РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9360 посетителей онлайн
Новости беженцы в Германии Военный учет мужчин за рубежом
3 813 95

Украина должна гарантировать, чтобы молодые мужчины проходили военную службу, а не выезжали за границу, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Украина должна обеспечить условия, чтобы молодые мужчины оставались в стране и не уезжали в Германию или другие страны Евросоюза.

Об этом на пресс-конференции после встречи "Коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Выезд мужчин из Украины

Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране.

"Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не уезжали в Германию, Польшу или Францию. Мы это уже обсуждали в Брюсселе, и я думаю, что Украина может это ожидание выполнить. Украинские мужчины не должны уезжать в ЕС, а должны проходить службу", - сказал немецкий канцлер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Германии требуют более жесткой политики в отношении украинских мужчин призывного возраста

Мир в Украине

По его словам, для достижения мира в Украине потребуются компромиссы.

"Нам, безусловно, придется пойти на компромиссы, чтобы достичь мира в Украине. Мы сделаем все возможное, с упорством, реализмом и дальновидностью, чтобы достичь наилучшего возможного результата: стабильного прекращения огня, надежных гарантий безопасности и мира в Европе, который мы будем строить вместе", - цитирует слова Мерца издание Le Monde.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молодые мужчины из Украины должны меньше приезжать в Германию. Они нужны в своей стране, - Мерц

  • Напомним, ранее партия Христианско-социальный союз (ХСС), которая является союзником Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца, выступила за ужесточение миграционной политики, в частности в отношении беженцев из Украины.
  • Германия подверглась наплыву молодых украинских мужчин после решения Киева разрешить лицам в возрасте от 18 до 22 лет выехать из Украины, сообщило ранее министерство внутренних дел AFP.
  • По данным министерства, количество мужчин этого возраста, ищущих убежища в Германии, выросло с чуть более 100 в неделю до 1796 в неделю с 6 октября 2025 года.

Автор: 

Германия (7483) Зеленский Владимир (23304) мужчины (163) Фридрих Мерц (346)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
вові розкажіть про це...
показать весь комментарий
06.01.2026 22:54 Ответить
+12
Ну, звісно, бо як же тоді робити того самого «сталевого дикобраза», який буде щитом Європи, якщо чоловіки поїдуть? 😨

P.S. вангую, що після цієї новини чоловіки до 22 років ще активніше почнуть виїзджати, боячись, що скоро ворота знову закриють…
показать весь комментарий
06.01.2026 22:58 Ответить
+12
Йому й розказують. Але Шлімазл, шлімазлом, а рейтинги знає як підтримувати.
Нехай там ті хто вже воюють і далі воюють, а Шлімазл буде завойовувати прихильність у 18- 25 , їх батьків і родичів. А солдатам і зарплатню навіть не підняв у бюджеті 2026- ть.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вові розкажіть про це...
показать весь комментарий
06.01.2026 22:54 Ответить
Йому й розказують. Але Шлімазл, шлімазлом, а рейтинги знає як підтримувати.
Нехай там ті хто вже воюють і далі воюють, а Шлімазл буде завойовувати прихильність у 18- 25 , їх батьків і родичів. А солдатам і зарплатню навіть не підняв у бюджеті 2026- ть.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:03 Ответить
Шлизмайлом ви його вірно називаєте, але рейтінги то не для нашого шлизмайла, бо...
Шлімазл (або шлимазл) - це слово з ідишу, що означає хронічно невдачливу людину, незграбу, якій постійно не щастить у житті

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:06 Ответить
"Ніт ! На єто ЗЄля нікак пойтіт нє могьот !"

.
показать весь комментарий
06.01.2026 22:56 Ответить
Ну, звісно, бо як же тоді робити того самого «сталевого дикобраза», який буде щитом Європи, якщо чоловіки поїдуть? 😨

P.S. вангую, що після цієї новини чоловіки до 22 років ще активніше почнуть виїзджати, боячись, що скоро ворота знову закриють…
показать весь комментарий
06.01.2026 22:58 Ответить
рано чи пізно Германія, а потім і решта європейських країн викинуть бєглєцов призовного віку назад в Україну.

чи ви думаєте що за Україну будуть вмирати німці, французи, британці та інші європеці, а ухилянти будуть дудлити пиво в генделиках Європи ?

