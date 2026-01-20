Новини Індустрія дронів
Дроново-штурмові війська можуть з’явитися у ЗСУ, - Федоров

В Україні розглядають перспективу створення окремих дроново-штурмових військ як нового елементу сучасної армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра оборони Михайла Федорова під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами очільника оборонного відомства, розвиток дроново-штурмових підрозділів є логічною відповіддю на зміну характеру бойових дій та активне використання безпілотників на фронті. Такі формування матимуть іншу організаційну структуру та власну доктрину застосування дронів.

"Створення дроново-штурмових підрозділів - це важлива ініціатива. У них інша штатка та доктрина застосування дронів", - заявив Федоров.

Нова структура і тактика застосування дронів

Міністр пояснив, що ключовою відмінністю дроново-штурмових підрозділів є спеціальна штатна організація та окрема концепція ведення бою. Вона передбачає тісну інтеграцію безпілотних систем у штурмові дії, розвідку та ураження противника.

За його словами, така модель дозволяє швидше адаптуватися до умов сучасної війни, де дрони відіграють вирішальну роль як у наступальних, так і в оборонних операціях.

Бойовий досвід і перспективи розвитку

Федоров окремо згадав нещодавню операцію підрозділу Code 9.2, проведену в Куп’янському районі. За його оцінкою, ця операція стала прикладом ефективного застосування дроново-штурмової тактики в реальних бойових умовах.

Результати дій підрозділу підтвердили перспективність такого підходу. У Міністерстві оборони вважають, що подібні формування з часом можуть відігравати дедалі більшу роль у майбутніх бойових діях та стати окремим напрямом розвитку Збройних сил України.

"За дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них", - резюмував міністр.

Дроново-штурмові війська це коли дроновода переводять в штурмовики?
20.01.2026 16:04 Відповісти
Давно есть дроново-штурмовые войска. Когда дронщика переводят в штурмовики.
20.01.2026 16:00 Відповісти
а можно такі ж, тільки шоб полювали на міндичів, йузіків, лисих, чернишових,.....?
20.01.2026 16:14 Відповісти
Чи треба про це гукати - ділитися своєю тактикою та стратегією з ворогом?..
20.01.2026 15:56 Відповісти
Сирський тільки створює нові командування, де можна розмістити своїх друзів на високі зарплати подалі від фронту. Все це перетворюється на цирк! Навіщо створювати окремі війська для полювання за ворожими дронщиками? Чому не можна створити в кожному батальйоні та бригаді окремий підрозділ винищувачів операторів БПЛА? В бригадах є батальйон безпілотних систем, там можна зробити взвод по боротьбі з ворожими операторами БПЛА. Новий міністр оборони ніколи не був в армії і не розуміє чим він керує і як потрібно проводити реформи! Тут на два тижні виїдеш з передової і вже повертаєшся а там все помінялось, інша тактика, інше озброєння, інші люди. А Фьодоров зараз буде слухати ідіотів з Генштабу, які забули що таке лінія бойового зіткнення.
20.01.2026 17:30 Відповісти
Простенькими ПЗРК збивали і дрони і ракети. Що сталося?
20.01.2026 16:04 Відповісти
Дроново-штурмові війська це коли дроновода переводять в штурмовики?
20.01.2026 16:04
20.01.2026 16:04 Відповісти
Давно було пора.
"Хартія" більше року тому під Липцями перший роботизований штурм провела.
20.01.2026 16:07 Відповісти
яких штурмових військ у нас немає? Треба ще зробити тилові штурмові війська, стройові штурмові війська, медичні штурмові війська..
20.01.2026 16:10 Відповісти
Аха, кацапетовские опера уже массово идут в соч.
20.01.2026 16:11 Відповісти
а можно такі ж, тільки шоб полювали на міндичів, йузіків, лисих, чернишових,.....?
20.01.2026 16:14
20.01.2026 16:14 Відповісти
Срака нашому міністерству!
Хфьодоров, ****, нажитилізірує та накреативіть!
20.01.2026 17:13 Відповісти
Які ж вони кончені, відірвані від життя і війни дебіли. Харе ***** кроваті совати в вашому ********** борделі.. Інша штатка і стратегія блін... Ви спочатку те що є до ума доведіть.
20.01.2026 18:28 Відповісти
Можуть з'явитися і з'явилися це "відстань у вічність" слугонародні гімнярі
20.01.2026 18:29 Відповісти
 
 