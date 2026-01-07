Писториус о безопасности Украины: Нужны конкретные гарантии, а не новый Будапештский меморандум
Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивает необходимость сосредоточиться на надежных и долгосрочных гарантиях для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью dpa.
Гарантии для Украины
"Для меня важно, чтобы страны, поддерживающие Украину, разработали конкретные меры для обеспечения возможного политического завершения российской агрессии в Украине", – сказал Писториус.
Он подчеркнул, что, в отличие от Будапештского меморандума 1994 года, сейчас необходимо сосредоточиться на надежных и длительных гарантиях для Украины.
Миротворческие силы
Так, накануне на встрече "Коалиции желающих" в Париже были сформированы международные миротворческие силы для обеспечения военной безопасности потенциального перемирия в Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Бундесвер будет участвовать в этой операции – не в самой Украине, а на территории НАТО вблизи границы.
Относительно этих планов Писториус сказал, что "предпосылкой для этого является то, чтобы Путин наконец был серьезно настроен на прекращение огня и прекратил жестокие убийства".
Отмечается, что "Коалиция желающих" планирует меры для обеспечения мира в таком случае.
По словам Писториуса, это будет предусматривать развертывание военных сил в Украине для обучения и укрепления украинских вооруженных сил.
"В частности, Франция и Великобритания согласились на это", - сказал он.
Сдерживающие и оборонные возможности против РФ
Глава Минобороны Германии добавил, что, кроме того, нужны силы, которые будут в состоянии готовности в странах НАТО на случай возобновления российской агрессии.
"Этот дополнительный подход усиливает сдерживающие и оборонительные возможности против России Путина в целом", - отметил он.
Писториус также сообщил, что начальники штабов стран, предоставляющих поддержку, сейчас планируют, как эти требования могут быть реализованы на практике. Это включает определение, какая страна готова оказать помощь и каким образом, а также как эти гарантии безопасности могут быть согласованы с существующими планами НАТО по обороне территории альянса.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