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:02 Ответить
Можливо і «викинуть» як ви кажете, я не здивуюся цьому.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:21 Ответить
И правильно сделают
показать весь комментарий
07.01.2026 00:02 Ответить
А ти думаєш, що в країнах ЄС не приймуть якийсь закон стосовно молодих здорових лобуряк які потікали замість того, щоб йти захищати свою країну?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:04 Ответить
Як два пальці. Не надавати тимчасовий захист. І все. Переходь на нелегальний стан із усіма наслідками.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:06 Ответить
На нвропі світ клином не зійшовся.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:08 Ответить
Угу, 5 лімонів у Європі. З них нехай 20- 30 відсотків чоловіки 18- 40. І сім, ї і робота і дружина.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:10 Ответить
звісно, є ще країни Азії та й Африки

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:14 Ответить
Австралія, Нова Зеландія, країни північної і південної Америки.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:09 Ответить
Так я ж про це й кажу...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:13 Ответить
А чого ж вони не приймуть "закон", щоб всілякі араби, африканці та інші, повертались на захист своїх країн?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:07 Ответить
А на яку арабську країну зараз здійснюється повномашбатна агресія?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:11 Ответить
Сірійців ніхто не виганяв!
показать весь комментарий
06.01.2026 23:24 Ответить
Бо умовна Нігерія поки що не має наміру окупувати Німеччину.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:29 Ответить
Виїзжають - то вони в 16 - 17 р виїдуть не чекаючи 18 р
показать весь комментарий
06.01.2026 22:59 Ответить
Мерц, не накручуй себе

показать весь комментарий
06.01.2026 23:00 Ответить
у британців був Черчилль, а у нас - чертілло

який народ такі і лідери

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:03 Ответить
Мерц - типовий європ***р. Для нього українці це лише м'ясний ресурс, який повинен за будь-яку ціну захищати спокій західних країн.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:03 Ответить
От скажи, а найуха вони в країнах ЄС? Нехай у своїй країні роблять таку економіку, щоб німці на заробітки в Україну їздили, а не так як зараз. А то наголосували раді прікола в втекли.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:10 Ответить
Тому що мало хто хоче жити в пост.совку.

Будувати таку економіку можна роками і не збудувати, в жити хочеться прямо тут і зараз.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:12 Ответить
а нєхрєн було 30 років !!! голосувати за всяких бл...х популістів від баби жЮлі, до Льону-космонавта, ЗЄлі та проч. проходімцев за кіло гречки і поржать.

ото й роками "таку економіку" й не збудували, а гречку з корупційного пакета та поржать на кварталі хотілось вже сєйчас.

їжте та ржіть тепер, в темноті, холоді та під вий сирени, хай вам повилазить !!!

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:22 Ответить
Ти сам із цих людей.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:04 Ответить
А скільки тобі років?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:28 Ответить
Э не .За то что наголосовали надо отвечать в том числе и кровью .Пора 20 летним взрослеть и мужчинами становиться отвечая за свои поступки ,а не как шкодливый кот нагадить и смыться
показать весь комментарий
07.01.2026 00:06 Ответить
За поступки других мы не ответчики.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:10 Ответить
В 2019 вони ще не голосували..наголосували їх недолугі батьки.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:13 Ответить
Та я за них в тому числі і говорю.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:15 Ответить
ви щось про прокляття "в десятому коліні" чули чи ні ?

так ото воно й є !
тільки тут прокляття біблійне, саме страшне із казней єгіпетських -

"ховати первісток своїх!" - могилами Героїв, синів і дочок тих, хто просирав Незалежність України на виборах вкрилась вся країна - від Києва до останнього маленького села

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:28 Ответить
А може це прокляття з уст афганських матерів, які в 80-х роках минулого сторіччя ховали своїх дітей і проклинали тих, хто їх вбив. А нагадати тобі, представники яких націй їх тоді вбивали?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:35 Ответить
і українці були в Афгані також

я чудово пам'ятаю, як напився після учебки соладат-українець з сусідньої роти, коли взнав, що його розподілили в Афган
і як батьки їздили в частини викупати своїх синів, щоб вони не попали в Афган

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:44 Ответить
абсолютна більшість українців, да і загалом по сересер вважали війну в Афгані чужою.

