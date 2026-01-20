Німеччина відправляє до Києва ще дві міні-ТЕЦ, - Кличко

До Києва наступного тижня прибудуть з Німеччини ще дві когенераційні установки, які одночасно вироблятимуть електричну і теплову енергію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок. Сторони підписали Меморандум, за яким установки (міні-ТЕЦ) повинні надійти до української столиці наступного тижня", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у Києві вже встановлено 5 таких установок.

"Дві з них вже працюють, забезпечуючи обʼєкти критичної інфраструктури. На трьох закінчують пуско-налагоджувальні роботи", - поінформував мер.

Кличко подякував німецьким партнерам за допомогу у складний для Києва час.

Когенераційна установка (міні-ТЕЦ) - енергетичний комплекс, який одночасно виробляє електричну і теплову енергію. Забезпечує незалежність від централізованих мереж.

Раніше експерти з енергетики зазначали, що Київ – одне з найкраще підготовлених до зими міст. А масштаб руйнувань пов’язаний з безпрецедентною інтенсивністю обстрілів. Попри все, жодна країна Європи не змогла б так ефективно відреагувати на наслідки рекордного обстрілу і так швидко відновити теплопостачання, як це зробив Київ після атаки 9 січня, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.