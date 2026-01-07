РУС
Писториус о безопасности Украины: Нужны конкретные гарантии, а не новый Будапештский меморандум

Писториус о безопасности для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивает необходимость сосредоточиться на надежных и долгосрочных гарантиях для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью dpa.

Гарантии для Украины

"Для меня важно, чтобы страны, поддерживающие Украину, разработали конкретные меры для обеспечения возможного политического завершения российской агрессии в Украине", – сказал Писториус.

Он подчеркнул, что, в отличие от Будапештского меморандума 1994 года, сейчас необходимо сосредоточиться на надежных и длительных гарантиях для Украины.

Миротворческие силы

Так, накануне на встрече "Коалиции желающих" в Париже были сформированы международные миротворческие силы для обеспечения военной безопасности потенциального перемирия в Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Бундесвер будет участвовать в этой операции – не в самой Украине, а на территории НАТО вблизи границы.

Относительно этих планов Писториус сказал, что "предпосылкой для этого является то, чтобы Путин наконец был серьезно настроен на прекращение огня и прекратил жестокие убийства".

Отмечается, что "Коалиция желающих" планирует меры для обеспечения мира в таком случае.

По словам Писториуса, это будет предусматривать развертывание военных сил в Украине для обучения и укрепления украинских вооруженных сил.

"В частности, Франция и Великобритания согласились на это", - сказал он.

Сдерживающие и оборонные возможности против РФ

Глава Минобороны Германии добавил, что, кроме того, нужны силы, которые будут в состоянии готовности в странах НАТО на случай возобновления российской агрессии.

"Этот дополнительный подход усиливает сдерживающие и оборонительные возможности против России Путина в целом", - отметил он.

Писториус также сообщил, что начальники штабов стран, предоставляющих поддержку, сейчас планируют, как эти требования могут быть реализованы на практике. Это включает определение, какая страна готова оказать помощь и каким образом, а также как эти гарантии безопасности могут быть согласованы с существующими планами НАТО по обороне территории альянса.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Єдиний мудрий і головне - чесний європейський політик.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:19 Ответить
Так, він чесно не дає нам Тауруси.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:23 Ответить
Я мав на увазі, що чоловік чесно визнав, що всі ці рухи і візити по світу Зєлєнского, всі ці сніданки, обіди і вечері на помпезних збіговиськах не мають жодного стосунку до гарантій безпеки від всіх, окрім сильних ЗСУ, яких (гарантій) як не було у 2014-му році, так нема і зараз - то туфта для наївних ідеалістів і виправдання для хитрожопих і лґнивих лицемірів і любителів високих рейтингів.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:44 Ответить
Які можуть бути гарантії, якщо в Україні фактично відсутній гарант?
Що може гарантувати пустопорожнє базікало, у якого самого та його оточення відсутні елементарні професійні навички?
показать весь комментарий
07.01.2026 20:21 Ответить
Ніхто реально воювати та помирати за Україну не буде. Буде кучка автоматчиків, тіпа ОБСЕ, котрі розбіжуться після першого прильоту. Зеля потужно набреше, що це і є військовий контингент НАТО.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:22 Ответить
Утром 29 августа 2014 года сирийские боевики открыли огонь по одному из двух постов ООН на сирийской стороне Голанских высот, где несли службу 40 филиппинских миротворцев. Оба поста были блокированы повстанцами .Затем миротворцы ООН убежали в сторону Израиля. Армия Обороны Израиля открыла для «голубых касок» пограничные переходы, приняв десятки смелых солдат ООН на израильской стороне.
показать весь комментарий
07.01.2026 21:26 Ответить
Пан має рацію !!
А також пєтріоти, танки, ракети..
показать весь комментарий
07.01.2026 21:46 Ответить
 
 