ми самі голосуванням 21 квітня 2019 р. запросили путіна в Україну

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:47 Ответить
Усіх. В тому числі ісламских "совєтцкіх рєспублік"
показать весь комментарий
06.01.2026 23:49 Ответить
Вони що приписані до колгоспу,чи до пана? А навіщо їм всі ті араби і африканці? Вони чим кращі? 18-24 взагалі навіть не голосували.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:56 Ответить
А чому воювати винні дідугани 55+ а не молодь 20+ як усюди і завжди в інших країнах і інших війнах?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:12 Ответить
Володимир Краснобокий

Угу .За зе ,который фактически пригласил путина в Украины и открыл ему двери голосовала в основном молодежь ,а исправлять их ошибки должны старики а они в Европах отсидятся пока не стихнет так что ли
показать весь комментарий
07.01.2026 00:11 Ответить
Та ви що, Зеленський хоче на другий строк. Рецидивіст
показать весь комментарий
06.01.2026 23:09 Ответить
не хоче, бо знає що не пройде, тому й крутійствує з "гєроєм" будангою-

операція "Наступник, який гарантує захист від покарання"

гидко дивитись на це сцикливе мишачаче мельтешіння ЗЄлі та буданги у той час, коли на фронті гинуть Герої

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:33 Ответить
Молодь на старт увага руш Поки можна
показать весь комментарий
06.01.2026 23:09 Ответить
Halt !
Hande hoch !
Zuruck nach Haus !

хай вивчать, скоро знадобиться

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:35 Ответить
Тоді мамкіни квіточки не будуть голосувати за найпотужнішого..
показать весь комментарий
06.01.2026 23:10 Ответить
а більше не буде за кого, хіба за бабу жЮлю - це її:

"Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ми маємо стати найбільш мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру".

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:39 Ответить
Чому в жодній інфі ні від Зелі, ні від трампістів, ні від європейських союзників України нема меседжів про необхідність подальших санкцій на касапів за окуповані та анексовані території України аж до повної деокупації?
Відповідь то я знаю - але, народ, спробуйте самі відповісти як мінімум в двох основних пунктах...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:10 Ответить
Трам хоче забалакати, забалакати...
І спустити на тормозах. І світ забуде.... Тим більше у нас зараз немає н і дипломатії ні притомних активних лідеров діяспор..
А мідас-члєнограй підмахне любий ромійський текст плану, бо хоче керувати награбованими активами.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:38 Ответить
США з москалями,в порівнянні з Європою майже не торгує.Європа не віддала заморожені активи. Ось це найголовніше.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:53 Ответить
Санкції майже не вплинуть на саму війну,бо китайці москалям все забезпечать для війни.Момент істини був тоді,коли москальські замороджені активи не передали.Погодилися виділити кредити на війну.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:51 Ответить
І знову оце совкове "повинні". Чоловіки з народження чомусь всім все повинні. Чоловіки, особливо молоді теж люди і теж хочуть жити в не подихати через дурних політиків.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:11 Ответить
У Конституції виписані права та обоа'язки громадян. Якщо хтось був проти, то не потрібно було брати паспорт. Це по-перше. А по-друге, наголосували у 2019 році і повтікали. Якщо не вони голосували, то їхні мамочки, татусі, дідусі та бабусі. А розгрібати хто це буде?
Від втікачів чую, що це не їхня війна, що вони не знають, чому почалася війна та інший маразм.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:19 Ответить
Ти тупа 18 років як не брати пасорт?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:25 Ответить
ну вот і не брати, якщо не хочеш жити в Україні

ніхто ж не змушував під загрозою розстрілу, як зараз з рашиським аусвайсом на ТОТ, правда ж ?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:52 Ответить
Ви вже німця знайшли, щоб на екскурсію везти? Дивіться, щоб не вийшло як з тим італійцем сьогодні.
А про конституцію, там чітко прописані обмеження котрі можуть бути при воєнному стані, також написано які ніяк не можна обмежувати. Вона на паузі і не працює, тому оці закиди про громадянство недоречні.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:30 Ответить
Конституція можд змінюватися.Це не істина істин.Її люди писали,ще частково совкові люди і і ще в інший час.Паспорт це також не істина.Паспорти москалям пороздавали,а вони чомусь не воюють.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:48 Ответить
У конституції багато що ще написано. Наприклад про обов'язки держави, тому що ***** ці діє в обидві сторони. Як українська держава за 30 років виконувала обов'язки перед народом, ну бачили всі.

