08 Ответить
02.01.2026 17:08 Ответить
Хай спочатку випруть "нещасних сирійців"
02.01.2026 17:09 Ответить
02.01.2026 17:09 Ответить
Та кацапів етнічних. А взагалі німці дивні. Нормально зброєю допомагати не хочуть, а на забій відправляють, поки війна далеко від них. Забули хто такі кацапи.
02.01.2026 17:24 Ответить
02.01.2026 17:24 Ответить
Вони всі хочуть,з мінімальними втратами,москалів ослабити,ціною України.Навіть якщо з України буде суцільна Марїнка,це не важливо.
02.01.2026 17:56 Ответить
02.01.2026 17:56 Ответить
Незрозуміло, хіба їм непотрібна робоча сила, якщо зараз їдуть туди чоловіки, в основному, до 23 років, яким дозволено виїзджати за кордон? А ті, які їхали раніше, легально, чи нелегально, то більшість з них вже мабуть працює. Знайомі, які легально виїхали, ті працюють вже давно.
02.01.2026 17:15 Ответить
02.01.2026 17:15 Ответить
Уряд ФРН виконує вимоги АФД - паразитів на тілі працюючих як прокляті бюргерів здорових бугаїв які себе називають патріотами, непримиренними до несправедливого миру, "біженцями" повертають на рідну неньку втілити їхні переконання на ділі. Тих хто офіційно пАшуть на разі не чіпатимуть хоча достатньо німців-безробітних щоб замінити мігрантів.
02.01.2026 17:16 Ответить
02.01.2026 17:16 Ответить
Уявіть собі: Франція воює з Німеччиною, а в Україні тисячі здорових німців, яким Україна платить допомогу? Що б ви на це сказали?
02.01.2026 17:19 Ответить
02.01.2026 17:19 Ответить
а якщо цим здоровим німцям Німеччина нічого не дала? І,взагалі,вони створенні для відпочинку і кохання,а не для окопів і смерті!!
02.01.2026 17:24 Ответить
02.01.2026 17:24 Ответить
02.01.2026 17:26 Ответить
02.01.2026 17:26 Ответить
"а якщо цим здоровим німцям Німеччина нічого не дала?"

"Не запитуй, що твоя країна може зробити для тебе, а запитай, що ти можеш зробити для своєї країни" (с) Джон Ф. Кеннеді
02.01.2026 17:56 Ответить
02.01.2026 17:56 Ответить
Уявіть, в СРСР гулаги набиті українцями, а в Канаді найбільша світова українська діаспора.
02.01.2026 17:39 Ответить
02.01.2026 17:39 Ответить
Кацап, ти дзюбок стуль, чи що...
02.01.2026 17:42 Ответить
02.01.2026 17:42 Ответить
В ти смішний... Лоніка, якщо що не так кричи зразу кацап, непрогадаєш. Я зрозумів, у вас родичі в Канаді. 😸
02.01.2026 17:44 Ответить
02.01.2026 17:44 Ответить
Так. Старі бандерівці. І вони мені оповідали, що ви, кацапи-садисти вчиняли в Галичині.
02.01.2026 17:47 Ответить
02.01.2026 17:47 Ответить
Хто ми? Я наприклад українець. А так як мій прадід був " розкулачений" то можете уявити ставлення мого роду до кацапів та всього радянського.
02.01.2026 17:50 Ответить
02.01.2026 17:50 Ответить
Так вони вже раніша навоювалися,що стерли свій етнос.Після другої світової багато чого змінилося.Питанячко,а молоді українки нічого не винні?Саме українок там більше на допомозі сидять.Катаються тудит сюди.
02.01.2026 18:01 Ответить
02.01.2026 18:01 Ответить
Як же можна так?? Вони ж знедолені біженці і не створені для війни,а тим більше за Україну,яка їм нічого не дала!! Нехай депутати воюють,а знедоленим бубочкам німці повинні давати євро!!
02.01.2026 17:22 Ответить
02.01.2026 17:22 Ответить
Прокацапські дебіли.
02.01.2026 17:23 Ответить
02.01.2026 17:23 Ответить
АфД весь час це і пропонувала - тепер це стало мейнстрімом і , про це , тепер всі починають казати ?
02.01.2026 17:25 Ответить
02.01.2026 17:25 Ответить
Цілком слушна думка,що поробиш,якщо Україна сама не спроможна до виконання власних обов'язків!!))
02.01.2026 17:28 Ответить
02.01.2026 17:28 Ответить
Останнім часом в Німеччині з'явилось чимало молодих здорових чоловіків які вештаються по вулицях чи в метро на підпитку. Що вони роблять в Німеччині коли їх батьків вбивають вороги? Я буду голосувати за, всих ухилянтів на фронт.
02.01.2026 17:40 Ответить
02.01.2026 17:40 Ответить
Якщо не секрет - а скільки вам років ?
02.01.2026 17:45 Ответить
02.01.2026 17:45 Ответить
Зі дойчен аббер аллес? С'......******** напутіна шнель? ПенЗЄонер?
02.01.2026 17:52 Ответить
02.01.2026 17:52 Ответить
Ви що робите в Німеччині? Ваші всі всі родичі воюють? Їх і батьки якраз відправили в Німеччину.
02.01.2026 17:53 Ответить
02.01.2026 17:53 Ответить
це той "цвіт нації" який зеля хотів зберегти на майбутнє! отримують халівні 550 євриків та паразитують на добрій європі!
02.01.2026 17:54 Ответить
02.01.2026 17:54 Ответить
От є ж категорія людей, які вибішують більше кацапні. Це "патріоти" закордонники. Що ти, пес поблудний, з такими поглядами робиш в Німеччині? А ну бахни в кацапів з старечого пердака! Тіко ж запальничку не забудь піднести, щоб гучніше було.
02.01.2026 17:56 Ответить
02.01.2026 17:56 Ответить
абсолютно вірне рішення! давно пора!
02.01.2026 17:49 Ответить
02.01.2026 17:49 Ответить
Пропоную Вам маленьку "угоду". А в якості арбітрів запросимо з усією повагою адмінів сайту. Виставляєте фото свого військового квитка. Заблюрте все, окрім Громов Віталій. З мого боку донат 500$. Якщо ні, ви зникаєте з сайту. Людина, яка реально воює, вона дико втомлена. І не може апріорі писати таких коментів. Всі хочуть перемоги. І я в тому числі. З надією на зворотній зв'язок
02.01.2026 17:58 Ответить
02.01.2026 17:58 Ответить
Вчора бачив відео,де блогерка вела прямий етер,з міста Кельн,то в неї махмуцди, камінці кидали.Німцям то такі не заважають,а українці так.
02.01.2026 17:54 Ответить
02.01.2026 17:54 Ответить
Поддерживаю своего Канцлера.Мужчины призывного возраста должны вернуться в Украину и если даже не на фронт,то заполнить рабочие места!А не сидеть на шее тех,кто платит налоги и сводит концы с концами на мало оплаченных работах в у нас таких достаточно.Средней прослойки ,как было до начала 2000х практически уже не осталось!
02.01.2026 17:54 Ответить
02.01.2026 17:54 Ответить
Давно пора.
02.01.2026 17:55 Ответить
02.01.2026 17:55 Ответить
В Україні щодо цього згодні на всі 100%!
Сидять по гасштедтах, п'ють пиво, ніде не працюють, а гроші шомісяця цидлять з німців!
А тому, - як кажуть в Deutschland, - nash Haus, Eeman, und muss Heimat schutz mashen!
02.01.2026 17:56 Ответить
02.01.2026 17:56 Ответить
 
 