Дроново-штурмовые войска могут появиться в ВСУ, - Федоров
Индустрия дронов
В Украине рассматривается перспектива создания отдельных дроново-штурмовых войск как нового элемента современной армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении министра обороны Михаила Федорова во время общения с журналистами.
По словам главы оборонного ведомства, развитие дроново-штурмовых подразделений является логичным ответом на изменение характера боевых действий и активное использование беспилотников на фронте. Такие формирования будут иметь другую организационную структуру и собственную доктрину применения дронов.
"Создание дроново-штурмовых подразделений – это важная инициатива. У них другая штатка и доктрина применения дронов", - заявил Федоров.
Новая структура и тактика применения дронов
Министр пояснил, что ключевым отличием дроново-штурмовых подразделений является специальная штатная организация и отдельная концепция ведения боя. Она предполагает тесную интеграцию беспилотных систем в штурмовые действия, разведку и поражение противника.
По его словам, такая модель позволяет быстрее адаптироваться к условиям современной войны, где дроны играют решающую роль как в наступательных, так и оборонных операциях.
Боевой опыт и перспективы развития
Федоров отдельно упомянул о недавней операции подразделения Code 9.2, проведенной в Купянском районе. По его оценке, эта операция явилась примером эффективного применения дроново-штурмовой тактики в реальных боевых условиях.
Результаты действий подразделения подтвердили перспективность такого подхода. В Министерстве обороны считают, что подобные формирования со временем могут играть все большую роль в будущих боевых действиях и стать отдельным направлением развития Вооруженных сил Украины.
"За дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них", - резюмировал министр.
Ранее Михаил Федоров заявлял, что ВСУ планируют усилить глубину поражения аналогами дронов "Молния".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Хартія" більше року тому під Липцями перший роботизований штурм провела.