"Якщо хтось був проти, то не потрібно було брати паспорт"

А наче хтось давав вибір? В Україні навіть процедури добровільного виходу з громадянства не передбачено. На відміну від тих самих США.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:08 Ответить
Ніхто не проти.
Взяв би та й розказав Лідару як йому так зробити щоб люди не виїжджали з України. Про те щоб зробити північну корею - Лідар знає як, вже практикується.
А ось що б ти, Мерц, порадив?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:11 Ответить
порада від Мерца ?

"Ordnung muss sein"
Отто фон Бісмарк

"Порядок має бути" - якщо хтось із виїжджаючих не впевнений у своїй німецькій мові

.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:56 Ответить
Я так розумію цього річ на випускному будуть самі дівчата
показать весь комментарий
06.01.2026 23:11 Ответить
А може мамочки їх відправлять на ЄС, шукати принца/шейха/олігарха, бо на Батьківщині на усіх не вистачає "обємпєчених мущін"...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:32 Ответить
все до цього і йшло, наступним буде примусове повернення всіх чоловіків з Європи (читай НАТО), а тих хто встиг набути громадянства - служити в армії країни громадянином якої став, отакі гарантії безпеки
показать весь комментарий
06.01.2026 23:12 Ответить
Світ не обмежується Німеччиною. Навіть в ЄС/НАТО знайдеться достатньо країн, котрим потрібні робочі руки вмотивованих укр. чоловіків.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:23 Ответить
То ось які «війська» ЄС відправить в Україну для гарантії безпеки?! 😆
показать весь комментарий
06.01.2026 23:24 Ответить
Хто платить гроші, той висуває вимоги. По-суті європейці купили нас як велику військову базу проти Росії, і вимагають гарантій свого захисту.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:15 Ответить
Он нам нічєго нє должен . / © /
По суті не європейці щось там мутили.... А більшість наших презиків, депутатів, міністрів вели країну до прірви
показать весь комментарий
06.01.2026 23:29 Ответить
Дивлюсь ролики з гуртожитками для мігрантів по Європі і там одні чоловіки з півночі Африки та близького сходу. Звісно, їм треба жінки, щоб був баланс. От і знайшли як вирішити цю проблему - українська жінка в Європу будувати сім'ю, чоловік в окоп.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:17 Ответить
Чорнильниць повно.
Мабуть і пишуть "умовному миколі" щодня, смайлики та цьомики посилають ))
показать весь комментарий
06.01.2026 23:27 Ответить
Запитав у доньки про її подругу яка виїхала до Німеччини в перші дні війни чи там залишиться. Це було ще пару років тому. Звичайно повернеться, каже, бо в неї тут хлопець. Зараз - Ну, життя є життя. Вона там вже звикла, працює в офісі, є ,,маладой чілавєк,,( не той з України) Мабуть, буде намагатися чіплятись там. Ось і ввесь розклад на прикладі.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:40 Ответить
чернильницы.не уподобляйтесь узким.это от них
показать весь комментарий
06.01.2026 23:53 Ответить
Бачив не одне відео,що чорненьких дітей вже народжували.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:43 Ответить
Де наша українсько-німецька патріотка Elis? Вона любить пастись під такими новинами в коментарях і гнати чоловіків кудись.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:19 Ответить
Я вдячний за допомогу Дойчланду але про компроміси ліпше б не варнякали - на початку нульових компанії Дойчланду зекономили десятки якшо не сотні лярдів долярів завдяки компромісу зі сторони України . Це я про те шо компесація гастрабайтерам з Франції була біля 100 тисяч долярів , ті ж гастрабайтери з Польщі отримали 10 тисяч і ( барабаний грюкіт ) - українці отримали 1 тисячу долярів . Там напевно Рейметал зекономив стіко бабла шо вони повністью перекрило вартість зброї наданої ним для нас .
показать весь комментарий
06.01.2026 23:23 Ответить
Мій дід так і не отримав. Навіть ту тисячу.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:41 Ответить
Ви знаєте скільки тут ( за межами Країни Мрій) тих що купили певну группу інвалідності для вільного їзду туди-сюди або для поїхати назавжди?
Та й всередині країни таких багато ходить - справка "проти ТЦК".
І цікавляться спортом та туризмом та активний спосіб життя .

