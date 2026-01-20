Дроново-штурмові війська можуть з’явитися у ЗСУ, - Федоров
Індустрія дронів
В Україні розглядають перспективу створення окремих дроново-штурмових військ як нового елементу сучасної армії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Михайла Федорова під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами очільника оборонного відомства, розвиток дроново-штурмових підрозділів є логічною відповіддю на зміну характеру бойових дій та активне використання безпілотників на фронті. Такі формування матимуть іншу організаційну структуру та власну доктрину застосування дронів.
"Створення дроново-штурмових підрозділів - це важлива ініціатива. У них інша штатка та доктрина застосування дронів", - заявив Федоров.
Нова структура і тактика застосування дронів
Міністр пояснив, що ключовою відмінністю дроново-штурмових підрозділів є спеціальна штатна організація та окрема концепція ведення бою. Вона передбачає тісну інтеграцію безпілотних систем у штурмові дії, розвідку та ураження противника.
За його словами, така модель дозволяє швидше адаптуватися до умов сучасної війни, де дрони відіграють вирішальну роль як у наступальних, так і в оборонних операціях.
Бойовий досвід і перспективи розвитку
Федоров окремо згадав нещодавню операцію підрозділу Code 9.2, проведену в Куп’янському районі. За його оцінкою, ця операція стала прикладом ефективного застосування дроново-штурмової тактики в реальних бойових умовах.
Результати дій підрозділу підтвердили перспективність такого підходу. У Міністерстві оборони вважають, що подібні формування з часом можуть відігравати дедалі більшу роль у майбутніх бойових діях та стати окремим напрямом розвитку Збройних сил України.
"За дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них", - резюмував міністр.
- Раніше Михайло Федоров заявля, що ЗСУ планують посилити глибину ураження аналогами дронів "Молнія".
"Хартія" більше року тому під Липцями перший роботизований штурм провела.
