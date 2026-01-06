Украина должна гарантировать, чтобы молодые мужчины проходили военную службу, а не выезжали за границу, - Мерц

Украина должна обеспечить условия, чтобы молодые мужчины оставались в стране и не уезжали в Германию или другие страны Евросоюза.

Об этом на пресс-конференции после встречи "Коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

Выезд мужчин из Украины

Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране.

"Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не уезжали в Германию, Польшу или Францию. Мы это уже обсуждали в Брюсселе, и я думаю, что Украина может это ожидание выполнить. Украинские мужчины не должны уезжать в ЕС, а должны проходить службу", - сказал немецкий канцлер.

Мир в Украине

По его словам, для достижения мира в Украине потребуются компромиссы.

"Нам, безусловно, придется пойти на компромиссы, чтобы достичь мира в Украине. Мы сделаем все возможное, с упорством, реализмом и дальновидностью, чтобы достичь наилучшего возможного результата: стабильного прекращения огня, надежных гарантий безопасности и мира в Европе, который мы будем строить вместе", - цитирует слова Мерца издание Le Monde.

