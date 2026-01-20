Германия примет участие в инновационном проекте по развитию дроново-штурмовых подразделений, - Федоров

Министр обороны Украины провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем и поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

"Германия — один из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности и обороны. Сегодня вклад страны составляет более 30% всех объявленных объемов помощи Украине в сфере безопасности на 2026 год. Поблагодарил за переданные две системы Patriot осенью прошлого года и готовность направлять дополнительные ресурсы на беспилотные системы для наших воинов", — написал министр.

О чем говорили министры

Рассказал о сегодняшней массированной российской атаке.

Усиление противовоздушной обороны остается нашим приоритетом, и роль Германии в этом направлении является ключевой.

Переданные системы ПВО IRIS-T и Patriot, а также участие в проекте PURL по закупке американского вооружения помогали сегодня отражать российский террор.

Также обсудили дальнейшее развитие программы Patriot Украины и необходимых проектов для обеспечения долгосрочных поставок ракет для наших систем Patriot.

Читайте также: У Украины будет свой аналог "мавика" с большей дальностью полета, - Федоров

Параллельно сосредоточились на развитии ракеты IRIS-T как одной из центральных на вооружение Украины и наращивании поставок.

"Обсудили участие Германии в инновационном проекте по развитию дроново-штурмовых подразделений. Уже имеем успешные операции на фронте и готовы делиться этим практическим опытом с немецкими военными", - сообщил Федоров.

Федоров сообщил о еще одном важном направлении сотрудничества — артиллерийских боеприпасах увеличенной дальности. Подчеркнул важность поставок именно дальнобойных артполетов для эффективной работы артиллерии в условиях дроновой kill-zone. Важный приоритет для Украины — продолжить взносы ФРГ в Чешскую инициативу.

Читайте также: Писториус о безопасности Украины: Нужны конкретные гарантии, а не новый Будапештский меморандум

"Благодарен Германии за важную системную помощь Украине и лично Борису Писториусу — за лидерство и последовательные усилия по усилению нашей обороны", — написал Федоров.

Ранее сообщалось, что министр обороны Михаил Федоров надеется, что в Украине скоро появятся дроново-штурмовые войска.