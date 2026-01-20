Німеччина відправляє до Києва ще дві міні-ТЕЦ, - Кличко
До Києва наступного тижня прибудуть з Німеччини ще дві когенераційні установки, які одночасно вироблятимуть електричну і теплову енергію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок. Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня", - повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що у Києві вже встановлено 5 таких установок.
"Дві з них вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи", - поінформував мер.
Кличко подякував німецьким партнерам за допомогу у складний для Києва час.
Когенераційна установка (міні-ТЕЦ) - енергетичний комплекс, який одночасно виробляє електричну і теплову енергію. Забезпечує незалежність від централізованих мереж.
Раніше експерти з енергетики зазначали, що Київ – одне з найкраще підготовлених до зими міст. А масштаб руйнувань пов’язаний з безпрецедентною інтенсивністю обстрілів. Попри все, жодна країна Європи не змогла б так ефективно відреагувати на наслідки рекордного обстрілу і так швидко відновити теплопостачання, як це зробив Київ після атаки 9 січня, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
По-перше,Німеччина нічого нам давати не зобов'язана.
Це просто подарунок,за який величезна подяка.
По-друге,із раніше поставлених лише 20%встановлено і підключено,більшість аж ніяк не в Києві,а в Житомирі.
Бо це головна біль для влади.
Треба спеціалістів,після установки треба паливо і взагалі маса проблем.
Простіше поставити десяток наметів з генераторами.
Німеччиною ,
так як Віталій користується величезною повагою у німців !!
Украінці дякують за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Замість цього можна було підготуватися до обстрілів, закупати генератори, організувати пункти допомоги киянам і все таке. Але списати кошти на дорогу легше.
Для ресторану?
Для дому біля оперного?
Для дому на Троєщині?
Чи на весь лівий берег?
А Віталя туго соображає.
Про побут киян під час атак в мороз всі знали та попереджали!
Подарунки від буржуїв потрібно було отримувати в серпні!!!!
А не 20 січня, коли київ тиждень без води тепла та світла!