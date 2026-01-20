Дроново-штурмовые войска могут появиться в ВСУ, - Федоров

Индустрия дронов

В Украине рассматривается перспектива создания отдельных дроново-штурмовых войск как нового элемента современной армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении министра обороны Михаила Федорова во время общения с журналистами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам главы оборонного ведомства, развитие дроново-штурмовых подразделений является логичным ответом на изменение характера боевых действий и активное использование беспилотников на фронте. Такие формирования будут иметь другую организационную структуру и собственную доктрину применения дронов.

"Создание дроново-штурмовых подразделений – это важная инициатива. У них другая штатка и доктрина применения дронов", - заявил Федоров.

Новая структура и тактика применения дронов

Министр пояснил, что ключевым отличием дроново-штурмовых подразделений является специальная штатная организация и отдельная концепция ведения боя. Она предполагает тесную интеграцию беспилотных систем в штурмовые действия, разведку и поражение противника.

По его словам, такая модель позволяет быстрее адаптироваться к условиям современной войны, где дроны играют решающую роль как в наступательных, так и оборонных операциях.

Боевой опыт и перспективы развития

Федоров отдельно упомянул о недавней операции подразделения Code 9.2, проведенной в Купянском районе. По его оценке, эта операция явилась примером эффективного применения дроново-штурмовой тактики в реальных боевых условиях.

Результаты действий подразделения подтвердили перспективность такого подхода. В Министерстве обороны считают, что подобные формирования со временем могут играть все большую роль в будущих боевых действиях и стать отдельным направлением развития Вооруженных сил Украины.

"За дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них", - резюмировал министр.

Ранее Михаил Федоров заявлял, что ВСУ планируют усилить глубину поражения аналогами дронов "Молния".

