2 080 13

Дроново-штурмовые войска могут появиться в ВСУ, - Федоров

Индустрия дронов

Федоров анонсировал появление дроново-штурмовых войск

В Украине рассматривается перспектива создания отдельных дроново-штурмовых войск как нового элемента современной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении министра обороны Михаила Федорова во время общения с журналистами.

По словам главы оборонного ведомства, развитие дроново-штурмовых подразделений является логичным ответом на изменение характера боевых действий и активное использование беспилотников на фронте. Такие формирования будут иметь другую организационную структуру и собственную доктрину применения дронов.

"Создание дроново-штурмовых подразделений – это важная инициатива. У них другая штатка и доктрина применения дронов", - заявил Федоров.

Новая структура и тактика применения дронов

Министр пояснил, что ключевым отличием дроново-штурмовых подразделений является специальная штатная организация и отдельная концепция ведения боя. Она предполагает тесную интеграцию беспилотных систем в штурмовые действия, разведку и поражение противника.

По его словам, такая модель позволяет быстрее адаптироваться к условиям современной войны, где дроны играют решающую роль как в наступательных, так и оборонных операциях.

Боевой опыт и перспективы развития

Федоров отдельно упомянул о недавней операции подразделения Code 9.2, проведенной в Купянском районе. По его оценке, эта операция явилась примером эффективного применения дроново-штурмовой тактики в реальных боевых условиях.

Результаты действий подразделения подтвердили перспективность такого подхода. В Министерстве обороны считают, что подобные формирования со временем могут играть все большую роль в будущих боевых действиях и стать отдельным направлением развития Вооруженных сил Украины.

"За дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них", - резюмировал министр.

Ранее Михаил Федоров заявлял, что ВСУ планируют усилить глубину поражения аналогами дронов "Молния".

Топ комментарии
Дроново-штурмові війська це коли дроновода переводять в штурмовики?
20.01.2026 16:04 Ответить
Давно есть дроново-штурмовые войска. Когда дронщика переводят в штурмовики.
20.01.2026 16:00 Ответить
а можно такі ж, тільки шоб полювали на міндичів, йузіків, лисих, чернишових,.....?
20.01.2026 16:14 Ответить
Чи треба про це гукати - ділитися своєю тактикою та стратегією з ворогом?..
20.01.2026 15:56 Ответить
Сирський тільки створює нові командування, де можна розмістити своїх друзів на високі зарплати подалі від фронту. Все це перетворюється на цирк! Навіщо створювати окремі війська для полювання за ворожими дронщиками? Чому не можна створити в кожному батальйоні та бригаді окремий підрозділ винищувачів операторів БПЛА? В бригадах є батальйон безпілотних систем, там можна зробити взвод по боротьбі з ворожими операторами БПЛА. Новий міністр оборони ніколи не був в армії і не розуміє чим він керує і як потрібно проводити реформи! Тут на два тижні виїдеш з передової і вже повертаєшся а там все помінялось, інша тактика, інше озброєння, інші люди. А Фьодоров зараз буде слухати ідіотів з Генштабу, які забули що таке лінія бойового зіткнення.
20.01.2026 17:30 Ответить
Давно есть дроново-штурмовые войска. Когда дронщика переводят в штурмовики.
20.01.2026 16:00 Ответить
Простенькими ПЗРК збивали і дрони і ракети. Що сталося?
20.01.2026 16:04 Ответить
Дроново-штурмові війська це коли дроновода переводять в штурмовики?
20.01.2026 16:04 Ответить
Давно було пора.
"Хартія" більше року тому під Липцями перший роботизований штурм провела.
20.01.2026 16:07 Ответить
яких штурмових військ у нас немає? Треба ще зробити тилові штурмові війська, стройові штурмові війська, медичні штурмові війська..
20.01.2026 16:10 Ответить
Аха, кацапетовские опера уже массово идут в соч.
а можно такі ж, тільки шоб полювали на міндичів, йузіків, лисих, чернишових,.....?
20.01.2026 16:14 Ответить
Тобто, зараз підарських дроноводів та реб ніхто не знищує?
Срака нашому міністерству!
Хфьодоров, ****, нажитилізірує та накреативіть!
20.01.2026 17:13 Ответить
Які ж вони кончені, відірвані від життя і війни дебіли. Харе ***** кроваті совати в вашому ********** борделі.. Інша штатка і стратегія блін... Ви спочатку те що є до ума доведіть.
20.01.2026 18:28 Ответить
Можуть з'явитися і з'явилися це "відстань у вічність" слугонародні гімнярі
20.01.2026 18:29 Ответить
 
 