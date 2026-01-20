УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15849 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
2 023 15

Німеччина відправляє до Києва ще дві міні-ТЕЦ, - Кличко

Німеччина передасть Києву ще дві міні-ТЕЦ для критичної інфраструктури

До Києва наступного тижня прибудуть з Німеччини ще дві когенераційні установки, які одночасно вироблятимуть електричну і теплову енергію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок. Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у Києві вже встановлено 5 таких установок.

"Дві з них вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи", - поінформував мер.

Кличко подякував німецьким партнерам за допомогу у складний для Києва час.

Когенераційна установка (міні-ТЕЦ) - енергетичний комплекс, який одночасно виробляє електричну і теплову енергію. Забезпечує незалежність від централізованих мереж.

Раніше експерти з енергетики зазначали, що Київ – одне з найкраще підготовлених до зими міст. А масштаб руйнувань пов’язаний з безпрецедентною інтенсивністю обстрілів. Попри все, жодна країна Європи не змогла б так ефективно відреагувати на наслідки рекордного обстрілу і так швидко відновити теплопостачання, як це зробив Київ після атаки 9 січня, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Автор: 

Німеччина (7984) ТЕЦ (521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Дякуємо, Друзі.
показати весь коментар
20.01.2026 17:48 Відповісти
+11
Дякуючи нашому меру Клічко , є така домовленість з
Німеччиною ,
так як Віталій користується величезною повагою у німців !!
Украінці дякують за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
20.01.2026 17:56 Відповісти
+7
"Замість цього можна було приготуватися до обстрілів?" До цього мав готуватися Верховний головнокомандувач, який має захистити не тільки Київа, а всю Україну. Це його зобов'язання по Конституції, але він вперто з 2019 року будував дороги, закатавши в асфальт до 500 мільярдів замість оборони. І навіщо Голобородько забрав з казни столиці 8 мільярдів у минулому році?
показати весь коментар
20.01.2026 18:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
а раніше це не можна було зробить ,чи може літом
показати весь коментар
20.01.2026 17:51 Відповісти
Fox Fox
По-перше,Німеччина нічого нам давати не зобов'язана.
Це просто подарунок,за який величезна подяка.
По-друге,із раніше поставлених лише 20%встановлено і підключено,більшість аж ніяк не в Києві,а в Житомирі.
Бо це головна біль для влади.
Треба спеціалістів,після установки треба паливо і взагалі маса проблем.
Простіше поставити десяток наметів з генераторами.
показати весь коментар
20.01.2026 18:19 Відповісти
показати весь коментар
❗️Кличко витратив 1,3 мільярда гривень на дорогу в Києві, будівництво якої зараз заморозили на зиму, - військовослужбовець Данило Яковлев

Замість цього можна було підготуватися до обстрілів, закупати генератори, організувати пункти допомоги киянам і все таке. Але списати кошти на дорогу легше.
показати весь коментар
20.01.2026 18:01 Відповісти
"Замість цього можна було приготуватися до обстрілів?" До цього мав готуватися Верховний головнокомандувач, який має захистити не тільки Київа, а всю Україну. Це його зобов'язання по Конституції, але він вперто з 2019 року будував дороги, закатавши в асфальт до 500 мільярдів замість оборони. І навіщо Голобородько забрав з казни столиці 8 мільярдів у минулому році?
показати весь коментар
Закатати гроші в асвальт - єто святоє....
показати весь коментар
20.01.2026 22:09 Відповісти
На скільки міні?
Для ресторану?
Для дому біля оперного?
Для дому на Троєщині?
Чи на весь лівий берег?
показати весь коментар
20.01.2026 18:20 Відповісти
На скільки міні, яку подарували. А що Києву подарували не бідні мародери, бізнес- партнери Голобородька' міндічі і цукермани?
показати весь коментар
20.01.2026 18:33 Відповісти
Міндічі крадуть!
А Віталя туго соображає.
Про побут киян під час атак в мороз всі знали та попереджали!
Подарунки від буржуїв потрібно було отримувати в серпні!!!!
А не 20 січня, коли київ тиждень без води тепла та світла!
показати весь коментар
20.01.2026 18:51 Відповісти
Так до серпня Голобородько обіцяв, що ми вже переможемо і показав 28 підписаних планів миру, чи як він їх там назвав? То Ви пропонуєте не вірити президенту? І ще, захист любого міста від обстрілів не входить до обов'язків мерів, це має робити президент. То що не так зробив Кличко і що так зробив Голобородько?
показати весь коментар
20.01.2026 19:34 Відповісти
Дякуємо Німеччині і меру Кличко за прохання цієї допомоги. А оточення величезного ''патріотп'' ''двушки'' возили, а можливо і возять на москву.
показати весь коментар
20.01.2026 18:21 Відповісти
Не удивительно! Кличко у нас пользуется уважением и доверием!И многая помощь идёт по прямому контракту с Братьями А ещё в Медия Кличко хвалили и сравнивали с мэром Берлин, который показал себя 0.И они говорят,что бы он делал, если бы был мэром Киева во время войны!
показати весь коментар
20.01.2026 20:03 Відповісти
 
 