Давно ясно - Країні Мрій конче необхадне завнішне правління або Уряд Нац.Порятунку з підтримкою Заходу
показать весь комментарий
06.01.2026 23:26 Ответить
А ви чого за межами країни мрій?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:42 Ответить
Така й була домовленість. Ви стримуєте відтік чоловіків-ухилянтів, ми надаємо вам допомогу. Ось чому так багато сил спрямовано на посилення західного кордону. Ось чому європейці закривають очі на корупцію в Україні, в результаті якої ця допомога розкрадається. А допомогти Україні авіацією Європа не хоче? Щоб українським чоловікам було легше воювати в полі? Чи винищення українських чоловіків закладено в план європейських "друзів"?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:32 Ответить
Я не здивуюсь, якщо через декілька років, вони будуть "депортувати" своїх нелегалів в Україну...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:35 Ответить
Тобі,як і більшості тут треба вживати брильянтовий зелений
показать весь комментарий
06.01.2026 23:37 Ответить
Ні не хоче.Вони хочуть щоб москалів тут билися в лоб і не важливо,що буде з України.Буде суцільне згарище.ну то що поробиш.Вони будуть красиві пісеньки співати і бравурні слова говорити.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:41 Ответить
а інакше будемо знову штурмувати Рейхстаг у складі орди орків із загрядотрядом позаду -

обирай: або захист України, або штурм Рейхстага

.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:00 Ответить
Не будемо.Чи українці зовсім дурні,щоб бігти з криками ура,а не здаватися НАТО?Ну то якщо так,то етнос зникне.Від такого захисту.всі в могилі будуть.Москалі тіфльки збільшують удари кабами.Я не бачу їм адекватної відповіді від ракетних військ.Ти хоч мільйон кинь,не допоможе.

Я кожному пишу,Молоді віком від 18 до 25 в нас дуже мало.Смертність перевищує народжуваність майже втричі,такого ніколи не було.То чи можливо перемога в лоб москалів? Може потрібно все таки масові ракетні пуски,по москалям?Чи як?
показать весь комментарий
07.01.2026 00:07 Ответить
Хоч хтось це сказав відверто.
показать весь комментарий
06.01.2026 23:35 Ответить
А рівність де тоді?
показать весь комментарий
06.01.2026 23:38 Ответить
Не розумію Мерца. Німеччині потрібні платники податків, щоб утримувати велитенську соціальну систему, а також пенсійну піраміду. Не буде нових людей - вона зруйнується. Для цього просто потрібно скасувати халяву, щоб люди йшли працювати, а не сідали на соціалку. Але...
показать весь комментарий
06.01.2026 23:39 Ответить
Хто таку інфу пускає,що люди сидять на допомозі?По марафету?Більшість офіційно працює
показать весь комментарий
06.01.2026 23:43 Ответить
Європа прекрасно розуміє причини виїзду з України людей.Хто хоче жите в корумпованій країні без майбутнього на чолі з потужним без мізків???
показать весь комментарий
06.01.2026 23:39 Ответить
«Українці не будуть їздити на роботу в Польщу, а в Польщі будуть оголошення «робота в Україні».» Чьо нє смєйотєсь? Нє сєшно, нє понєлі? Ета 95 квартал!
показать весь комментарий
06.01.2026 23:40 Ответить
"знайти гідну роботу у своїй країні,"-складно,муторно і неприбутково це.Простіше наглухо кордони закрити
показать весь комментарий
06.01.2026 23:44 Ответить
читаю коменти і диву даюсь.Самі ухуйкали країну і винуватих шукать,то біженці,то ухилянти,то ще якась херня
показать весь комментарий
06.01.2026 23:45 Ответить
Фактично відкрито каже щоб українське мʼясо зтримувало кацапів, поки європейці живуть своє сите мирне життя
показать весь комментарий
06.01.2026 23:48 Ответить
Може мясо порузумнішає трохи,хотя є сумніви.До чого європейці?Може вони лідора нам підкинули в 2019р?
показать весь комментарий
07.01.2026 00:01 Ответить
Это специальное сообщение для тех кто думает что это сами "беженцы" будут решать возвращаться им или не возвращаться.
показать весь комментарий
07.01.2026 00:00 Ответить
 
 