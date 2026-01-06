Украина должна гарантировать, чтобы молодые мужчины проходили военную службу, а не выезжали за границу, - Мерц
Украина должна обеспечить условия, чтобы молодые мужчины оставались в стране и не уезжали в Германию или другие страны Евросоюза.
Об этом на пресс-конференции после встречи "Коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ntv.
Выезд мужчин из Украины
Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране.
"Украина должна обеспечить, чтобы ее молодые люди могли найти достойную работу в своей стране, а не уезжали в Германию, Польшу или Францию. Мы это уже обсуждали в Брюсселе, и я думаю, что Украина может это ожидание выполнить. Украинские мужчины не должны уезжать в ЕС, а должны проходить службу", - сказал немецкий канцлер.
Мир в Украине
По его словам, для достижения мира в Украине потребуются компромиссы.
"Нам, безусловно, придется пойти на компромиссы, чтобы достичь мира в Украине. Мы сделаем все возможное, с упорством, реализмом и дальновидностью, чтобы достичь наилучшего возможного результата: стабильного прекращения огня, надежных гарантий безопасности и мира в Европе, который мы будем строить вместе", - цитирует слова Мерца издание Le Monde.
- Напомним, ранее партия Христианско-социальный союз (ХСС), которая является союзником Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца, выступила за ужесточение миграционной политики, в частности в отношении беженцев из Украины.
- Германия подверглась наплыву молодых украинских мужчин после решения Киева разрешить лицам в возрасте от 18 до 22 лет выехать из Украины, сообщило ранее министерство внутренних дел AFP.
- По данным министерства, количество мужчин этого возраста, ищущих убежища в Германии, выросло с чуть более 100 в неделю до 1796 в неделю с 6 октября 2025 года.
Нехай там ті хто вже воюють і далі воюють, а Шлімазл буде завойовувати прихильність у 18- 25 , їх батьків і родичів. А солдатам і зарплатню навіть не підняв у бюджеті 2026- ть.
Шлімазл (або шлимазл) - це слово з ідишу, що означає хронічно невдачливу людину, незграбу, якій постійно не щастить у житті
.
.
P.S. вангую, що після цієї новини чоловіки до 22 років ще активніше почнуть виїзджати, боячись, що скоро ворота знову закриють…
чи ви думаєте що за Україну будуть вмирати німці, французи, британці та інші європеці, а ухилянти будуть дудлити пиво в генделиках Європи ?
.
.
який народ такі і лідери
.
Будувати таку економіку можна роками і не збудувати, в жити хочеться прямо тут і зараз.
ото й роками "таку економіку" й не збудували, а гречку з корупційного пакета та поржать на кварталі хотілось вже сєйчас.
їжте та ржіть тепер, в темноті, холоді та під вий сирени, хай вам повилазить !!!
.
так ото воно й є !
тільки тут прокляття біблійне, саме страшне із казней єгіпетських -
"ховати первісток своїх!" - могилами Героїв, синів і дочок тих, хто просирав Незалежність України на виборах вкрилась вся країна - від Києва до останнього маленького села
.
я чудово пам'ятаю, як напився після учебки соладат-українець з сусідньої роти, коли взнав, що його розподілили в Афган
і як батьки їздили в частини викупати своїх синів, щоб вони не попали в Афган
.
ми самі голосуванням 21 квітня 2019 р. запросили путіна в Україну
.
Угу .За зе ,который фактически пригласил путина в Украины и открыл ему двери голосовала в основном молодежь ,а исправлять их ошибки должны старики а они в Европах отсидятся пока не стихнет так что ли
операція "Наступник, який гарантує захист від покарання"
гидко дивитись на це сцикливе мишачаче мельтешіння ЗЄлі та буданги у той час, коли на фронті гинуть Герої
.
Hande hoch !
Zuruck nach Haus !
хай вивчать, скоро знадобиться
.
"Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ми маємо стати найбільш мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру".
.
Відповідь то я знаю - але, народ, спробуйте самі відповісти як мінімум в двох основних пунктах...
І спустити на тормозах. І світ забуде.... Тим більше у нас зараз немає н і дипломатії ні притомних активних лідеров діяспор..
А мідас-члєнограй підмахне любий ромійський текст плану, бо хоче керувати награбованими активами.
Від втікачів чую, що це не їхня війна, що вони не знають, чому почалася війна та інший маразм.
ніхто ж не змушував під загрозою розстрілу, як зараз з рашиським аусвайсом на ТОТ, правда ж ?
А про конституцію, там чітко прописані обмеження котрі можуть бути при воєнному стані, також написано які ніяк не можна обмежувати. Вона на паузі і не працює, тому оці закиди про громадянство недоречні.
"Якщо хтось був проти, то не потрібно було брати паспорт"
А наче хтось давав вибір? В Україні навіть процедури добровільного виходу з громадянства не передбачено. На відміну від тих самих США.
Взяв би та й розказав Лідару як йому так зробити щоб люди не виїжджали з України. Про те щоб зробити північну корею - Лідар знає як, вже практикується.
А ось що б ти, Мерц, порадив?
"Ordnung muss sein"
Отто фон Бісмарк
"Порядок має бути" - якщо хтось із виїжджаючих не впевнений у своїй німецькій мові
.
По суті не європейці щось там мутили.... А більшість наших презиків, депутатів, міністрів вели країну до прірви
Мабуть і пишуть "умовному миколі" щодня, смайлики та цьомики посилають ))
Та й всередині країни таких багато ходить - справка "проти ТЦК".
І цікавляться спортом та туризмом та активний спосіб життя .
Давно ясно - Країні Мрій конче необхадне завнішне правління або Уряд Нац.Порятунку з підтримкою Заходу
обирай: або захист України, або штурм Рейхстага
.
Я кожному пишу,Молоді віком від 18 до 25 в нас дуже мало.Смертність перевищує народжуваність майже втричі,такого ніколи не було.То чи можливо перемога в лоб москалів? Може потрібно все таки масові ракетні пуски,по москалям?Чи як?